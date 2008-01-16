МИД приветствует ратификацию ВР соглашения с ЕС об упрощении визрежима

КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. МИД Украины приветствует ратификацию парламентом соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко на брифинге во вторник.

«Мы очень рады, что сегодня Верховная Рада Украины ратифицировала два соглашения с ЕС относительно реадмиссии и об упрощении процедур получения виз для украинских граждан. Мы исходим из того, что это первый шаг на пути к тому, чтобы украинские граждане могли без преград передвигаться по территории ЕС. Мы ставим перед собой цель в краткосрочной перспективе перейди к безвизовому режиму с ЕС», - заявил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что упрощение визовых процедур состоится и с другими странами. «Мы должны делать все для того, чтобы барьеров на пути к передвижению людей было как можно меньше», - сказал Огрызко, добавив, что это касается также и политики Украины по отношению к Израилю и Турции.

Во вторник украинский парламент ратифицировала соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Для получения виз украинцам необходимо будет предоставлять меньшее количество документов, а также, в случае отказа, консульства должны будут представлять объяснения такого решения. Соглашение предусматривает 1 2 категорий украинских граждан, которым визы будут выдаваться бесплатно. Остальные граждане должны платить за визу 35 евро. Изменения в условиях оформления виз, которые вводятся соглашением, не распространяются на территорию Великобритании, Ирландии и Дании.

ЕС ввел упрощенный визовый режим для украинцев с 1 января 2008 года, не дожидаясь ратификации соглашения Верховной Радой.

Соглашение о реадмиссии предусматривает процедуру возвращение нелегальных мигрантов из стран ЕС на Украину, если будет установлено, что они попали в страны Европы с украинской территории.