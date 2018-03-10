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    Угрозы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Боец народного ополчения Донбасса
    Лидер спецбатальона "Донбасс" угрожает жителям Карловки
    12:25 23.05.2014
    53Спецоперация на востоке Украины
    Командир созданного спецбатальона "Донбасс" угрожает "террором в городе", если ополченцы в городе Карловка Донецкой области не освободят его задержанных подчиненных.
    Бойцы самообороны Краматорска. Архивное фото
    Мэр Краматорска уходит в отставку из-за угроз - ополчение
    12:08 21.05.2014
    22Спецоперация на востоке Украины
    Мэр Краматорска Геннадий Костюков подает в отставку из-за угроз со стороны "инициативной группы" местных ополченцев, сообщил РИА Новости в среду координатор ополчения Краматорска Максим Власов.
    Полиция в Риге. Архивное фото
    Полиция дежурит у памятника Освободителям Риги из-за анонимной угрозы
    10:34 09.05.2014
    2
    Полиции пока не удалось найти человека, который угрожал взорвать себя 9 мая у Памятника Освободителям Риги, поэтому меры безопасности у монумента усилены.
    Волна, архивное фото
    Угроза цунами объявлена на Соломоновых островах из-за землетрясения
    00:07 13.04.2014
    6
    Угроза цунами объявлена на побережье Соломоновых островов и соседних островных государств Океании после произошедшего в ночь на воскресенье землетрясения, говорится на сайте Тихоокеанского центра предупреждения цунами.
    Директор ФСБ РФ Александр Бортников
    ФСБ РФ заявляет об активизации бандформирований в Сирии
    10:47 09.04.2014
    7
    Бандформирования в Сирии, Афганистане и в Африке активизировались и усилили свой боевой потенциал за счет новых адептов радикального ислама, сообщил в среду директор ФСБ Александр Бортников.
    Землетрясение в Чили
    Ученые сняли угрозу цунами после землетрясения у побережья Чили
    11:07 02.04.2014
    15
    Снята угроза цунами после мощного землетрясения у побережья Чили, сообщается на сайте Тихоокеанского центра предупреждения о цунами
    Здание МИД России
    МИД РФ: Россия не угрожает безопасности украинских ядерных объектов
    13:39 25.03.2014
    5Отношения Украины и России
    Попыткой "свалить с больной головы на здоровую" называют в МИД РФ заявления украинских представителей о том, что Россия якобы угрожает безопасности ядерных объектов в Украине.
    Киево-Печерская Лавра
    МИД РФ: нападки на священников в Украине говорят о нетерпимости
    12:44 25.03.2014
    33
    Участившиеся нападки на священнослужителей на Украине свидетельствуют об атмосфере национальной и конфессиональной нетерпимости в стране, заявили в МИД России.
    Гаага. Архивное фото
    G7 угрожает России экономическими санкциями из-за Украины - коммюнике
    08:07 25.03.2014
    8Санкции в отношении России_2014
    Страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, говорится в распространенном в Гааге коммюнике по результатам встречи лидеров "семерки" в понедельник.
    Здание банка Россия
    Эксперты: санкции против РФ угрожают экономической стабильности в мире
    13:58 21.03.2014
    18Санкции в отношении России_2014
    США ввели санкции в отношении высокопоставленных политиков РФ, а главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц виновных в "подрыве территориальной целостности Украины".
    Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош (в центре), архивное фото
    Ярош угрожает взорвать трубу
    12:33 16.03.2014
    545Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    В случае агрессии "Правый сектор" лишит Россию возможности зарабатывать деньги на продаже нефти и газа, уничтожив соответствующую инфраструктуру.
    Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов
    Константинов: нет никаких угроз ни для власти Крыма, ни для населения
    13:30 02.03.2014
    8Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Никаких угроз для власти Крыма и для жителей полуострова в настоящее время нет, уверяет спикер Верховного совета (крымского парламента) Владимир Константинов.
    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Глава МИД Германии грозит виновникам кровопролития в Киеве санкциями
    20:12 18.02.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Европа может пересмотреть свою сдержанную позицию по вопросу о введении санкций против людей, которые несут ответственность за кровопролитие в Киеве, заявил во вторник глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
    Самолет
    Вылет самолета в Венесуэле отложен из-за информации о бомбе
    12:57 07.01.2014
    5
    Речь идет о самолете компании Aserca Airlines. По данным властей, один из пассажиров, уже находясь в салоне, назвал себя террористом и сообщил о заложенном на борту взрывном устройстве.
    Посол США в России Майкл Макфол
    Общая для России и США угроза - "Аль-Каида", считает посол в РФ
    12:01 04.01.2014
    33
    Посол США в России Майкл Макфол считает, что общей угрозой для Москвы и Вашингтона являются террористы, в частности, международная террористическая организация "Аль-Каида".
    Флаг Великобритании
    Британия готовится к очередным наводнениям
    11:02 03.01.2014
    6
    Великобритания готовится к новым наводнениям, ожидающимся в пятницу и субботу. В Лондоне состоялось заседание чрезвычайного комитета КОБРА (COBRA), в котором приняли участие представители МИД, минобороны и спецслужб.
    Главная площадь Брюсселя
    СМИ: неизвестный угрожает похитить дочь короля бельгийцев
    09:22 03.12.2013
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    Письмо, написанное на французском и немецком языках, преисполнено ненависти к иностранцам и мусульманскому населению Бельгии, которых анонимный автор считает виновными в переживаемых страной экономических трудностях.
    Самолет
    Лжетеррорист, сообщивший о бомбе на борту самолета, задержан в КНР
    13:12 31.10.2013
    4
    В самолете Capital Airlines в результате проверки не обнаружено никаких бомб. Все 136 пассажиров, пройдя около еще раз осмотр службы безопасности аэропорта, поднялись на борт самолета.
    Самолет
    Самолет совершил в Китае вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе
    11:51 31.10.2013
    7
    Авиалайнер китайской Capital Airlines совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту города Наньчан (провинция Цзянси) на востоке страны после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
    Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу
    Глава Еврокомиссии обеспокоен ростом ксенофобии и национализма в ЕС
    10:53 31.10.2013
    14
    Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей ранее также выразил обеспокоенность в связи с усилением в странах Евросоюза позиций политиков-популистов, в том числе крайне правого толка.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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