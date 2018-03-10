Ситуация вокруг Украины станет главной темой заседания лидеров стран G7 в Брюсселе, которые впервые соберутся в этом формате после приостановки работы G8 в марте этого года, сообщил европейский дипломат в преддверии саммита.
Представлять Украину на саммите глав правительств стран СНГ в Минске будет украинский посол в Белоруссии Михаил Ежель, сообщил в четверг РИА Новости глава департамента информационной политики украинского МИД Евгений Перебийнис.
Президент Франции Франсуа Олланд намерен "с глазу на глаз" обсудить ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита в Нормандии 6 июня, передает в ночь на среду агентство Франс Пресс.
Дэвид Кэмерон и Барак Обама в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что "большая семерка" должна продемонстрировать поддержку украинскому правительству и обсудить "на полях" саммита ситуацию в Сирии.
Главы МИД ЕС в ходе неформального саммита в Афинах намерены обсудить вопросы экономической помощи Украине и способы обеспечения энергетической независимости Европы, заявили главы МИД Великобритании и Нидерландов.
Лидеры стран "Большой семерки" проведут собственный саммит в июне в Брюсселе вместо саммита "большой восьмерки" в Сочи, написал председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в своем микроблоге в Twitter в понедельник.
Киев считает, что наблюдатели ОБСЕ, которые начали работать на Украине, должны сконцентрироваться на работе на востоке и юге страны и в Крыму, заявил исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".