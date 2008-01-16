Украина рассчитывает на присоединение в апреле к ПДЧ НАТО

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, говорится в обращении президента Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп Схефферу.

В обнародованном во вторник вечером на официальном сайте главы государства документе отмечается, что с 1991 года Украина прошла длительный путь сближения с НАТО. От сотрудничества в рамках Программы "Партнерство ради мира" и специальных отношений в формате Хартии об особом партнерстве до эффективного взаимодействия в рамках Плана действий Украина-НАТО и Интенсифицированного диалога по вопросам членства и соответствующих реформ.

"Политика евроатлантической интеграции, определенная национальным законодательством, не направлена против третьих государств и имеет целью будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора, о чем посоветуемся с украинским народом", - говорится в обращении.

Лидеры Украины заявляют, что, полностью разделяя европейские демократические ценности, государство осознает себя частью евроатлантического пространства безопасности и готово вместе с НАТО и партнерами альянса при равных условиях противодействовать общим угрозам безопасности.

"Украина является надежным партнером альянса и в своей внешней политике, поддерживая в тех или других форматах, в частности, в рамках ООН и ОБСЕ, или путем присоединения к позиции ЕС, современные подходы относительно решения неотложных проблем европейской и мировой безопасности", - отмечается в обращении.

Украина активно взаимодействует с государствами-членами НАТО по проблематике международной безопасности, говорится в документе.

"Наше государство, в частности, присоединилось к "Инициативе по безопасности в отрасли нераспространения", "Глобальной инициативе борьбы с ядерным терроризмом", Группе восьми "Глобальное партнерство против нераспространения оружия массового уничтожения и соответствующих материалов", - говорится в обращении.

Авторы обращения утверждают, что Украина является признанным региональным лидером и выступает за укрепление региональной безопасности, в частности, в рамках ОЧЕС, ГУАМ, Центральноевропейской инициативы - при тесном сотрудничестве с НАТО и Европейским Союзом.

В настоящее время Украина заинтересована в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО, отметили авторы документа.

"Рассчитываем на то, что уровень готовности нашего государства к новым обязательствам станет основой для позитивного ответа во время следующего саммита Украина - НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года", - отмечают Ющенко, Яценюк и Тимошенко.

Вместе с тем, большинство украинских граждан отрицательно относятся к возможному вступлению в НАТО.