Арсений Яценюк вновь заверил, что он предложит норму, согласно которой при сохранении статуса украинского как единственного государственного языка местные власти получат право предоставлять статус официального русскому и другим языкам.
Депутаты предлагают вынести на опрос 25 мая вопросы о поддержке населением территориальной целостности Украины с широкими полномочиями регионов и о поддержке придания русскому языку статуса регионального.
Харьковский областной совет предлагает парламенту закрепить статус русского языка в качестве второго государственного, и требует прекратить использование Вооруженных сил на востоке, передает информагентство УНИАН в четверг.
По словам главы Латвийского общественного телевидения Белте, основу телеканала составят российские и украинские сериалы "без пропаганды", а также новостные и аналитические передачи местного производства.
Новые украинские власти ни в коем случае не должны ущемлять права русскоязычных граждан, заявил экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, выступая с лекцией в Киевском политехническом институте в понедельник.
Россия в ближайшие дни выработает конкретные шаги по взаимодействию с украинскими семьями, которые не желают отрываться от русского языка, чтобы дети в этих семьях могли получить образование и говорить на русском.
Освобождаются от обязательной сдачи экзаменов высококвалифицированные специалисты, недееспособные граждане, лица в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также участники госпрограммы по переселению в РФ соотечественников.
Первые центры по обучению и продвижению русского языка и культуры появятся в странах СНГ, европейских странах, а также на Кубе и в Китае, сообщил помощник вице-премьера РФ Ольги Голодец Алексей Левченко.
Депутат оппозиционной партии "УДАР" Эдуард Гурвиц предлагает Верховной Раде одобрить законопроект, предусматривающий синхронный перевод выступлений депутатов в зале парламента с русского на украинский язык.
"Фестивалю, несомненно, принадлежит важная роль в развитии культурно-гуманитарных связей России и Украины...", - говорится в приветствии, которое направил организаторам и участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.