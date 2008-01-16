Ющенко заявляет о важной роли ПАСЕ в демократизации Украины

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Украины Виктор Ющенко заявляет о значительной роли Парламентской ассамблеи Совета Европы в становлении украинской демократии.

"Я благодарю за ту колоссальную работу, которую вы сделали для того, чтобы в Украине восстановилась демократия", - сказал Ющенко в среду в ходе встречи с содокладчиками ПАСЕ по Украине Ханной Северинсен и Ренатой Вольвенд сообщает пресс-служба главы государства.

Ющенко высоко оценил конструктивную позицию ПАСЕ в урегулировании политической ситуации накануне внеочередных парламентских выборов на Украине - проведение дебатов по ситуации в стране, а также деятельность наблюдателей от Парламентской ассамблеи во время внеочередных парламентских выборов 30 сентября.

В свою очередь, Северинсен назвала прошедшие выборы "честными, демократическими и прозрачными".

Ющенко наградил Северинсен орденом "За заслуги", отметив таким образом ее вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Советом Европы. Северинсен в январе завершает парламентскую деятельность и покидает ПАСЕ.

Президент заверил содокладчиков ПАСЕ, что выполнение Украиной обязательств перед Советом Европы является предметом приоритетного внимания руководства страны.

В ходе встречи также обсуждались перспективы рассмотрения ПАСЕ вопроса осуждения Голодомора на Украине в 1932-33 годах.

Ющенко также остановился на вопросе избрания судей Европейского суда по правам человека от Украины. По его словам, Украина будет настаивать на рассмотрении представленного в конце года списка на должность судьи от Украины.

Украина стала членом Совета Европы в 1995 году. С этого времени ПАСЕ проводит мониторинг соблюдения Украиной взятых ею обязательств при вступлении, связанных с развитием демократии в стране.