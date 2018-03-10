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    вице-премьеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Шествие и военный парад в честь 70-летия освобождения Киева
    Голодец назвала кощунством предложение об отмене парада Победы в Киеве
    11:37 29.04.2014
    30День Победы в Украине
    Предложение об отмене парада Победы 9 мая в Киеве - кощунство и надругательство над памятью тех, кто боролся с фашизмом, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.
    Сербский флаг. Архивное фото
    СМИ: вице-премьер правительства Сербии Кркобабич скончался в Белграде
    21:37 22.04.2014
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    Скончался вице-премьер правительства Сербии и министр по делам труда, занятости и социальной политики Йован Кркобабич, сообщил белградский телеканал Б92.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: санкции США бессмысленны
    13:17 12.04.2014
    4Присоединение Крыма к РФ
    Первый заместитель председателя совмина Крыма Рустам Темиргалиев удивлен, что попал в американский "черный список" крымских политиков, в отношении которых введены санкции. Он считает их элементом психологического давления и не более.
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Рогозин: сотрудничество РФ и НАСА и ранее ограничивалось
    09:23 03.04.2014
    5Санкции в отношении России_2014
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отметил, что сотрудничество России с НАСА в космической отрасли и ранее ограничивалось исключительно общими работами на Международной космической станции.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
    Козак не боится возможных санкций со стороны Запада из-за Крыма
    13:20 24.03.2014
    21Присоединение Крыма к РФ
    Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не боится возможных санкций со стороны Запада в отношении него в связи с кураторством развития Крыма.
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Рогозин: итоги референдума в Крыму великолепны
    09:27 17.03.2014
    7
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал результаты референдума в Крыму великолепными.
    Виталий Кличко
    Янукович предложил Кличко должность вице-премьера
    19:42 25.01.2014
    32Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    Виктор Янукович предложил лидеру партии "УДАР" Виталию Кличко должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, сообщает министр юстиции Украины Елена Лукаш.
    Сергей Арбузов
    Украина рассчитывает на помощь ЕС в переговорах с МВФ - Арбузов
    09:25 16.12.2013
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    Украина рассчитывает на помощь Европейского союза в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), заявил первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.
    Здание Кабинета министров Украины
    Арбузов: Кабмин готов подать проект госбюджета на 2014 год в Раду
    09:11 16.12.2013
    5
    Правительство подготовило проект государственного бюджета на 2014 год и готово подать его на рассмотрение Верховной Рады, заявил первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.
    Сергей Арбузов
    Арбузов: оппозиция не сможет собрать голоса за отставку Кабмина
    21:30 15.12.2013
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    Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что, согласно закону, парламент не может дважды в течение одной сессии рассматривать вопрос об отставке правительства.
    Сергей Арбузов
    Арбузов уверен, что силовой разгон "Евромайдана" не повторится
    19:48 04.12.2013
    21Политический кризис в Украине
    Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что мирные акции граждан страны нельзя считать нарушением порядка, которое милиция обязана пресекать. Ситуация с силовым разгоном акции протеста не повторится.
    Флаг Евросоюза
    Вице-премьер Италии призвал ЕС защитить границы от миграции
    16:25 04.10.2013
    8
    Вице-премьер Анджелино Алфано, выступая в пятницу перед Палатой депутатов парламента страны, призвал Европу пересмотреть миграционное законодательство, а государства ЕС объединиться для защиты границ от миграции.
    Парламент Крыма сменил вице-премьеров правительства республики
    11:33 18.09.2013
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    Назначение 37-летнего Темиргалиева, который является членом правящей в Украине Партии регионов, поддержали 69 депутатов из 78, присутствовавших в зале заседаний во время голосования. В парламенте Крыма 100 депутатов.
    Сергей Арбузов
    Первый вице-премьер Украины за 2012 год задекларировал $345 тыс дохода
    12:44 29.04.2013
    10
    Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов по итогам 2012 года задекларировал 2,765 миллиона гривен (345 тысяч долларов) дохода.
    Сергей Арбузов
    Арбузов открестился от владения бизнесом и медиа
    16:03 19.03.2013
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    "Когда я шел работать в Национальний банк, я продал все свои активы. У меня активов личных, которые мне принадлежат, нет", - сказал первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.
    Кабинет министров Украины
    Кандидатура Хорошковского не рассматривалась в новом Кабмине
    17:36 14.12.2012
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    "Его заявление об отставке следует рассматривать как юридическую некомпетентность и попытку объяснить свое непопадание в новый состав Кабинета министров Украины", - заявляет пресс-служба Кабмина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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