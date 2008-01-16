Выплаты компенсаций по вкладам не увеличат инфляцию - Пинзеник

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР не повлияют на рост инфляции на Украине, заявил журналистам министр финансов Виктор Пинзеник после заседания Кабинета министров в среду.

"Мы не одной гривны эмиссионной не выпустили в оборот. Выплаты происходят в валюте", - сказал он.

На выплату компенсаций обесцененных вкладов Сбербанка в государственном бюджете Украины на 2008 года заложено 20 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов) .

Ряд зарубежных экспертов предостерегает правительство Тимошенко от непродуманных шагов в ходе возвращения обесцененных вкладов. При этом некоторые эксперты считают, что выплаты не повлияют на показатель инфляции на Украине.

По словам министра финансов, правительство сможет удержать инфляцию в 2008 году на уровне 10%.

"Ощадбанк" получил первый транш от правительства для выплаты вкладов 10 января, а 11 января начал выдавать деньги. Временных рамок у выплат нет. Каждому вкладчику Сбербанка правительство Тимошенко пообещало вернуть по тысячи гривен (около 200 долларов) независимо от суммы, указанной в сберкнижке.