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    Угрозы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Внеочередные выборы президента Украины
    Представителям Тигипко в избиркомах угрожают – штаб кандидата
    17:27 25.05.2014
    22Выборы в Украине - 2014
    Двое представителей кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко в участковых избирательных комиссиях сложили свои полномочия из-за угрозы расправы над членами семьи.
    Петр Симоненко
    Симоненко не смог приехать в РФ из-за угроз - Нарышкин
    13:54 21.05.2014
    8Возможность запрета Компартии в Украине
    Лидер Компартии Петр Симоненко не смог посетить Россию для участия в круглом столе в Госдуме из-за угроз физического насилия, сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
    Ветераны войны
    Концерт в Никополе ко Дню Победы перенесут из-за угроз ветеранам
    19:11 06.05.2014
    48День Победы в Украине
    ПР решила перенести концерт, запланированный в Никополев честь Дня Победы на другое время в связи с угрозами в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава городской партийной организации Руслан Токарь.
    Футбольные фанаты-ультрас в Харькове. Архивное фото
    На памятнике в Харькове появились угрозы в адрес футбольных фанатов
    15:27 06.05.2014
    31
    Неизвестные написали на памятнике Независимости Украины в Харькове угрозы в адрес "Правого сектора" и ультрас футбольного клуба "Металлист". Красной краской неизвестные написали и перечеркнули приветствие "Слава Украине".
    АЭС
    Ситуация в Украине угрожает безопасности ее ядерных объектов - эксперт
    16:03 23.04.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Сложившаяся в Украине политическая ситуация угрожает безопасности ядерных объектов страны, заявил в среду председатель социально-экологической партии "Союз. Чернобыль. Украина" Юрий Андреев.
    Флаг Евросоюза
    Главы МИД ЕС: Европа пригрозила РФ санкциями из-за ситуации в Украине
    16:34 17.03.2014
    3Санкции в отношении России_2014
    Евросоюз вновь пригрозил России экономическими санкциями в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, говорится в заключениях Совета ЕС по иностранным делам.
    Владимир Константинов
    Константинов: Крым сумеет за себя постоять перед лицом угроз из Киева
    13:52 17.03.2014
    3Референдум в Крыму
    Крымчане сумеют за себя постоять перед лицом угроз и шантажа из Киева, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
    Продюсер Иосиф Пригожин
    Продюсер Пригожин заявил об угрозах в адрес его семьи из-за Украины
    15:04 13.03.2014
    15Обострение ситуации в Крыму
    Российский продюсер Иосиф Пригожин заявляет о поступающих в социальных сетях угрозах в адрес его семьи, не исключает, что по этому поводу обратится в правоохранительные органы.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Уголовное дело открыто во Франции из-за угроз в адрес президента
    18:16 11.03.2014
    3
    Французская прокуратура начала расследование по факту угроз убийством, поступающих в адрес президента Франции Франсуа Олланда в связи с операциями французского военного контингента в Мали и ЦАР.
    Ситуация в Крыму. Командир части в Бельбеке - полковник Юрий Мамчур (слева)
    Аксенов: желающим перейти на сторону Крыма украинским военным угрожают
    10:21 10.03.2014
    12Обострение ситуации в Крыму
    Украинским военнослужащим, которые хотели бы перейти на сторону народа Крыма, угрожают их командиры - уголовным преследованием и даже оружием.
    Владимир Маркин
    СК РФ возбудил дела после "абсурдных и нелепых" угроз губернаторам
    10:53 07.03.2014
    1Обострение ситуации в Крыму
    Следователи возбудили уголовные дела после угроз российским губернаторам в связи с событиями в Украине, объявил в пятницу официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Ситуация в Севастополе
    Источник: семьи перешедших на сторону Крыма военных получили угрозы
    11:17 06.03.2014
    14Обострение ситуации в Крыму
    Родственники украинских офицеров, добровольно перешедших на сторону правительства Крыма, стали получать угрозы от неизвестных лиц по телефону и в социальных сетях, сообщил представитель правительства автономии.
    Государственный секретарь США Джон Керри
    Москва считает неприемлемыми угрозы США в адрес РФ из-за Украины
    16:42 03.03.2014
    9Обострение ситуации в Крыму
    Москва считает неприемлемыми угрозы в адрес РФ со стороны государственного секретаря США Джона Керри в связи с последними событиями в Украине и в Крыму, говорится в заявлении МИД РФ.
    Виктор Янукович
    Янукович сообщил об угрозах в адрес его малолетнего внука
    16:18 28.02.2014
    10Пресс-конференция Януковича в России
    Виктор Янукович, заявивший ранее о своей легитимности в качестве президента Украины, сообщил в пятницу, что угрозы поступали даже в адрес его малолетнего внука.
    Жираф. Архивное фото
    Работники датского зоопарка, где умертвили жирафа, получают угрозы
    08:25 11.02.2014
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    Здорового 18-месячного жирафа по прозвищу Мариус застрелили в воскресенье, несмотря на протесты нескольких тысяч людей. Жираф был полностью здоров, но его гены уже были представлены в датском зоопарке.
    Флаг Великобритании над зданием парламента
    Британца будут судить за угрозы парламентарию и журналистке в Twitter
    20:16 06.02.2014
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    Британец Питер Нунн, предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер за угрозы, которые он, по данным следствия, направлял через Twitter в адрес парламентария Стеллы Кризи и журналистки Кэролайн Криадо-Перез
    Смартфон Apple iPhone
    Киев занял седьмое место в мире по обнаруженным угрозам для ОС Android
    12:22 04.02.2014
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    Киев занял седьмое место в списке "инфицированных" городов мира с точки зрения общего количества обнаруженных угроз для мобильной платформы Android в январе 2014 года.
    Ситуация в Киеве
    Военнослужащие ВВ постоянно получают угрозы от радикалов, сообщает МВД
    14:09 03.02.2014
    23Политический кризис в Украине
    "Командование внутренних войск получает информацию о случаях угроз в адрес личного состава, жестокого избиения военнослужащих, находящихся не при исполнении служебных обязанностей", - отмечается в сообщении МВД.
    Стрельба
    СМИ: глава ЦБ Греции и тележурналист получили конверты с пулями
    18:34 17.01.2014
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    Подозрительное письмо пришло в офис Банка Греции, в конверте оказались две пули калибра 7,62 миллиметра и записка с угрозами. Аналогичное послание получил и тележурналист.
    КНДР, Пхеньян. Архивное фото
    Северная Корея не рискнет начинать войну первой – эксперт
    12:42 25.12.2013
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    Высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что северокорейские войска должны быть готовы начать войну без предупреждения, нужно считать дежурной риторикой, обострения ситуации на Корейском полуострове не произойдет.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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