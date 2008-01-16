Яценюк выступает за законодательное определение статуса оппозиции

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Анна Вернослова. Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк считает необходимым определить статус украинской оппозиции на законодательном уровне.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, об этом Яценюк заявил во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Илкка Канерви в среду.

"Во время встречи стороны, кроме прочего, обсудили роль и место оппозиции в демократических странах. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украине нужна "сильная оппозиция и сильное правительство". В этом контексте он высказался за необходимость определить статус оппозиции на законодательном уровне, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Яценюка, оппозиция является очень важной силой, и она должна быть влиятельной, занимаясь вместе с правительством развитием страны.

Собеседники обсудили также широкий круг вопросов международной политики, в частности, работу миссий ОБСЕ, многостороннее сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. Яценюк и Канерви обсудили проблему "замороженных конфликтов" - Косово, Приднестровья и других.

Стороны обсудили некоторые аспекты евроатлантических перспектив Украины, отмечает пресс-служба.

Во время встречи Яценюк также выразил мнение, что необходимо укреплять дружеские партнерские отношения с Российской Федерацией.

Собеседники также обсудили парламентский аспект двустороннего сотрудничества, подчеркнув необходимость создания группы межпарламентских связей с Республикой Финляндия в украинском парламенте.