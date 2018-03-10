ГПУ в ходе досудебного расследования возбудила дела по семи статьям УК против судьи Родиона Киреева, который вынес приговор по "газовому делу" экс-премьеру Юлии Тимошенко, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
Милиция Полтавской области проверяет на причастность к убийству судьи в Кременчуге, которое произошло вечером во вторник, людей, чьи дела он рассматривал, но конкретных подозреваемых у правоохранителей до сих пор нет.
Янукович поручил "обеспечить сопровождение в Верховной Раде проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий безопасности судей и членов их семей".
Квалификация изменена на пункт 12, части 2 ст. 115 ("умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц") и ст. 379 ("убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия") УК.
"Батькивщина" направила в Высшую квалификационную комиссию судей и ВСЮ обращение с требованием привлечь к ответственности судью окружного админсуда Киева, который принял решение запретить проведение акций в столице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".