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    Власти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Владимир Путин
    Путин: РФ будет работать с новыми властями Украины
    22:22 04.06.2014
    328Отношения Украины и России
    Россия будет работать с новыми властями Украины, поскольку с уважением относится к выбору украинского народа, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "TF1" и радиостанции "Europe 1".
    Ситуация в Абхазии
    Оппозиция: глава правительства Абхазии будет известен в понедельник
    19:53 01.06.2014
    16
    Новый глава правительства Абхазии будет известен в понедельник, заявил журналистам один из лидеров оппозиции, глава партии "Форум народного единства" Рауль Хаджимба.
    Ситуация в Абхазии
    Секретарь Совбеза Абхазии: события в республике - попытка переворота
    10:35 28.05.2014
    11
    Секретарь Совбеза Абхазии Нугзар Ашуба расценил обострение ситуации в республике как попытку госпереворота. Оппозиция в Абхазии требует отставки главы государства.
    Люди
    Опрос: россияне убеждены, что Киев нарушает права жителей Юго-Востока
    10:56 20.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    Большинство россиян (78%) убеждены, что объявленная киевскими властями спецоперация - попытка подавить законные протесты населения и заставить их отказаться от борьбы за свои права, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
    Президент Румынии Траян Бэсеску
    Президент Румынии призвал Киев начать диалог с федералами
    18:03 05.05.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Румынии Траян Бэсеску призвал власти Украины сесть за стол переговоров со сторонниками федерализации, сообщает в понедельник румынское издание Ziare.com.
    Михаил Маркелов
    Маркелов: киевские власти надо привлечь к Гаагскому трибуналу
    13:36 04.05.2014
    16Столкновения в Одессе
    Украину ждет судьба Югославии в худшем варианте, нынешние представители киевской власти должны быть привлечены к Гаагскому трибуналу за гибель мирного населения в Одессе, Славянске и других городах, считает Михаил Маркелов.
    Народное ополчение Донбасса задержало автобусы со сторонниками Киева
    22:21 09.04.2014
    52Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Сторонники федерализации Украины заблокировали два автобуса со сторонниками новых киевских властей, которые предположительно прибыли в Донецк для разгона оппозиционных митингов.
    Владимир Константинов
    Константинов: власти Крыма не будут формироваться по нацпризнаку
    10:10 04.04.2014
    9Политический кризис в Украине
    Власти Крыма не будут формироваться по национальному признаку, а заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
    Владимир Константинов
    Региональную структуру федеральных органов создадут в Крыму
    10:31 26.03.2014
    6Референдум в Крыму
    Создание региональной структуры федеральных органов в Крыму будет завершено в течение двух недель, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
    Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
    Медведев: Украина страдает из-за бессилия властей и слабости Януковича
    16:17 21.03.2014
    9Политический кризис в Украине
    Политическое бессилие властей, личная слабость и нерешительность Виктора Януковича обрекли народ Украины на большие страдания, написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в Facebook.
    Пограничники на участке украинской границы
    Власти Крыма обеспечат охрану государственных границ
    11:43 17.03.2014
    9Референдум в Крыму
    Власти Крыма, принявшие в понедельник постановление о независимости автономии, полностью обеспечат охрану государственной границы, заявил председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов.
    Михаил Ходорковский
    Ходорковский: власти Украины не должны ущемлять права русскоязычных
    16:33 10.03.2014
    21
    Новые украинские власти ни в коем случае не должны ущемлять права русскоязычных граждан, заявил экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, выступая с лекцией в Киевском политехническом институте в понедельник.
    Новый глава Совета министров Крыма, лидер партии Русское единство Сергей Аксенов
    Аксенов: у властей АРК достаточно возможностей для стабильности Крыма
    19:23 02.03.2014
    43Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Власти Крыма обладают достаточными возможностями, чтобы обеспечить безопасность и стабильное развитие автономии в нынешних условиях, заявил в воскресенье премьер-министр республики Сергей Аксенов.
    Ситуация в Киеве
    МИД ФРГ: представители Майдана одобрили соглашение с властями
    15:23 21.02.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Представители протестующих в Киеве одобрили подписание соглашения с властями страны, сообщается в пятницу в аккаунте МИД ФРГ в Twitter.
    Здание Киевской городской государственной администрации
    Власти Киева потребовали от радикалов разблокировать работу КГГА
    09:52 30.01.2014
    2Политический кризис в Украине
    Власти Киева обратились к радикалам с требованием разблокировать работу Киевсовета и городской администрации.
    Сергей Арбузов
    Арбузов: власти и оппозиция должны отказаться от агрессии
    11:00 29.01.2014
    5Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    Власти Украины и представители оппозиции в ходе поиска компромисса, необходимого для выхода из политического кризиса, должны отказаться от агрессии и ультиматумов.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Азаров: власти готовы к компромиссу с оппозицией, но без ультиматумов
    23:27 22.01.2014
    17Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    "Власть выступает за конструктивный диалог с оппозицией, диалог о прекращении противостояния в центре Киева, но не воспринимает ультимативных условий для его прекращения", - заявил Азаров телеканалу ВВС.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    США аннулировали визы ряду представителей властей Украины
    22:12 22.01.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Это украинские чиновники, а не представители оппозиции. Те, кто причастен к применению силы против демонстрантов", - сказала Харф.
    Круглый стол власти Украины и оппозиции
    Власти и оппозиция в Украине сели за стол переговоров
    20:00 13.12.2013
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    Представители оппозиции не стали делать ответные шаги навстречу, они ограничились требованием провести "полную перезагрузку власти" - досрочные выборы президента и парламента или как минимум отставку правительства.
    Киевский метрополитен
    Киевские власти: метро на выходных может работать с ограничениями
    14:50 13.12.2013
    6
    Станции киевского метрополитена на ближайших выходных могут быть ограничены на вход и выход для пассажиров из-за ожидаемых массовых акций в центре города, сообщает городская администрация.
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