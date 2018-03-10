Правоохранительные органы Франции в воскресенье задержали в Марселе подозреваемого в рамках расследования стрельбы в брюссельском Еврейском музее, жертвами которой стали три человека, сообщает агентство Франс Пресс.
Вчера в Киеве отмечали день города. В центре и разных районах прошел ряд традиционных культурных и спортивных мероприятий. Однако в этом году городу не повезло ни с погодой, ни с политической обстановкой.
Несколько улиц перекрыты в Донецке из-за стрельбы в городе, где подконтрольные Киеву силовики проводят спецоперацию по подавлению протестов сторонников независимости, сообщается на сайте мэра города горсовета.
Стрельба слышна в районе здания СБУ в Донецке, где ранее на этой неделе произошли вооруженные столкновения ополченцев с подконтрольными Киеву силовиками, сообщается в среду на сайте донецкого городского главы и горсовета.
Генсекретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова решительно осудила перестрелку в Еврейском музее в центре Брюсселя, в результате которой погибли три человека, говорится в коммюнике организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.