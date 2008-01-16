Украине не войти в НАТО без поддержки населения - сенатор США

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Юлия Городинская. Вступление Украины в НАТО не возможно без поддержки этого процесса внутри страны, убежден американский сенатор Ричард Лугар.

"Должно быть общенациональное обсуждение этого вопроса. Это также может быть результат референдума, на котором население Украины выскажется: "да" или "нет" членству в этой организации. Исходя из решения украинского народа, будут высказывать свое мнение и страны - члены НАТО", - сказал Лугар на пресс-конференции в среду.

Сенатор находится на Украине с визитом. Накануне он встречался с президентом Украины Виктором Ющенко. Он сказал, что во время встречи президент Ющенко сообщил ему, что руководство страны направило письмо на имя генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, в котором высказывается надежда, что Украина присоединится к Плану действий относительно членства (ПДЧ) на ближайшем саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года.

Присоединение к ПДЧ не означает автоматического членства в НАТО, однако является первым шагом к этому.

Вместе с тем, население Украины в основном не поддерживает идею вступления в альянс. С критикой письма от руководства Украины к генсеку НАТО высказалась Партия регионов, которая напомнила, что вопрос о вступлении в альянс должен решать исключительно на референдуме.

Сенатор Лугар отметил, что сегодня нельзя говорить о конкретной дате возможного вступления Украины в НАТО.

"Сейчас невозможно прогнозировать точную дату вступления Украины в НАТО, а также точную дату проведения референдума, однако позиция США по этому вопросу будет базироваться исключительно исходя из воли украинского народа", - подчеркнул он.