Кабмин планирует в 2008 году осуществить приватизацию 28 предприятий

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Людмила Лысенко. Украинское правительство утвердило перечень предприятий, которые будут приватизированы в 2008 году, сообщил журналистам в среду после заседания кабинета министров глава министерства транспорта и связи Иосиф Винский.

"В списке 28 предприятий", - сказал Винский, не обнародовав при этом весь список.

По его словам, среди первых на продажу будут выставлены монополист в сфере производства аммиака Одесский припортовый завод и монополист в области связи "Укртелеком". В планах украинского правительства также продажа харьковского "Турбоатома".

Министр сообщил, что все предприятия будут продаваться на аукционах.

Государству принадлежит 92,86% акций ОАО "Укртелеком". На продажу планируют выставить пакет 67% акций.

Приватизация монополиста постоянно переносится. Действие специального закона об особенностях приватизации "Укртелекома" приостановлено с середины 2005 года.

ОАО "Одесский припортовый завод" - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений на Украине. Предприятие специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. 100% пакет акций завода находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

"Турбоатом" специализируется на производстве паровых и газовых турбин. Продукция предприятия экспортируется в 16 стран мира. Удельный вес "Турбоатома" на мировом рынке аналогичной продукции превышает 15%.

Нынешний премьер-министр Юлия Тимошенко, которая уже была главой правительства в феврале-сентябре 2005 года, известна своими решительными действиями в отношении приватизации. По ее инициативе на торги было выставленное реприватизированное предприятие "Криворожсталь". В октябре 2005 года "Криворожсталь" была приобретена компанией Mittal Steel за 4,8 миллиарда долларов.

По оценкам ряда экспертов, продажа "Уктелекома" может принести порядка 4 миллиарда долларов, во столько же специалисты оценивают и Одесский припортовый завод. Вместе с тем, госбюджетом на 2008 год доходы от приватизации установлены на уровне 1,7 миллиардов долларов.