Секретариат Ющенко ждет от Рады представления на увольнение Медведько

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Украины Виктор Ющенко может уволить генерального прокурора страны Александра Медведько, если Верховная Рада выразит недоверие руководителю ведомства, заявил глава президентского секретариата Виктор Балога.

"Виктор Ющенко уже публично заявлял, что ожидает четкой определенности от Верховной Рады относительно целесообразности дальнейшего пребывания Медведько в должности генерального прокурора. Пока ни четкий, ни туманный сигнал из парламента не получен", - цитирует Балогу пресс-служба президента.

Глава секретариата напомнил о норме Конституции, согласно которой президент назначает и освобождает генпрокурора с согласия Верховной Рады. Если парламент примет постановление и объявит недоверие нынешнему руководителю Генпрокуратуры, это может побудить президента внести представление на освобождение Медведько, отметил Балога.

Он подчеркнул, что в парламенте уже более недели назад было зарегистрировано представление о выражении недоверия Медведько, которое подписали 180 народных депутатов из демократической коалиции.

"Судя по всему никаких практических шагов по превращению этого документа в решение Верховной Рады большинство еще не сделало. Такая неспешность может означать, что для коалиции этот вопрос не стоит в повестке дня", - сказал Балога.

При этом, по его словам, окончательное решение по этому вопросу всегда остается за главой государства.

Члены коалиции считают, что Медведько должен быть уволен с должности генерального прокурора. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к президенту с просьбой назначить нового генпрокурора.

Балога отметил, что на сегодня в команде президента достаточно людей, которые могли бы претендовать на эту должность. Среди них он, в частности, назвал нынешнего министра Юстиции Николая Онищука, заместителей главы президентского секретариата Игоря Пукшина и Марину Ставнийчук, а также депутата из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Николая Катеринчука.

После утверждения 18 декабря 2007 года нового правительства во главе с Тимошенко многие украинские политологи ожидают смены власти и на других уровнях.