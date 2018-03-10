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    Сделки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Один из супермаркетов X5 Retail Group. Архивное фото
    X5 Retail Group продала украинские магазины "Перекресток"
    16:51 25.03.2014
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    X5 Retail Group, управляющая российскими сетями магазинов "Перекресток" , "Пятерочка" и "Карусель", закрыла сделку по продаже супермаркетов "Перекресток" в Украине, говорится в сообщении компании.
    Игорь Сечин.
    Санкции против РФ не повлияют на сделку "Роснефти" с Morgan Stanley
    08:36 19.03.2014
    7Санкции в отношении России_2014
    Санкции против России, связанные с присоединением Крыма, не создадут проблем для покупки "Роснефтью" нефтетрейдингового бизнеса инвестиционного банка Morgan Stanley, считает глава российской компании Игорь Сечин.
    Элвис Пресли
    Права на наследие Элвиса Пресли выкуплены нью-йоркской компанией
    21:59 19.11.2013
    38
    Штаб-квартира Authentic Brands Group находится в Нью-Йорке. Компания уже владеет аналогичными правами на наследие ряда знаменитостей, среди которых Мэрилин Монро и Мухаммед Али.
    Доллары США
    ВЕТЭК купила Херсонский нефтеперевалочный комплекс
    11:34 13.11.2013
    15
    Группа компаний ВЕТЭК завершила оформление сделки по приобретению ООО "Всеукраинский промышленный союз", владеющего Херсонским нефтеперевалочным комплексом.
    Facebook
    СМИ: Facebook стала возможным претендентом на покупку BlackBerry
    11:21 30.10.2013
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    Топ-менеджеры компании-производителя мобильных устройств BlackBerry встречались с представителями соцсети Facebook, чтобы обсудить возможность продажи своего бизнеса.
    Центральный офис газеты Washington Post
    Глава Amazon.com Джефф Безос купил газету Washington Post
    08:12 06.08.2013
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    Безос заплатит 250 миллионов долларов наличными за газету и связанные с ней приложения. Ранее газета принадлежала семье Грэм. Amazon.com не будет участвовать в сделке, которую совершает Безос лично.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Задержанный мэр Ярославля отказался от сделки со следствием
    17:20 03.07.2013
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    Мэр Ярославля Евений Урлашов, задержанный по подозрению во взяточничестве, свою вину не признает и отказывается от сделки со следствием, сообщил адвокат Урлашова Сергей Голубенков.
    ИФК планирует закрыть сделку по обмену акций на самолеты в мае
    12:15 18.04.2013
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    ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) планирует закрыть сделку по обмену акций, принадлежащих бизнесмену Александру Лебедеву, на самолеты в мае 2013 года.
    Дмитрий Фирташ
    Структура Фирташа покупает "Интер" за $2,5 млрд
    16:43 01.02.2013
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    Компания K.H. Media Limited, принадлежащая Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций Inter Media Group Limited компании GDF Media Limited бизнесмена Фирташа исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов.
    Роман Абрамович
    Абрамович купил коллекцию работ Кабакова, которую оценивают в $60 млн
    19:24 29.01.2013
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    Эту коллекцию работ Кабакова в течение двух десятилетий собирал американский коллекционер Джон Л. Стюарт. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам экспертов, она составляет порядка 60 миллионов долларов.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    Erste Group продает свой украинский актив за $83 млн
    18:27 20.12.2012
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    Австрийская банковская группа Erste Group продает свой украинский актив Эрсте банк собственникам Фидобанка за $83 миллиона.
    Оружие
    Ирак аннулировал оружейную сделку с РФ на $4,2 млрд - СМИ
    14:48 10.11.2012
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    "Этот контракт был отменен. Когда премьер-министр Ирака Нури аль-Малиуки вернулся из поездки в Россию, у него возникла обеспокоенность по поводу возможной коррупции (в сделке). Он решил полностью пересмотреть контракт", - сказал Мусави.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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