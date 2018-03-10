Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов приказал заморозить тарифы на коммунальные услуги в регионе, остановившись на уровне 31 мая, сообщается на сайте "ЛНР" в понедельник.
"Укрзализныця" планирует повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% и стоимость проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа по 10%, сообщает пресс-служба компании.
Правление Федеральной службы по тарифам России утвердило ставки сборов за аэронавигационное обслуживание в аэропортах городов Симферополь, Севастополь (Бельбек), Керчь, Заводское и Джанкой, сообщила служба.
Федеральная служба по тарифам РФ предлагает установить до 2017 года переходный период регулирования тарифов на территории Крыма, соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия информации о подготовке правовых актов.
Правительство Украины собирается повысить тарифы на коммунальные услуги. Это связано с подорожанием российского газа, кроме того, на этом настаивает МВФ, без кредита которого отечественная экономика попросту не выживет.
Цены и тарифы в сферах энергетики, ЖКХ, транспорта и других социально значимых услуг в республике Крым будет регулировать созданная сегодня Государственным советом Региональная энергетическая комиссия.
Повышение тарифов на газ для населения Украины приведет к тому, что около 40% населения окажется в зоне нищеты, что может спровоцировать "голодный бунт", считает руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Украине придется повысить тарифы на газ для населения, но их увеличение будет плавным, и власти готовы принять меры, чтобы смягчить переход к новым, более высоким ценам, заявил министр экономики страны Павел Шеремета.
Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко до 1 февраля подписать распоряжение о повышении тарифов на проезд в городском транспорте до 3 гривен.
Президент Виктор Янукович поставил перед правительством задачу снизить стоимость электроэнергии для потребителей в связи со снижением цены на российский газ для Киева в 2014 году, сообщает пресс-служба главы государства.
МВФ рекомендует властям Украины не просто повышать тарифы на газ, а сочетать рост цен с оказанием адресной помощи наиболее бедным слоям населения, заявил постоянный представитель фонда в Киеве Жером Ваше.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".