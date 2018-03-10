Большинство россиян (78%) убеждены, что объявленная киевскими властями спецоперация - попытка подавить законные протесты населения и заставить их отказаться от борьбы за свои права, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Украину ждет судьба Югославии в худшем варианте, нынешние представители киевской власти должны быть привлечены к Гаагскому трибуналу за гибель мирного населения в Одессе, Славянске и других городах, считает Михаил Маркелов.
Политическое бессилие властей, личная слабость и нерешительность Виктора Януковича обрекли народ Украины на большие страдания, написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в Facebook.
Новые украинские власти ни в коем случае не должны ущемлять права русскоязычных граждан, заявил экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, выступая с лекцией в Киевском политехническом институте в понедельник.
"Власть выступает за конструктивный диалог с оппозицией, диалог о прекращении противостояния в центре Киева, но не воспринимает ультимативных условий для его прекращения", - заявил Азаров телеканалу ВВС.
Представители оппозиции не стали делать ответные шаги навстречу, они ограничились требованием провести "полную перезагрузку власти" - досрочные выборы президента и парламента или как минимум отставку правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".