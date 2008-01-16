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    Кабмин рассмотрит четыре законопроекта по Евро-2012

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    Украинское правительство намерено в среду рассмотреть четыре законопроекта по подготовке проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украинское правительство намерено в среду рассмотреть четыре законопроекта по подготовке проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине. Об этом в среду заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на заседании кабинета министров.

    "Мы хотели бы сегодня рассмотреть все необходимые организационные документы, чтобы мы могли утвердить все планы относительно подготовки "Евро-2012", - сказала Тимошенко.

    По ее словам, эти законопроекты касаются вопросов первоочередных действий подготовки к проведению чемпионата, утверждение нового организационного комитета по подготовке, а также последовательность общенационального плана действий по подготовке к Евро-2012.

    Ранее Тимошенко выступала с критикой в адрес предыдущего правительства Украины Виктора Януковича, "практически сорвавшего подготовку к Евро-2012". Свою обеспокоенность выражало также и руководство Федерации футбола Украины, заявившее о ненадлежащей подготовке к чемпионату и не исключающее, что из-за этого Украина может потерять право на проведение финальной части Евро-2012.

    Евро-2012 пройдет на Украине и в Польше. На Украине матчи должны состояться на стадионах Киева, Донецка, Львова, Днепропетровска. В резерве находятся Харьков и Одесса.

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