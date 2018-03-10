Вопрос отставки будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.
Главный военный прокурор Сергей Фридинский сообщил, что Генпрокуратура России, выполнив все необходимые следственные действия на территории РФ по ТУ-154, передала материалы этого уголовного дела в Генпрокуратуру Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".