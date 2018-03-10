Парламент Абхазии будет использовать все имеющиеся полномочия для окончательного урегулирования внутриполитической напряженности в республике, говорится в обращении парламента, распространенном в среду.
Арсений Яценюк приветствует сходства между предложенной ОБСЕ "дорожной картой", и "дорожной картой", разработанной ранее Кабмином, но настаивает, что процесс внутреннего урегулирования должен проходить под украинским руководством.
Украина хотела бы уточнить некоторые моменты "дорожной карты", предложенной ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране, заявил во вторник на брифинге в Киеве директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
Россия будет жестко стоять на том, чтобы не допустить кровопролития в Украине, защищая права людей всеми доступными законными способами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире радиостанции "Голос России".
Еврокомиссия считает, что расширение санкционного списка в связи с ситуацией в Украине способно подтолкнуть процесс выхода из кризиса, сложившегося в этой стране, заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
Участники переговоров с представителями власти и оппозиции договорились не разглашать сведения о соглашении по урегулированию кризиса в Украине до момента его подписания, сообщил участвовавший в переговорах Лукин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".