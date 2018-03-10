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    Судьи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Молоток судьи в Московском городском суде
    Институт мировых судей должен появиться в Крыму в июне - Минрегион
    17:09 24.04.2014
    66Присоединение Крыма к РФ
    "Дорожная карта" перехода Крыма и Севастополя на российскую систему государственного и муниципального управления предусматривает уже в июне 2014 года организацию деятельности мировых судей, сообщило Министерство регионального развития России.
    Митинги под зданием Верховной Рады
    Активисты требуют избавиться от "оборотней в мантиях"
    13:07 08.04.2014
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    Перед зданием Верховной Рады утром во вторник собрались сотни людей – здесь одновременно прошли сразу несколько митингов.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст осудил действия Самообороны у здания Верховного суда в Киеве
    00:03 08.04.2014
    5Политический кризис в Украине
    В понедельник около 150 представителей Самообороны штурмовали здание Кловского дворца и сорвали съезд, на котором было запланировано избрание нового состава Совета судей Украины.
    Владимир Путин и глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
    В Крыму может появиться филиал Российской академии правосудия
    21:28 03.04.2014
    423Присоединение Крыма к РФ
    Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что в России уже организованы специальные семинары, в частности, по сравнительному анализу законодательной базы России и Украины.
    Министерство юстиции Украины
    Критерии оценки судей Украины будут откорректированы, заявил Минюст
    08:45 05.03.2014
    10
    Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что критерии оценки судей, предусмотренные законопроектом "О восстановлении доверия к судебной системе Украины", будут откорректированы.
    Молоток судьи
    КС РФ считает недопустимым наказывать судей за выполненную ими работу
    14:53 28.02.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Конституционный суд РФ считает недопустимым привлечение судей высшего суда Украины к ответственности за выполненную ими работу.
    Молоточек судьи
    Рада определила процедуру увольнения и назначения судей
    13:32 23.02.2014
    5Кадровые перестановки в правительстве
    Верховная Рада Украины приняла закон, определяющий процедуру увольнения и назначения судей. За соответствующее решение проголосовали 314 депутатов.
    Верховная Рада Украины
    Рада сделала первый шаг к бессрочному назначению судей и генпрокурора
    12:11 10.10.2013
    9
    ВР предварительно одобрила изменения в конституцию, которыми предлагается назначать судей и генпрокурора бессрочно, а не на определенный срок, как сейчас; окончательно закон, как ожидается, может быть принят на следующей сессии.
    Статуя Фемиды на фасаде здания суда в РФ, архивное фото
    Семь судей Высшего арбитражного суда РФ подали в отставку, пишут СМИ
    08:30 10.10.2013
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    Добровольно подали в отставку не менее семи судей Высшего арбитражного суда (ВАС), проект упразднения которого внесен в Госдуму.
    Заседание конституционного суда Украины. Архив
    КС признал конституционным бессрочное назначение судей Украины
    12:26 24.09.2013
    15
    Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Основному закону предложенный президентом законопроект, которым предлагается назначать судей и генпрокурора страны бессрочно.
    Виктор Янукович
    Янукович предлагает назначать судей бессрочно вместо нынешних пяти лет
    18:02 04.07.2013
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    Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту внести изменения в конституцию и назначать судей бессрочно вместо действующих пяти лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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