Санкции против России, связанные с присоединением Крыма, не создадут проблем для покупки "Роснефтью" нефтетрейдингового бизнеса инвестиционного банка Morgan Stanley, считает глава российской компании Игорь Сечин.
Компания K.H. Media Limited, принадлежащая Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций Inter Media Group Limited компании GDF Media Limited бизнесмена Фирташа исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов.
Эту коллекцию работ Кабакова в течение двух десятилетий собирал американский коллекционер Джон Л. Стюарт. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам экспертов, она составляет порядка 60 миллионов долларов.
"Этот контракт был отменен. Когда премьер-министр Ирака Нури аль-Малиуки вернулся из поездки в Россию, у него возникла обеспокоенность по поводу возможной коррупции (в сделке). Он решил полностью пересмотреть контракт", - сказал Мусави.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".