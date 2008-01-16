Минобороны РФ опровергло сообщения о прекращении аренды РЛС в Украине

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщения некоторых СМИ о прекращении Россией аренды двух радиолокационных станций (РЛС), находящихся в Мукачево и Севастополе на территории Украины.

"В министерстве обороны России никаких решений по двум украинским РЛС не принималось. Информация, которую распространили некоторые СМИ о прекращении Россией аренды этих станций, не соответствует действительности", - заявил РИА Новости в среду советник министра обороны РФ Ильшат Байчурин.

Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) было подписано в феврале 1997 года на основе договоренностей между государствами-участниками СНГ в этой сфере.

В соответствии с решением руководства России, принятом в 2004 году, был проработан вопрос о дальнейшем использовании объектов предупреждения о ракетном нападении, расположенных на территории Украины (узлы в Мукачево и Севастополе).

Согласно заключенному договору между Минобороны РФ и национальным космическим агентством Украины об оплате текущих эксплуатационных расходов, на содержание указанных узлов были выделены 1,3 миллиона доллар. Оплата производится своевременно в согласованном порядке.

Учитывая, что технические ресурсы узлов РЛС на Украине истекли в 2005 году, и их вклад в решение задач СПРН является минимальным, Минобороны РФ сделало основной акцент на использовании узлов, расположенных на территории России (Мурманск, Печора, Иркутск) и строительство новых объектов СПРН в Армавире и Лехтуси.

В соответствии с положениями соглашения, оно может быть денонсировано любой стороной с уведомлением за 12 месяцев.