Правительство Украины утвердило программу своих действий

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Людмила Лысенко. Кабинет министров Украины утвердил программу действий правительства на ближайшие время "Украинский прорыв", сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании правительства в среду.

"Проект программы принят единогласно и будет передан в Верховную Раду", - сказала она.

Ранее Тимошенко сообщила, что в проекте программы были учтены все предложения и замечания президента Виктора Ющенко. Программа также содержит в себе предвыборные обещания Блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона".

Как ожидается, в четверг этот план примет парламент.