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    Легковушка врезалась в грузовик на Луганщине - погибли три человека

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    В Луганской области водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗиЛом, в результате ДТП погибли три человека.
    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. В Луганской области водитель легкового автомобиля «Лада» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ЗиЛом, в результате ДТП погибли три человека, сообщает в среду пресс-служба МЧС Украины.

    «Во вторник, 15 января, в 10.15 вблизи села Цветные Пески Славяносербского района в Луганской области на автодороге Старобильск - Новоайдар - Луганск водитель легкового автомобиля ВАЗ-21011 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗиЛ-130. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (пассажиры легкового автомобиля) и один человек (водитель легкового автомобиля) в тяжелом состоянии госпитализирован в областную больницу, - говорится в сообщении.

    На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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