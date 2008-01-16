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    Новости Украины

    "Регионы" требует решать вступление Украины в НАТО только референдумом

    Тема:

    Отношения Украины и НАТО (319)

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    Партия регионов заявляет, что просьба Украины рассмотреть возможность ее присоединения к Плану действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите, нарушает украинскую Конституцию.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Партия регионов заявляет, что просьба Украины рассмотреть возможность ее присоединения к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО на Бухарестском саммите, нарушает украинскую Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба партии во вторник вечером.

    "Общеизвестно, что только граждане Украины путем референдума могут изменить внеблоковый статус нашей державы, закрепленный в основном законе страны. Другого пути нет и быть не может. Об этом высокопоставленные подписанты прекрасно осведомлены", - говорится в сообщении Партии регионов.

    Во вторник вечером президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк обратились к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу с просьбой к странам-членам НАТО рассмотреть возможность ее присоединения к ПДЧ на Бухарестском саммите (Румыния) в апреле.

    Партия регионов набрала большинство на прошедших несколько месяцев назад парламентских выборах, однако не получила большинства мест в Верховной Раде и ушла в оппозицию.

    Партия регионов считает, что только украинскому народу позволено определять, соответствует ли членство в том или ином блоке национальным интересам.

    "И только всеукраинский плебисцит может ответить на вопрос, соответствует ли членство в том или ином военно-политическом союзе национальным интересам Украины", - говорится в сообщении.

    Ющенко считает вступление страны в НАТО и ЕС стратегической целью. Присоединение к ПДЧ не влечет за собой обязательного членства, однако является первым шагом к этому. Вместе с тем большинство украинских граждан отрицательно относятся к возможному вступлению в НАТО.

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