Первый заместитель председателя совмина Крыма Рустам Темиргалиев удивлен, что попал в американский "черный список" крымских политиков, в отношении которых введены санкции. Он считает их элементом психологического давления и не более.
Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что мирные акции граждан страны нельзя считать нарушением порядка, которое милиция обязана пресекать. Ситуация с силовым разгоном акции протеста не повторится.
Вице-премьер Анджелино Алфано, выступая в пятницу перед Палатой депутатов парламента страны, призвал Европу пересмотреть миграционное законодательство, а государства ЕС объединиться для защиты границ от миграции.
Назначение 37-летнего Темиргалиева, который является членом правящей в Украине Партии регионов, поддержали 69 депутатов из 78, присутствовавших в зале заседаний во время голосования. В парламенте Крыма 100 депутатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".