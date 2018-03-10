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    Тарифы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Пресс-конференция Валерия Болотова
    Власти "ЛНР" решили заморозить тарифы на коммунальные услуги
    15:37 02.06.2014
    218Боестолкновения в Луганской области
    Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов приказал заморозить тарифы на коммунальные услуги в регионе, остановившись на уровне 31 мая, сообщается на сайте "ЛНР" в понедельник.
    Поезд
    "Укрзализныця" повысит тарифы на перевозку грузов и проезд пассажиров
    19:58 29.05.2014
    55Экономика Украины
    "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% и стоимость проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа по 10%, сообщает пресс-служба компании.
    Линии электропередачи
    Тарифы на электричество в Украине с 1 июня вырастут на 10%
    12:11 29.05.2014
    1905
    Кабинет министров Украины рекомендует уже с 1 июня повысить тарифы на электроэнергию для населения на 10%, следует из опубликованного постановления украинского Кабмина.
    Газовая компрессорная станция
    Тарифы на газ для украинцев с 1 мая вырастут в полтора раза
    23:20 30.04.2014
    2596
    Новые повышенные тарифы на природный газ для потребностей населения вступают в силу в Украине с четверга.
    Самолет в аэропорту
    ФСТ РФ утвердила тарифы на обслуживание в аэропортах Крыма
    17:09 29.04.2014
    47Присоединение Крыма к РФ
    Правление Федеральной службы по тарифам России утвердило ставки сборов за аэронавигационное обслуживание в аэропортах городов Симферополь, Севастополь (Бельбек), Керчь, Заводское и Джанкой, сообщила служба.
    Оплата услуг ЖКХ
    В Крыму предлагается ввести переходный период по тарифам до 2017 года
    17:57 28.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная служба по тарифам РФ предлагает установить до 2017 года переходный период регулирования тарифов на территории Крыма, соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия информации о подготовке правовых актов.
    Газокомпрессорная станция
    Газ: выше тарифы, больше коррупции
    11:53 10.04.2014
    69
    Правительство Украины собирается повысить тарифы на коммунальные услуги. Это связано с подорожанием российского газа, кроме того, на этом настаивает МВФ, без кредита которого отечественная экономика попросту не выживет.
    Водители автобусов в Горловке бастуют, требуют повысить цены на проезд
    13:39 04.04.2014
    53
    Перевозчики Горловки Донецкой области не вышли на автобусные маршруты в пятницу, требуя повышения тарифов на проезд.
    Оплата услуг ЖКХ
    Тарифное регулирование в Крыму будет осуществлять РЭК
    13:10 04.04.2014
    291Присоединение Крыма к РФ
    Цены и тарифы в сферах энергетики, ЖКХ, транспорта и других социально значимых услуг в республике Крым будет регулировать созданная сегодня Государственным советом Региональная энергетическая комиссия.
    Президент Центра системного анализа и прогнозирования (Киев) Ростислав Ищенко
    Повысив тарифы на газ, Украина может получить "голодный бунт" - мнение
    14:44 03.04.2014
    47Политический кризис в Украине
    Повышение тарифов на газ для населения Украины приведет к тому, что около 40% населения окажется в зоне нищеты, что может спровоцировать "голодный бунт", считает руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
    Оплата услуг ЖКХ
    Крымский министр ЖКХ пообещал в ближайшее время не повышать тарифы
    10:53 01.04.2014
    47Присоединение Крыма к РФ
    Тарифы ЖКХ в ближайшее время в Крыму повышаться не будут, сообщил министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Глебов.
    Газовое хранилище
    Украина повышает тарифы на газ на 29% для промышленных потребителей
    12:04 31.03.2014
    21Экономика Украины
    Украинская национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики с 1 апреля повышает предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29%, для госучреждений - на 64%.
    Сергей Тарута
    Тарута считает необоснованным повышение тарифов на газ для населения
    15:56 27.03.2014
    15Политический кризис в Украине
    Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута считает необоснованным заявление "Нафтогаза Украины" о решении повысить цены на газ для населения уже с мая.
    Здание Центрального телеграфа
    "Центральный телеграф" снизит тариф на телеграммы в Крыму в 8 раз
    09:14 26.03.2014
    32Присоединение Крыма к РФ
    Российский оператор "Центральный телеграф" с 3 апреля снизит тарифы на телеграммы в Крыму и Севастополе в восемь раз, говорится в сообщении компании.
    Логистический центр Почты России
    "Почта" РФ переводит почтовое сообщение с Крымом на российские тарифы
    19:41 24.03.2014
    51Присоединение Крыма к РФ
    "Почта России" с 25 марта переводит почтовое сообщение с Республикой Крым на внутрироссийские тарифы, говорится в сообщении предприятия.
    Газоснабжение, архивное фото
    Шеремета: повышение тарифов на газ для населения Украины будет плавным
    15:50 11.03.2014
    33Экономика Украины
    Украине придется повысить тарифы на газ для населения, но их увеличение будет плавным, и власти готовы принять меры, чтобы смягчить переход к новым, более высоким ценам, заявил министр экономики страны Павел Шеремета.
    Киевские власти повысят оплату проезда в городском транспорте
    11:51 21.01.2014
    4
    Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко до 1 февраля подписать распоряжение о повышении тарифов на проезд в городском транспорте до 3 гривен.
    Работа ТЭЦ
    Украина не планирует снижать тарифы на тепло для населения
    12:43 31.12.2013
    19
    Глава национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов заявил, что не видит оснований для снижения тарифов на теплоснабжение для населения Украины.
    Виктор Янукович
    Янукович поручил Кабмину удешевить электроэнергию для потребителей
    14:35 20.12.2013
    11
    Президент Виктор Янукович поставил перед правительством задачу снизить стоимость электроэнергии для потребителей в связи со снижением цены на российский газ для Киева в 2014 году, сообщает пресс-служба главы государства.
    Газоснабжение, архивное фото
    МВФ рекомендует сочетать повышение тарифов на газ с помощью малоимущим
    11:24 07.12.2013
    32
    МВФ рекомендует властям Украины не просто повышать тарифы на газ, а сочетать рост цен с оказанием адресной помощи наиболее бедным слоям населения, заявил постоянный представитель фонда в Киеве Жером Ваше.
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