Угроза цунами объявлена на побережье Соломоновых островов и соседних островных государств Океании после произошедшего в ночь на воскресенье землетрясения, говорится на сайте Тихоокеанского центра предупреждения цунами.
Страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, говорится в распространенном в Гааге коммюнике по результатам встречи лидеров "семерки" в понедельник.
США ввели санкции в отношении высокопоставленных политиков РФ, а главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц виновных в "подрыве территориальной целостности Украины".
Европа может пересмотреть свою сдержанную позицию по вопросу о введении санкций против людей, которые несут ответственность за кровопролитие в Киеве, заявил во вторник глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Великобритания готовится к новым наводнениям, ожидающимся в пятницу и субботу. В Лондоне состоялось заседание чрезвычайного комитета КОБРА (COBRA), в котором приняли участие представители МИД, минобороны и спецслужб.
Письмо, написанное на французском и немецком языках, преисполнено ненависти к иностранцам и мусульманскому населению Бельгии, которых анонимный автор считает виновными в переживаемых страной экономических трудностях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".