Ситуация в Украине будет в центре внимания переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые состоятся вечером 5 июня, заявил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в пятницу в Нормандии обсудит с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Украине, подтвердила РИА Новости в понедельник представитель офиса британского премьера.
Донецкие власти сообщают, что в городе пока тихо, стрельбы нет, вместе с тем просят жителей без крайней необходимости из дома не выходить. В среду днем власти сообщали о стрельбе в районе областного управления СБУ по улице Щорса.
Президент Франции Франсуа Олланд намерен "с глазу на глаз" обсудить ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита в Нормандии 6 июня, передает в ночь на среду агентство Франс Пресс.
Лидеры стран Евросоюза договорились продолжить подготовку новых санкций против России в случае необходимости, работа над точечными мерами продолжается, говорится в заявлении глав стран-членов ЕС по ситуации в Украине.
Положение в Украине будет неустойчивым до тех пор, пока не состоятся прямые переговоры Порошенко с Путиным. Такое мнение высказала глава департамента Европы и стран СНГ американо-британского исследовательского центра IHS Алиса Локвуд.
Ситуация в Украине с обеспечением прав человека не улучшается, а даже существенным образом усугубилась, сообщил на слушаниях в Общественной палате уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов.
Решительные меры в отношении Украины будут приняты в ближайшие дни, сказал президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции в понедельник с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по окончании их переговоров.
Минобороны России призывает НАТО и Пентагон отказаться от "циничного введения в заблуждение" мировой общественности относительно реального положения дел на границе с Украиной, заявил журналистам замминистра обороны РФ Анатолий Антонов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем ситуацию в Украине, а также роль Совета Европы в урегулировании ситуации, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте МИД РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".