"Регионы" требует решать вступление Украины в НАТО только референдумом

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Партия регионов заявляет, что просьба Украины рассмотреть возможность ее присоединения к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО на Бухарестском саммите, нарушает украинскую Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба партии во вторник вечером.

"Общеизвестно, что только граждане Украины путем референдума могут изменить внеблоковый статус нашей державы, закрепленный в основном законе страны. Другого пути нет и быть не может. Об этом высокопоставленные подписанты прекрасно осведомлены", - говорится в сообщении Партии регионов.

Во вторник вечером президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк обратились к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу с просьбой к странам-членам НАТО рассмотреть возможность ее присоединения к ПДЧ на Бухарестском саммите (Румыния) в апреле.

Партия регионов набрала большинство на прошедших несколько месяцев назад парламентских выборах, однако не получила большинства мест в Верховной Раде и ушла в оппозицию.

Партия регионов считает, что только украинскому народу позволено определять, соответствует ли членство в том или ином блоке национальным интересам.

"И только всеукраинский плебисцит может ответить на вопрос, соответствует ли членство в том или ином военно-политическом союзе национальным интересам Украины", - говорится в сообщении.

Ющенко считает вступление страны в НАТО и ЕС стратегической целью. Присоединение к ПДЧ не влечет за собой обязательного членства, однако является первым шагом к этому. Вместе с тем большинство украинских граждан отрицательно относятся к возможному вступлению в НАТО.