Лугар советует Украине развивать собственную добычу углеводородов

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украина должна активизировать собственную добычу углеводородов, заявил на пресс-конференции в среду американский сенатор Ричард Лугар.

"Мой совет Украине - проводить политику лучшего поиска нефтяных и газовых ресурсов, которые есть в самой Украине, которые не так легко найти и разработать, но есть такая возможность", - сказал Лугар.

Сенатор находится в Киеве в рамках турне по Украине, Азербайджану, Казахстану и Туркменистану, во время которого он обсуждает вопросы энергетического сотрудничества.

Украина достаточно ограничена в энергоносителях и большую часть нефти и газа получает из России. При этом по ее территории проходит транзит российских углеводородов в Европу.

Согласно балансу газа на 2008 год, Украина в текущем году потребит 75 миллиардов кубометров топлива, при этом 55 миллиардов кубометров - это импортный газ, а 20 миллиардов кубометров - собственной добычи.

Украина также намерена развивать собственную добычу, возлагая большие надежды на разработку шельфа Черного моря, который, по данным геологоразведки, богат углеводородами.