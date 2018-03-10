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    Саммит (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Флаг Украины
    Ситуация в Украине - главная тема заседания лидеров G7 в Брюссселе
    06:16 04.06.2014
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    Ситуация вокруг Украины станет главной темой заседания лидеров стран G7 в Брюсселе, которые впервые соберутся в этом формате после приостановки работы G8 в марте этого года, сообщил европейский дипломат в преддверии саммита.
    Посол Украины в Белоруссии Михаил Ежель. Архивное фото
    Посол Украины в Белоруссии представит страну на саммите СНГ - МИД
    16:50 29.05.2014
    14Отношения Украины и России
    Представлять Украину на саммите глав правительств стран СНГ в Минске будет украинский посол в Белоруссии Михаил Ежель, сообщил в четверг РИА Новости глава департамента информационной политики украинского МИД Евгений Перебийнис.
    Владимир Путин и Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд намерен обсудить с Путиным ситуацию в Украине в ходе саммита
    06:25 28.05.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Франции Франсуа Олланд намерен "с глазу на глаз" обсудить ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита в Нормандии 6 июня, передает в ночь на среду агентство Франс Пресс.
    Президент США Барак Обама
    Кэмерон и Обама договорились поддержать Украину на саммите G7
    20:45 27.05.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Дэвид Кэмерон и Барак Обама в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что "большая семерка" должна продемонстрировать поддержку украинскому правительству и обсудить "на полях" саммита ситуацию в Сирии.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Глава Киргизии: победившие фашизм народы должны прекратить конфликт
    14:28 08.05.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал все братские народы, принимавшие участие в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны, прекратить все конфликты между собой.
    Президент Чехии Милош Земан
    Земан: саммит "Восточное партнерство" поможет в деэскалации в Украине
    07:01 25.04.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент Чехии Милош Земан рассчитывает, что проходящий в Праге саммит программы ЕС "Восточное партнерство" будет способствовать снижению напряженности в Украине.
    Флаг Евросоюза
    Евросоюз еще не принял решения о заседании лидеров МИД ЕС по Украине
    16:33 24.04.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз пока не принял решения о созыве встречи глав государств или МИД стран Евросоюза по Украине, заявил в четверг генсек внешнеполитической службы ЕС Пьер Вимон.
    Вид на Прагу
    Саммит программы ЕС "Восточное партнерство" откроется в Праге
    23:32 23.04.2014
    19Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Двухдневный саммит программы ЕС "Восточное партнерство" откроется в Пражском Граде в столице Чехии в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе чешского президента.
    Флаг Евросоюза
    ЕК: решение о внеочередном саммите ЕС по Украине пока не принято
    15:19 16.04.2014
    22Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Решение о проведении внеочередного саммита ЕС по Украине, на котором могут обсуждаться новые санкции против России, пока не принято, сообщила Майя Косьянчич.
    Главная площадь Брюсселя
    Саммит G7 пройдет в Брюсселе 4-5 июня
    21:59 11.04.2014
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    Саммит G7, которым лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании решили заменить встречу "восьмерки" в Сочи, пройдет в Брюсселе 4 и 5 июня, говорится в коммюнике Еврокомиссии.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и энергонезависимость
    14:26 04.04.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Главы МИД ЕС в ходе неформального саммита в Афинах намерены обсудить вопросы экономической помощи Украине и способы обеспечения энергетической независимости Европы, заявили главы МИД Великобритании и Нидерландов.
    Флаги государств СНГ. Архивное фото
    Саммит СНГ пройдет осенью в Минске - глава МИД Белоруссии
    12:51 04.04.2014
    5Политический кризис в Украине
    Саммит СНГ пройдет осенью в Минске, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Москве.
    Разрушенный дом одного из военачальников движения ХАМАС
    ХАМАС сожалеет об игнорировании ЛАГ блокады Газы - заявление
    09:49 27.03.2014
    12
    Движение ХАМАС выразило сожаление, что саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) проигнорировал блокаду Газы, говорится в заявлении движения, поступившем в четверг в РИА Новости.
    В одном из районов города Брюсселя
    В Брюсселе обнаружен подозрительный пакет перед стартом саммита США-ЕС
    11:24 26.03.2014
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    Бельгийские полицейские обнаружили подозрительный пакет в одном из автобусов в Брюсселе, где в среду пройдет саммит США-ЕС.
    МИД РФ
    МИД РФ: Украина нарушила повестку дня саммита в Гааге
    13:56 25.03.2014
    2Отношения Украины и России
    Москва обратила внимание на нарушение со стороны Украины повестки дня международного саммита по ядерной безопасности в Гааге, заявили в МИД РФ.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    МИД России: Киев нарушил повестку дня саммита в Гааге для обвинений РФ
    13:37 25.03.2014
    4Отношения Украины и России
    Москва обратила внимание на грубое нарушение со стороны Украины повестки дня международного саммита по ядерной безопасности в Гааге, чтобы обвинить Россию в нарушении Будапештского меморандума.
    Херман Ван Ромпей
    Ромпей: лидеры G7 соберутся в июне в Брюсселе
    21:41 24.03.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Лидеры стран "Большой семерки" проведут собственный саммит в июне в Брюсселе вместо саммита "большой восьмерки" в Сочи, написал председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в своем микроблоге в Twitter в понедельник.
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    МИД: миссия ОБСЕ должна сконцентироваться на востоке и юге Украины
    19:14 24.03.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Киев считает, что наблюдатели ОБСЕ, которые начали работать на Украине, должны сконцентрироваться на работе на востоке и юге страны и в Крыму, заявил исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров и Керри проводят встречу в Гааге - источник
    18:51 24.03.2014
    5Политический кризис в Украине
    Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с госсекретарем США Джоном Керри на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге, сообщил источник в российской делегации.
    Сергей Лавров
    Лавров возглавит делегацию РФ на саммите по ядерной безопасности
    12:32 22.03.2014
    13
    Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на третьем саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Гааге 24-25 марта.
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