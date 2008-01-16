Тимошенко может посетить с визитом Москву 23 января - посольство РФ

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Россию может состояться 23 января, сообщает в среду пресс-служба российского посольства на Украине.

"В целях подготовки второго заседания российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами председатель правительства Российской Федерации Виктор Зубков готов принять в Москве 23 января 2008 года премьер-министра Украины Юлию Тимошенко", - говорится в сообщении пресс-службы.

На переговорах предполагается обсудить комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной.

Ранее Тимошенко заявляла, что в ближайшее время собирается посетить с визитом Москву и обсудить сотрудничество в энергетической сфере.

Украинская сторона пока не сообщала о возможных сроках визита премьер-министра в Россию.