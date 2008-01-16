Легковушка врезалась в грузовик на Луганщине - погибли три человека

В Луганской области водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗиЛом, в результате ДТП погибли три человека, сообщает в среду пресс-служба МЧС Украины.«Во вторник, 15 января, в 10.15 вблизи села Цветные Пески Славяносербского района в Луганской области на автодороге Старобильск - Новоайдар - Луганск водитель легкового автомобиля ВАЗ-21011 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗиЛ-130. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (пассажиры легкового автомобиля) и один человек (водитель легкового автомобиля) в тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу, - говорится в сообщении.На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.