Новый бюджет Крыма меньше, чем прошлогодний

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Принятый в среду бюджет Крыма на 2008 год на 76 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов) меньше, чем прошлогодний, сообщил председатель Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко, отвечая на вопрос РИА Новости.

Доходы крымского бюджета составят около 2,18 миллиарда гривен (около 430 миллионов долларов), расходы - 2,23 миллиарда гривен (около 440 миллионов долларов).

На внеочередной сессии парламента Крыма проект бюджета на 2008 год поддержали 79 депутатов из 81, присутствовавшего в зале заседаний. Всего в Верховном Совете Крыма 100 депутатов.

Ранее председатель бюджетной комиссии Верховного Совета Крыма Игорь Лукашев заявил, что сокращение крымского бюджета вызвано сокращением расходов на социально-экономическое развитие в госбюджете Украины.

"Деньги перебросили в угоду обещаниям политиков, в том числе и Тимошенко, на выплату вкладов (Сбербанка СССР). Все (бюджетные) деньги пойдут на финансирование популистских вещей", - считает Лукашев.

По словам спикера парламента Крыма, автономная республика сможет получить недостающие деньги в течение года. "В госбюджете Украины остались нераспределенными 3 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов). Они будут распределены в марте и часть этих финансовых ресурсов будет направлена в Крым. Тогда мы тоже внесем изменения (в бюджет Крыма), чтобы все программы были профинансированы в полном объеме", - сказал Гриценко.

Правительство, возглавляемое Юлией Тимошенко, пообещало вернуть каждому вкладчику Сбербанка СССР по 200 долларов независимо от суммы, указанной в сберкнижке. По словам Тимошенко, деньги для выплат компенсаций поступят от финансовых ресурсов, выведенных из тени в результаты борьбы с коррупцией и уклонениями от уплаты налогов.