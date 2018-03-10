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    Судьи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Таиланд
    Неизвестные взорвали гранату возле дома судьи КС Таиланда
    09:44 08.05.2014
    6
    Неизвестные в Бангкоке взорвали гранату около дома одного из судей конституционного суда Таиланда, который накануне отстранил от должности и.о. премьер-министра страны Йинглак Чинават.
    Судья Родион Киреев
    ГПУ: против судьи Киреева возбуждены дела по семи статьям
    17:28 25.04.2014
    31
    ГПУ в ходе досудебного расследования возбудила дела по семи статьям УК против судьи Родиона Киреева, который вынес приговор по "газовому делу" экс-премьеру Юлии Тимошенко, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
    Израильские резервисты входят в сектор Газа
    Палестина требует расследования гибели иорданского судьи
    10:12 11.03.2014
    1
    Палестинское правительство потребовало провести международное расследование гибели иорданского судьи, которого накануне застрелили израильские военные, обвинив в нападении на пограничника.
    Заседание Верховной Рады
    Рада не смогла восстановить в должности судью Верховного суда
    12:29 25.02.2014
    10
    Парламент не смог принять постановление о выполнении решения ЕСПЧ о восстановлении в должности судьи Верховного суда Александра Волкова, уволенного Радой с этого поста в 2010 году.
    Алексей Навальный
    Запись Навального в Twitter надо проверить на экстремизм, считают в ЕР
    18:51 13.02.2014
    12Убийство судьи в Кременчуге
    Правоохранители должны проверить на экстремизм сообщение блогера Алексея Навального в Twitter, считает вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
    Кровь
    Более 200 человек опрошены по делу об убийстве судьи в Кременчуге
    14:23 13.02.2014
    17Убийство судьи в Кременчуге
    По информации прокуратуры, на данный момент правоохранители проводят судебно-медицинскую, ряд судебно-баллистических, цитологическую и другие экспертизы.
    Кандидат в мэры Москвы оппозиционер Алексей Навальный
    В РФ в сообщении Навального увидели угрозу в адрес российских судей
    14:18 13.02.2014
    14Убийство судьи в Кременчуге
    Навальный в своем микроблоге в Twitter разместил ссылку на статью об убийстве районного судьи в Кременчуге и добавил комментарий "Открытка судьям РФ".
    Ситуация в Украине. Архивное фото
    Милиция не установила подозреваемых в убийстве судьи в Кременчуге
    11:01 13.02.2014
    8
    Милиция Полтавской области проверяет на причастность к убийству судьи в Кременчуге, которое произошло вечером во вторник, людей, чьи дела он рассматривал, но конкретных подозреваемых у правоохранителей до сих пор нет.
    Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка
    Пшонка требует максимально публичного расследования убийства судьи
    18:23 12.02.2014
    29Убийство судьи в Кременчуге
    Генпрокурор Виктор Пшонка требует полного и максимально публичного расследования убийства кременчугского судьи, который в числе прочего принимал решения по делам участников беспорядков.
    Юрий Городненко
    Мнение: убийство судьи может сказаться на работе всей судебной системы
    17:42 12.02.2014
    25Убийство судьи в Кременчуге
    Убийство судьи в Кременчуге может негативно сказаться на функционировании всей судебной системы в стране, считает политолог Юрий Городненко.
    Виктор Янукович
    Янукович внес изменения в законодательство из-за убийства судьи
    15:15 12.02.2014
    8Политический кризис в Украине
    Янукович поручил "обеспечить сопровождение в Верховной Раде проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий безопасности судей и членов их семей".
    Молоточек судьи
    Прокурор связал убийство судьи в Кременчуге с его профдеятельностью
    15:07 12.02.2014
    14Убийство судьи в Кременчуге
    Вероятнее всего, причиной убийства судьи в Кременчуге была его профессиональная деятельность, сообщил прокурор Полтавской области Андрей Миронов.
    Политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры РФ Сергей Михеев
    Эксперты: убийство судьи может обострить ситуацию в Украине
    14:21 12.02.2014
    12Убийство судьи в Кременчуге
    Убийство судьи в Украине может обострить обстановку в стране, если подтвердится, что нападение было связано с решениями по делам участников беспорядков, которые он рассматривал, считают эксперты.
    Криминальное дело, архивное фото
    Прокуратура контролирует расследование убийства судьи в Кременчуге
    11:31 12.02.2014
    15Убийство судьи в Кременчуге
    Квалификация изменена на пункт 12, части 2 ст. 115 ("умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц") и ст. 379 ("убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия") УК.
    Пистолет
    Судья, решающий вопрос об аресте протестующих, застрелен под Полтавой
    10:34 12.02.2014
    7Убийство судьи в Кременчуге
    По информации МВД, человек напал на служителя Фемиды в городе Кременчуг. От полученных ран 34-летний Александр Лободенко умер в больнице около двух часов ночи.
    Украина ожидает экстрадиции из ОАЭ бывшего главы суда
    18:47 06.02.2014
    53
    Украина ожидает экстрадиции задержанного в ОАЭ бывшего председателя районного суда из Днепропетровской области, который подозревается во взяточничестве.
    Нью-Йорк
    Суд Нью-Йорка признал законными действия АНБ по сбору данных о звонках
    21:26 27.12.2013
    5
    Федеральный судья Уильям Поли (William Pauley) отклонил иск, поданный Американским союзом гражданских свобод (American Civil Liberties Union), и постановил, что действия АНБ были полностью законными.
    Акция сторонников евроинтеграции Украины
    Оппозиция требует привлечь к ответственности судью за запрет акций
    10:07 03.12.2013
    4
    "Батькивщина" направила в Высшую квалификационную комиссию судей и ВСЮ обращение с требованием привлечь к ответственности судью окружного админсуда Киева, который принял решение запретить проведение акций в столице.
    Заседание конституционного суда Украины. Архив
    Янукович уволил Винокурова с должности судьи Конституционного суда
    14:49 19.11.2013
    4
    "Уволить Сергея Маркияновича Винокурова с должности судьи Конституционного суда Украины в связи с достижением им шестидесятипятилетнего возраста", - говорится в сообщении.
    Виды Махачкалы. Архивное фото
    СК: в мирового судью в Махачкале преступники выстрелили более 20 раз
    12:23 05.11.2013
    8
    "В понедельник вечером на месте убийства судьи было обнаружено 17 пистолетных гильз. Сегодня было обнаружено еще несколько гильз. Всего более 20", - рассказал собеседник агентства.
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