В России создана ассоциация российских неправительственных организаций по защите прав жителей востока Украины, пострадавших в спецоперациях - "Право против фашизма", сообщил РИА Новости член СПЧ РФ Александр Брод.
Всемирная боксерская ассоциация обязала чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Геннадия Головкина провести обязательную защиту титула против австралийца Джаррода Флетчера, сообщается на сайте ассоциации.
Киев намерен использовать все возможные механизмы для защиты своих интересов в отношениях с российским "Газпромом", в том числе и международно-правовые, сообщил в субботу премьер Украины Арсений Яценюк.
Защита лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, чей заочный арест по ходатайству российских следователей в рамках дела о призыве к терроризму санкционировал Басманный суд Москвы, обжаловала это решение.
Турция будет защищать турецкую усыпальницу Сулеймана Шаха, расположенную на территории Сирии, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в рамках встречи с главами МИД Азербайджана и Ирана в турецком городе Ван.
Никакие угрозы, никакие санкции не могут запретить России поддерживать русскоязычных граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу на встрече с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым.
Правоохранительные органы Украины должны обеспечить защиту гражданских лиц в стране, в том числе россиян, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
Работающая в Украине общественная организация Институт массовой информации выдает журналистам защитные средства, которые могут обезопасить их во время работы при освещении массовых акций в центре Киева.
Берлин намерен оказать на Еврокомиссию давление с целью сделать обсуждение защиты данных частью переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которые были начаты в прошлом году ЕС и США.
Защита Юлии Тимошенко повторно обжаловала в Верховном суде приговор, по которому экс-премьер была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газового соглашения с Россией.
"Угрозы прямой агрессии в отношении Сирии лишь укрепят нашу приверженность принципам независимости нашего народа. Сирия будет защищать себя перед лицом любой агрессии", - цитирует агентство заявление Асада.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.