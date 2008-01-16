Россия обеспечит неприкосновенность объектов ЧФ РФ - главкомат ВМФ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия обеспечит неприкосновенность объектов Черноморского флота РФ, несмотря ни на какие провокационные действия украинской стороны, заявил РИА Новости в среду помощник главкома ВМФ РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Государственная исполнительная служба Генического района направила в адрес командования ЧФ России извещение, согласно которому 21 января должно быть исполнено решение хозяйственного суда Херсонской области об изъятии в пользу Минтранспорта Украины станции радионавигационной системы "МАРС-75".

"Главное командование ВМФ РФ расценивает эти действия, как неправомерные и противоречащие базовым Соглашениям 1997 года. Уполномочен еще раз напомнить, что решения местных судебных инстанций Украины не имеют юридической силы в отношении проблем, касающихся подписанных между двумя государствами соглашений по Черноморскому флоту (в 1997 году)", - сказал Дыгало.

"Объекты навигационно-гидрографического обеспечения ЧФ РФ находятся под усиленной охраной, что исключает любые провокационные действия и обеспечивает их надежную работу в интересах безопасности мореплавания и судоходства", - отметил помощник главкома.

По его словам, о принятии мер по обеспечению неприкосновенности этих объектов даны соответствующие указания командованию Черноморского флота.

Украинская сторона, продолжил Дыгало, не оставляет попытки пересмотра вопросов, касающихся статуса и принадлежности объектов ЧФ РФ, что ставит под сомнение положения базовых соглашений, заключенных между двумя государствами в 1997 году.

Такие шаги наносят вред планомерному переговорному процессу между Россией и Украиной, сказал собеседник агентства.

"Вызывает недоумение, что вышеупомянутые действия украинская сторона предпринимает в преддверии заседания подкомиссии по вопросам пребывания и функционирования ЧФ РФ на территории Украины. В рамках заседаний этой подкомиссии ведется конструктивный диалог, в ходе которого обсуждаются все проблемы данного характера", - отметил Дыгало.