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    Урегулирование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Дмитрий Песков
    Путин и Порошенко высказались за прекращение кровопролития - Песков
    16:37 06.06.2014
    537Отношения Украины и России
    Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Украины Петр Порошенко высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке Украины, а также боевых действий обеих сторон.
    Петр Порошенко
    РФ надеется, что Порошенко остановит боевые действия в Украине - Келин
    15:33 05.06.2014
    216Спецоперация на востоке Украины
    Россия надеется, что остановка боевых действий на востоке Украины станет частью плана урегулирования ситуации в стране, которую собирается представить избранный президент Петр Порошенко.
    Пограничная служба
    Глава Погранслужбы рассчитывает на разговор с коллегами из РФ
    13:48 28.05.2014
    5Отношения Украины и России
    Глава Госпогранслужбы Николай Литвин рассчитывает во вторник провести телефонный разговор с руководством Пограничной службы России, сообщил он на пресс-конференции в Киеве.
    Ситуация в Абхазии
    Парламент Абхазии использует все возможности для выхода из кризиса
    13:37 28.05.2014
    12
    Парламент Абхазии будет использовать все имеющиеся полномочия для окончательного урегулирования внутриполитической напряженности в республике, говорится в обращении парламента, распространенном в среду.
    Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак
    МИД Словакии: урегулировать кризис в Украине без РФ невозможно
    13:40 19.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Урегулирование кризиса в Украине невозможно без содействия России, считает глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: процессом урегулирования в Украине должны руководить украинцы
    17:56 13.05.2014
    12Спецоперация на востоке Украины
    Арсений Яценюк приветствует сходства между предложенной ОБСЕ "дорожной картой", и "дорожной картой", разработанной ранее Кабмином, но настаивает, что процесс внутреннего урегулирования должен проходить под украинским руководством.
    Министерство иностранных дел
    Киев хочет уточнить некоторые моменты "дорожной карты" ОБСЕ - МИД
    15:56 13.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Украина хотела бы уточнить некоторые моменты "дорожной карты", предложенной ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране, заявил во вторник на брифинге в Киеве директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Валентина Матвиенко
    Матвиенко: РФ постарается не допустить кровопролития в Украине
    19:10 30.04.2014
    7Спецоперация на востоке Украины
    Россия будет жестко стоять на том, чтобы не допустить кровопролития в Украине, защищая права людей всеми доступными законными способами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире радиостанции "Голос России".
    Сергей Лавров
    Лавров: РФ выступает за урегулирование ситуации в Украине через диалог
    16:52 29.04.2014
    7
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался за скорейшее урегулирование ситуации в Украине через общенациональный диалог.
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон
    ЕК полагает, что новые санкции ЕС помогут разрешению кризиса в Украине
    14:36 29.04.2014
    3Санкции в отношении России_2014
    Еврокомиссия считает, что расширение санкционного списка в связи с ситуацией в Украине способно подтолкнуть процесс выхода из кризиса, сложившегося в этой стране, заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
    Флаг Италии
    Италия: дипломатическое решение ситуации вокруг Украины проблематично
    17:03 16.04.2014
    1Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Политическое урегулирование кризиса вокруг Украины достижимо, но путь к нему сложен, заявил РИА Новости замглавы итальянского МИД Бенедетто делла Ведова.
    Сергей Лавров
    Лавров: надо призвать Киев начать конституционную реформу
    10:04 16.04.2014
    3Отношения Украины и России
    Все, кто заинтересован в урегулировании кризиса в Украине, должны призвать Киев перейти от слов к делу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Флаг Турции
    Турция призывает все стороны в Украине к мирному урегулированию
    22:34 15.04.2014
    18Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Турция выражает глубокую обеспокоенность событиями в юго-восточных областях Украины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию, говорится в заявлении турецкого МИД.
    Железная дорога. Архивное фото
    РЖД пытаются урегулировать с Украиной вопрос о ж/д перевозках
    11:13 11.04.2014
    6
    РЖД ведут переговоры с Украинскими железными дорогами об урегулировании вопроса о движении поездов через территорию Украины, сообщил РИА Новости представитель РЖД.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров: только равноправный диалог урегулирует ситуацию в Украине
    16:40 09.04.2014
    7Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Урегулировать ситуацию в Украине можно только с помощью равноправного и уважительного диалога с участием всех регионов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Флаг Евросоюза
    ЕС и Россия заинтересованы в экономической стабильности Украины
    11:04 08.04.2014
    7Экономика Украины
    Россия и Европа заинтересованы вместе участвовать в урегулировании экономической ситуации в Украине, считает французский специалист в области макроэкономики и геополитики Жак Сапир.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: Москва считает актуальными свои предложения по Украине
    10:52 21.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Подходы Москвы к урегулированию кризиса на Украине все еще актуальны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, принимающий в пятницу участие во внеочередном заседании Совета Федерации.
    Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус
    Фабиус: у Парижа есть предложения по урегулированию ситуации в Украине
    14:56 03.03.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Франция выступит на Совете ЕС по иностранным делам со своими предложениями по урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел страны Лоран Фабиус.
    Флаг США
    США считают, что в Крыму необходима посредническая миссия
    09:52 01.03.2014
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    По словам постпреда страны при ООН Саманты Пауэр, Соединенные штаты обеспокоены ситуацией в Крыму, опасаются эскалации конфликта, в связи с чем призывают к созданию независимой посреднической миссии.
    Уполномченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
    Омбудсмен РФ: детали соглашения в Украине не разгласят до подписания
    10:10 21.02.2014
    31Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса
    Участники переговоров с представителями власти и оппозиции договорились не разглашать сведения о соглашении по урегулированию кризиса в Украине до момента его подписания, сообщил участвовавший в переговорах Лукин.
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