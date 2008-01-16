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    Новости Украины

    Правительство внесло президентские поправки в свою программу - премьер

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    Правительство внесло все предложения президента Виктора Ющенко в правительственную программу "Украинский прорыв", которая должна быть принята парламентоим до 17 января, сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Правительство внесло все предложения президента Виктора Ющенко в правительственную программу "Украинский прорыв", которая должна быть принята парламентоим до 17 января, сообщила в среду премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании Кабинета министров.

    "Мы вчера получили послание от президента с пожеланиями, направленными правительству. Все предложения президента учтены в нашей программе", - сказала премьер.

    Тимошенко также отметила, что в среду правительство должно полностью рассмотреть программу "Украинский прорыв". "После длительного обсуждения с общественностью мы должны сегодня на заседании рассмотреть программу", - сказала Тимошенко.

    Также, по словам премьера, необходимо будет создать постоянную коллегию, которая будет состоять из специалистов разных сфер, а также научных работников Национальной академии наук Украины.

    "На уровне поручения я бы хотела предложить украинскому правительству наладить постоянное сотрудничество с Национальной академией наук, чтобы мы имели возможность иметь настоящих ученых, которые действительно являются осведомленными во многих сферах деятельности", - сказала она.

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