"Дорожная карта" перехода Крыма и Севастополя на российскую систему государственного и муниципального управления предусматривает уже в июне 2014 года организацию деятельности мировых судей, сообщило Министерство регионального развития России.
ВР предварительно одобрила изменения в конституцию, которыми предлагается назначать судей и генпрокурора бессрочно, а не на определенный срок, как сейчас; окончательно закон, как ожидается, может быть принят на следующей сессии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".