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    Защита

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Член СПЧ РФ Александр Брод.
    В РФ создана ассоциация по защите прав пострадавших на востоке Украины
    11:03 20.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    В России создана ассоциация российских неправительственных организаций по защите прав жителей востока Украины, пострадавших в спецоперациях - "Право против фашизма", сообщил РИА Новости член СПЧ РФ Александр Брод.
    Павел Астахов
    РФ обратится в ООН и ОБСЕ по поводу защиты мирного населения в Украине
    13:13 19.05.2014
    4Спецоперация на востоке Украины
    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов намерен обратиться в ООН и совет безопасности ОБСЕ в связи с тем, что в Украине не выполняются конвенции по защите мирного населения.
    Бокс
    WBA обязала Головкина провести защиту титула против Флетчера
    11:51 14.05.2014
    12
    Всемирная боксерская ассоциация обязала чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Геннадия Головкина провести обязательную защиту титула против австралийца Джаррода Флетчера, сообщается на сайте ассоциации.
    Арсений Яценюк
    Яценюк сказал, на что будет опираться Киев в отношениях с "Газпромом"
    14:54 05.04.2014
    10Отношения Украины и России
    Киев намерен использовать все возможные механизмы для защиты своих интересов в отношениях с российским "Газпромом", в том числе и международно-правовые, сообщил в субботу премьер Украины Арсений Яценюк.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: линия РФ по защите соотечественников за рубежом неизменна
    09:18 20.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Линия России по защите соотечественников за рубежом политическими, правовыми и дипломатическими методами неизменна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош (в центре), архивное фото
    Защита лидера "Правого сектора" Яроша обжаловала его заочный арест
    15:28 18.03.2014
    5
    Защита лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, чей заочный арест по ходатайству российских следователей в рамках дела о призыве к терроризму санкционировал Басманный суд Москвы, обжаловала это решение.
    Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
    Рогозин: РФ будет использовать все средства для защиты своих граждан
    14:31 18.03.2014
    2
    Россия будет использовать весь арсенал средств для защиты российских граждан, если они попадут в беду в Украине, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
    Турция - Стамбул
    Турция готова защищать усыпальницу Сулеймана Шаха на территории Сирии
    16:45 14.03.2014
    62
    Турция будет защищать турецкую усыпальницу Сулеймана Шаха, расположенную на территории Сирии, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в рамках встречи с главами МИД Азербайджана и Ирана в турецком городе Ван.
    Смартфон LG G3 получит водонепроницаемый корпус - СМИ
    12:10 11.03.2014
    38
    Флагманский смартфон LG G3, анонс которого ожидается в мае 2014 года, получит пыле- и влагозащищенный корпус, способный выдержать полное погружение в воду, сообщает корейское издание ET News.
    Валентина Матвиенко
    Спикер СФ: санкции не запретят РФ защищать русскоязычных граждан
    11:42 07.03.2014
    6Санкции в отношении России_2014
    Никакие угрозы, никакие санкции не могут запретить России поддерживать русскоязычных граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу на встрече с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина просит защиты НАТО в обеспечении территориальной целостности
    23:03 01.03.2014
    19
    Киев просит НАТО рассмотреть использование всех возможностей защитить территориальную целостность Украины и ее народ, сообщил в ночь на воскресенье и.о. главы украинского МИД Андрей Дещица.
    МИД РФ
    МИД РФ: правоохранители Украины должны обеспечить защиту мирных лиц
    14:15 22.02.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Правоохранительные органы Украины должны обеспечить защиту гражданских лиц в стране, в том числе россиян, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
    Сергей Арбузов
    Арбузов: права инвесторов защищены, несмотря на нестабильность
    10:40 12.02.2014
    13
    Права инвесторов в Украине, несмотря на политическую нестабильность, надежно защищены, заявил исполняющий обязанности премьера Сергей Арбузов.
    Корреспондент Reuters во время акции протеста на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября
    Освещающим массовые акции в Киеве журналистам выдают защитные средства
    16:33 03.12.2013
    28Политический кризис в Украине
    Работающая в Украине общественная организация Институт массовой информации выдает журналистам защитные средства, которые могут обезопасить их во время работы при освещении массовых акций в центре Киева.
    Подписание документов
    СМИ: ФРГ хочет включить статьи о защите данных в торговый пакт ЕС-США
    11:16 04.11.2013
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    Берлин намерен оказать на Еврокомиссию давление с целью сделать обсуждение защиты данных частью переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которые были начаты в прошлом году ЕС и США.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Власенко: компромиссным вариантом является помилование Тимошенко
    12:29 21.10.2013
    5Вопрос помилования Тимошенко
    Защитник заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко – Сергей Власенко заявляет, что компромиссным вариантом решения вопроса избирательного правосудия является указ о помиловании его подзащитной.
    Флаг ЕС
    ЕС должен защитить его возможных членов от давления РФ - депутат ЕП
    12:24 11.10.2013
    8Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Европе следует разработать механизмы защиты стран Восточной Европы, которые намерены получить ассоциированное членство в ЕС, от попыток влияния России на этот выбор, заявил депутат ЕП.
    Юлия Тимошенко и ее защитник Сергей Власенко
    Защита Тимошенко повторно обжаловала приговор по "газовому делу"
    15:06 09.10.2013
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    Защита Юлии Тимошенко повторно обжаловала в Верховном суде приговор, по которому экс-премьер была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газового соглашения с Россией.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины: линия защиты украинского рыбака сформирована
    14:42 02.09.2013
    9Столкновение украинского баркаса с катером пограничников РФ
    Консул генконсульства Украины в Ростове-на-Дону в понедельник посетил в Ейске выжившего после ЧП в Азовском море украинского моряка, которого в России обвиняют в браконьерстве.
    Президент Сирии Башар Асад
    Асад заявил, что Сирия готова защищать себя перед лицом любой агрессии
    15:06 29.08.2013
    6Вооруженный конфликт в Сирии.
    "Угрозы прямой агрессии в отношении Сирии лишь укрепят нашу приверженность принципам независимости нашего народа. Сирия будет защищать себя перед лицом любой агрессии", - цитирует агентство заявление Асада.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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