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    Тимошенко может посетить с визитом Москву 23 января - посольство РФ

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    В целях подготовки второго заседания российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами председатель правительства РФ Виктор Зубков готов принять в Москве 23 января премьер-министра Юлию Тимошенко.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Россию может состояться 23 января, сообщает в среду пресс-служба российского посольства на Украине.

    "В целях подготовки второго заседания российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами председатель правительства Российской Федерации Виктор Зубков готов принять в Москве 23 января 2008 года премьер-министра Украины Юлию Тимошенко", - говорится в сообщении пресс-службы.

    На переговорах предполагается обсудить комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной.

    Ранее Тимошенко заявляла, что в ближайшее время собирается посетить с визитом Москву и обсудить сотрудничество в энергетической сфере.

    Украинская сторона пока не сообщала о возможных сроках визита премьер-министра в Россию.

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