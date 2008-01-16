Тимошенко возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2012

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Организационный комитет по подготовке чемпионата Европы по футболу 2012 года возглавит премьер Украины Юлия Тимошенко, заявил в среду министр страны по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.

"Организационный комитет возглавит Юлия Тимошенко. Одним из заместителей комитета станет глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис", - сказал он.

Также Павленко отметил, что план действий по подготовке Евро-2012 должен подготовлен украинским правительством и подан в Верховную раду Украины до 13 февраля.

По словам министра, в феврале должны быть закончены все организационные моменты по подготовке к чемпионату Европы.