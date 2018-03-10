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    Ситуации (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Брифинг официального представителя МИД России А.Лукашевича
    МИД РФ: ситуация в Украине будет в центре внимания Лаврова и Керри
    15:50 05.06.2014
    94Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Ситуация в Украине будет в центре внимания переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые состоятся вечером 5 июня, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
    Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов
    Жители ЕС не располагают объективной информацией об Украине - Чижов
    15:11 05.06.2014
    172Спецоперация на востоке Украины
    Большинство жителей Евросоюза не располагают объективной информацией о ситуации в Украине, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24", записанном 4 июня.
    Владимир Путин
    Кэмерон и Путин в Нормандии обсудят ситуацию в Украине
    18:00 02.06.2014
    842Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в пятницу в Нормандии обсудит с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Украине, подтвердила РИА Новости в понедельник представитель офиса британского премьера.
    Ситуация в районе аэропорта Донецка
    Донецкие власти сообщают, что в городе тихо, стрельбы нет
    14:18 28.05.2014
    32Ожесточенные бои в Донецке
    Донецкие власти сообщают, что в городе пока тихо, стрельбы нет, вместе с тем просят жителей без крайней необходимости из дома не выходить. В среду днем власти сообщали о стрельбе в районе областного управления СБУ по улице Щорса.
    Президент Абхазии Александр Анкваб
    В Абхазии еще есть шанс вернуть ситуацию в законное русло - президент
    07:17 28.05.2014
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    Президент Абхазии Александр Анкваб заявил, что власти принимают все меры для того, чтобы события в республике развивались в законном русле: "другого пути просто нет".
    Владимир Путин и Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд намерен обсудить с Путиным ситуацию в Украине в ходе саммита
    06:25 28.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Франции Франсуа Олланд намерен "с глазу на глаз" обсудить ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита в Нормандии 6 июня, передает в ночь на среду агентство Франс Пресс.
    Флаг Евросоюза
    Лидеры ЕС решили подготовить новые меры против РФ
    06:19 28.05.2014
    12Санкции в отношении России_2014
    Лидеры стран Евросоюза договорились продолжить подготовку новых санкций против России в случае необходимости, работа над точечными мерами продолжается, говорится в заявлении глав стран-членов ЕС по ситуации в Украине.
    Украина и Россия
    Эксперт: кризис в Украине сохранится до переговоров Путина и Порошенко
    21:06 27.05.2014
    31Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Положение в Украине будет неустойчивым до тех пор, пока не состоятся прямые переговоры Порошенко с Путиным. Такое мнение высказала глава департамента Европы и стран СНГ американо-британского исследовательского центра IHS Алиса Локвуд.
    МИД РФ
    МИД РФ: ситуация с правами человека в Украине существенно усугубилась
    10:34 23.05.2014
    3Отношения Украины и России
    Ситуация в Украине с обеспечением прав человека не улучшается, а даже существенным образом усугубилась, сообщил на слушаниях в Общественной палате уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.
    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков
    МИД РФ: Россия заинтересована в нормализации ситуации в Украине
    08:11 23.05.2014
    12Отношения Украины и России
    Россия искренне заинтересована в деэскалации кризиса в Украине, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
    Ситуация в Луганске
    Местный врач рассказал о событиях под Луганском
    23:44 22.05.2014
    247Спецоперация на востоке Украины
    Украинские военные расстреляли в четверг своих товарищей, сдавшихся в плен бойцам самообороны Луганской народной республики, сообщил журналистам местный врач Геннадий Моралишвили.
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко
    Мэр Донецка оценил ситуацию в городе как катастрофическую
    17:35 22.05.2014
    106Спецоперация на востоке Украины
    Мэр Донецка Александр Лукьянченко, опубликовал в газете "Муниципальная" обращение к гражданам, в котором называет ситуацию в городе катастрофической.
    Наводнение. Архивное фото
    Наводнения в Сербии привели к беспрецедентной катастрофе - МВД
    16:16 17.05.2014
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    Наводнения, охватившие Сербию в последние дни, привели к беспрецедентной катастрофе, заявил в субботу журналистам глава Сектора по чрезвычайным ситуациям сербского МВД Предраг Марич.
    Ситуация в Мариуполе. 10 мая 2014
    Ситуация в Мариуполе относительно спокойная, сообщает обладминистрация
    13:10 12.05.2014
    34Кровь на улицах Мариуполя
    Ситуация в Мариуполе, где украинские силовики 9 мая провели спецоперацию с использованием бронетехники, относительно спокойная, сообщает в понедельник пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд: решительные меры по Украине будут приняты в ближайшие дни
    10:53 12.05.2014
    6Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Решительные меры в отношении Украины будут приняты в ближайшие дни, сказал президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции в понедельник с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по окончании их переговоров.
    БМП горит в центре Мариуполя, 10 мая 2014
    Мариуполь: кровавый День Победы
    17:22 10.05.2014
    350Кровь на улицах Мариуполя
    День траура, объявленный в Мариуполе 10 мая в связи с гибелью семи человек в ходе столкновений, проходит под звуки выстрелов и взрывов, которые к вечеру субботы не прекратились.
    Председатель СПЧ Михаил Федотов
    СПЧ РФ: события в Мариуполе означают, что ситуация не улучшается
    14:04 10.05.2014
    28Кровь на улицах Мариуполя
    События в Мариуполе, где в результате столкновений в пятницу погибли семь человек, свидетельствуют, что ситуация в Украине не меняется к лучшему, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
    Томас Грэм
    Американский политолог прогнозирует ухудшение обстановки в Украине
    11:16 09.05.2014
    786Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Кризисная ситуация в Украине в ближайшие недели может ухудшиться, если заинтересованные стороны не придут к политическому решению конфликта.
    Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов
    РФ: НАТО вводит в заблуждение по ситуации на границе Украины
    13:31 08.05.2014
    16Отношения Украины и России
    Минобороны России призывает НАТО и Пентагон отказаться от "циничного введения в заблуждение" мировой общественности относительно реального положения дел на границе с Украиной, заявил журналистам замминистра обороны РФ Анатолий Антонов.
    Сергей Лавров
    МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Австрии ситуацию в Украине
    11:28 06.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем ситуацию в Украине, а также роль Совета Европы в урегулировании ситуации, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте МИД РФ.
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