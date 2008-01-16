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    Украина не подавала заявку на вступление в НАТО - Огрызко

    Тема:

    Отношения Украины и НАТО (319)

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    Украина не подавала заявки на вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя письмо руководства страны на имя генсека альянса Яапа де Хооп Схеффера, о намерении присоединится к ПДЧ.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украина не подавала заявки на вступление в НАТО, заявил журналистам в среду министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя письмо руководства страны на имя генсека альянса Яапа де Хооп Схеффера, о намерении присоединится к Плану действий относительно членства на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте.

    "Речь идет о новом этапе сотрудничества Украины и НАТО. Если речь будет идти о вступлении в НАТО, то, как написано в этом письме, руководители государства посоветуются с украинским народом", - сказал Огрызко.

    По его словам, в письме "нет ни одного слова о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО".

    Накануне президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и спикер Арсений Яценюк направили Схефферу письмо, в котором выразили надежду на то, что на саммите НАТО в Бухаресте в апреле нынешнего года страна присоединится к Плану действий относительно членства (ПДЧ).

    С критикой письма уже выступила Партия регионов, которая заявила, что заявку на членство в альянсе можно подавать, если на это будет согласие украинского народа, выраженное на референдуме. На сегодня большинство населения Украины не поддерживают идею вступления в НАТО.

    Присоединение к ПДЧ не влечет за собой автоматического вступления, однако это является первым шагом к присоединению к альянсу.

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