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    Правительство Украины утвердило программу своих действий

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    Кабинет министров Украины утвердил программу действий правительства на ближайшие время "Украинский прорыв", сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании правительства.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Людмила Лысенко. Кабинет министров Украины утвердил программу действий правительства на ближайшие время "Украинский прорыв", сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании правительства в среду.

    "Проект программы принят единогласно и будет передан в Верховную Раду", - сказала она.

    Ранее Тимошенко сообщила, что в проекте программы были учтены все предложения и замечания президента Виктора Ющенко. Программа также содержит в себе предвыборные обещания Блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона".

    Как ожидается, в четверг этот план примет парламент.

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