ПР решила перенести концерт, запланированный в Никополев честь Дня Победы на другое время в связи с угрозами в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава городской партийной организации Руслан Токарь.
Неизвестные написали на памятнике Независимости Украины в Харькове угрозы в адрес "Правого сектора" и ультрас футбольного клуба "Металлист". Красной краской неизвестные написали и перечеркнули приветствие "Слава Украине".
Родственники украинских офицеров, добровольно перешедших на сторону правительства Крыма, стали получать угрозы от неизвестных лиц по телефону и в социальных сетях, сообщил представитель правительства автономии.
Здорового 18-месячного жирафа по прозвищу Мариус застрелили в воскресенье, несмотря на протесты нескольких тысяч людей. Жираф был полностью здоров, но его гены уже были представлены в датском зоопарке.
Британец Питер Нунн, предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер за угрозы, которые он, по данным следствия, направлял через Twitter в адрес парламентария Стеллы Кризи и журналистки Кэролайн Криадо-Перез
"Командование внутренних войск получает информацию о случаях угроз в адрес личного состава, жестокого избиения военнослужащих, находящихся не при исполнении служебных обязанностей", - отмечается в сообщении МВД.
Высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что северокорейские войска должны быть готовы начать войну без предупреждения, нужно считать дежурной риторикой, обострения ситуации на Корейском полуострове не произойдет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".