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    Стрельба (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Сирии
    Жертвами стрельбы в честь победы Асада на выборах стали три человека
    23:36 04.06.2014
    58Вооруженный конфликт в Сирии.
    Не менее трех человек стали жертвами праздничной стрельбы, устроенной сторонниками действующего президента Сирии Башара Асада после объявления предварительных результатов голосования.
    Ситуация в Донецке
    Стрельба была слышна в Донецке ночью, сообщили власти
    11:19 03.06.2014
    736Ожесточенные бои в Донецке
    "По состоянию на 10.00 ситуация в Донецке стабильная. В ночь со 2 на 3 июня была слышна стрельба в Калининском районе", - говорится в сообщении на сайте мэра и горсовета.
    Стрельба в Луганске (ненормативная лексика)
    Стрельба в Луганске (ненормативная лексика) 
    17:17 02.06.2014
    673Боестолкновения в Луганской области
    Пулеметная стрельба слышна в центре Луганска, передает РИА Новости. Совсем недавно возобновилось боестолкновение между пограничниками и бойцами ополчения.
    Французские полицейские
    Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Еврейском музее Брюсселя
    14:46 01.06.2014
    13
    Правоохранительные органы Франции в воскресенье задержали в Марселе подозреваемого в рамках расследования стрельбы в брюссельском Еврейском музее, жертвами которой стали три человека, сообщает агентство Франс Пресс.
    День Киева
    В Киеве дождь и праздник, на Юго-Востоке стреляют
    13:24 01.06.2014
    71Спецоперация на востоке Украины
    Вчера в Киеве отмечали день города. В центре и разных районах прошел ряд традиционных культурных и спортивных мероприятий. Однако в этом году городу не повезло ни с погодой, ни с политической обстановкой.
    Бойцы ДНР в Международном аэропорту Донецка
    В районе аэропорта Донецка снова стреляют, заявили власти города
    17:42 31.05.2014
    123Спецоперация на востоке Украины
    Стрельба по-прежнему слышна в районе аэропорта Донецка, ситуация в самом городе относительно спокойная, сообщает в субботу сайт горсовета.
    Пистолет
    Представители общественных организаций устроили стрельбу в Одессе
    16:42 31.05.2014
    117Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Милиция задержала участников конфликта в Одессе, во время которого произошла стрельба, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.
    Генпрокуратура Украины
    ГПУ в июне передаст в суд дело о стрельбе на Майдане
    13:23 31.05.2014
    37Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Генпрокуратура в июне передаст в суд дело о стрельбе в Киеве во время февральских столкновений в рамках "евромайдана", по которому проходят трое сотрудников спецподразделения МВД "Беркут".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Несколько улиц перекрыты в Донецке из-за стрельбы - власти города
    18:03 28.05.2014
    42Ожесточенные бои в Донецке
    Несколько улиц перекрыты в Донецке из-за стрельбы в городе, где подконтрольные Киеву силовики проводят спецоперацию по подавлению протестов сторонников независимости, сообщается на сайте мэра города горсовета.
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Стрельба слышна в районе донецкого аэропорта
    16:55 28.05.2014
    29Спецоперация на востоке Украины
    Стрельба слышна в районе донецкого аэропорта, власти просят жителей близлежащих домов не выходить на улицу, сообщается на сайте мэра города и горсовета.
    Ситуация в Донецкой области
    Стрельба в районе здания СБУ в Донецке стихла - власти города
    13:17 28.05.2014
    18Ожесточенные бои в Донецке
    Стрельба в районе здания СБУ в Донецке, из-за которой местных жителей просили не выходить на улицы и не подходить к окнам, стихла, сообщается на сайте мэра города и горсовета.
    Ситуация на востоке Украины
    Стрельба слышна у здания СБУ в Донецке, людей просят оставаться дома
    12:38 28.05.2014
    16Ожесточенные бои в Донецке
    Стрельба слышна в районе здания СБУ в Донецке, где ранее на этой неделе произошли вооруженные столкновения ополченцев с подконтрольными Киеву силовиками, сообщается в среду на сайте донецкого городского главы и горсовета.
    Бойцы ДНР в Международном аэропорту Донецка
    В районе донецкого аэропорта вновь слышны выстрелы
    10:22 28.05.2014
    42Ожесточенные бои в Донецке
    В районе аэропорта Донецка, который продолжают контролировать украинские войска, вновь слышны выстрелы, сообщает в среду корреспондент РИА Новости с места событий.
    Ситуация в аэропорту Донецка
    Стрельба возобновилась в районе аэропорта в Донецке
    14:03 27.05.2014
    92Ожесточенные бои в Донецке
    Выстрелы вновь слышны в районе аэропорта Донецка на востоке Украины, который продолжают контролировать силы украинской армии, передает корреспондент РИА Новости.
    Бойцы ДНР взяли под контроль Международный аэропорт Донецка
    Школы в районе донецкого аэропорта, где идет бой, закрыты
    17:25 26.05.2014
    46Спецоперация на востоке Украины
    В Киевском районе Донецка, где находится городской аэропорт, закрыли школы, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. Когда они возобновят свою работу, пока неизвестно.
    Ситуация в Славянске
    Стрельба в окрестностях Славянска продолжается, заявляют в ополчении
    00:43 26.05.2014
    27Восстановление Славянска
    Бои продолжаются в окрестностях Славянска Донецкой области, сообщили РИА Новости в штабе "народного ополчения" города. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД: при стрельбе на избирательном участке на Востоке погиб человек
    18:58 25.05.2014
    24Выборы в Украине - 2014
    Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы на избирательном участке в Новоайдаре Луганской области, сообщил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
    Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова
    ЮНЕСКО осуждает нападение на Еврейский музей в Брюсселе
    13:02 25.05.2014
    11
    Генсекретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова решительно осудила перестрелку в Еврейском музее в центре Брюсселя, в результате которой погибли три человека, говорится в коммюнике организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
    Elliot Rodger
    Стрельбу в Калифорнии устроил сын голливудского режиссера
    09:46 25.05.2014
    11
    Полицейские подозревают, что стрельбу в американском штате Калифорния открыл сын голливудского режиссера Питера Роджера, работавшего в качестве ассистента режиссера над фильмом "Голодные игры".
    Пистолет
    При стрельбе в центре Брюсселя погибли двое туристов из Израиля
    09:01 25.05.2014
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    Супружеская чета туристов-израильтян оказалась среди жертв вооруженного нападения в бельгийской столице Брюсселе, сообщила РИА Новости заместитель пресс-секретаря МИД Израиля Илана Штайн.
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