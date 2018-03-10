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    Русский язык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Заседание Верховный Рады. Архивное фото
    Закон о статусе русского языка внесен в Верховную Раду
    12:51 04.06.2014
    781Инициатива Партии регионов о региональном статусе русского языка
    Депутаты зарегистрировали в парламенте проект закона об официальном статусе русского языка в Украине, сообщается на сайте Верховной Рады в среду.
    Работа телекомпании. Архивное фото
    Чехия может запустить ТВ на русском языке для украинской аудитории
    23:54 30.05.2014
    85Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти Чехии рассматривают возможность запуска информационного телеканала на русском языке, который будет вещать на территории Украины, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс.
    Верховная Рада Украины
    Рада обещает закрепить статус русского языка в новой Конституции
    18:41 20.05.2014
    447Политический кризис в Украине
    Парламент обещает в рамках проведения конституционной реформы закрепить статус русского языка, говорится в тексте "меморандума мира и согласия", одобренного Верховной Радой во вторник.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: местные советы смогут дать русскому языку официальный статус
    12:01 08.05.2014
    21Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Арсений Яценюк вновь заверил, что он предложит норму, согласно которой при сохранении статуса украинского как единственного государственного языка местные власти получат право предоставлять статус официального русскому и другим языкам.
    Учебник русского языка 10-11 класса
    Депутаты хотят вынести вопрос статуса русского языка на опрос 25 мая
    13:44 06.05.2014
    6Отношения Украины и России
    Депутаты предлагают вынести на опрос 25 мая вопросы о поддержке населением территориальной целостности Украины с широкими полномочиями регионов и о поддержке придания русскому языку статуса регионального.
    Учебник русского языка 10-11 класса
    Харьковский облсовет предложил сделать русский вторым государственным
    13:57 24.04.2014
    7
    Харьковский областной совет предлагает парламенту закрепить статус русского языка в качестве второго государственного, и требует прекратить использование Вооруженных сил на востоке, передает информагентство УНИАН в четверг.
    Телевизор, архивное фото
    В Латвии одобрили идею создания гостелеканала на русском языке
    06:33 09.04.2014
    2
    По словам главы Латвийского общественного телевидения Белте, основу телеканала составят российские и украинские сериалы "без пропаганды", а также новостные и аналитические передачи местного производства.
    Михаил Ходорковский
    Ходорковский: власти Украины не должны ущемлять права русскоязычных
    16:33 10.03.2014
    21
    Новые украинские власти ни в коем случае не должны ущемлять права русскоязычных граждан, заявил экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, выступая с лекцией в Киевском политехническом институте в понедельник.
    Активисты Свободы пытаются прорваться в мэрию Одессы
    Обострение языкового вопроса подбивает одесситов на сепаратизм - СМИ
    11:21 26.02.2014
    15Протесты и беспорядки в регионах Украины
    События последних дней в стране, включая смену власти и принимаемые ею законы, крайне обеспокоили коренное русскоязычное население Одессы.
    Здание Московской Городской Думы
    В РФ возмущены нарушением прав русскоязычных в Украине
    10:05 26.02.2014
    7
    Международный совет российских соотечественников (МСРС) выразил протест против нарушения прав русскоязычного населения в Украине в связи с отменой в республике закона о русском языке.
    Шишацкий сомневается в уместности принятия и отмены "языкового" закона
    08:31 26.02.2014
    5
    Донецкий губернатор Андрей Шишацкий заявил, что в 2012 году сомневался в необходимости принятия "языкового" закона, но его резкая отмена сейчас будет негативно воспринята русскоговорящими гражданами.
    Книга
    Во Львове издательство впервые за 11 лет напечатает книгу на русском
    15:30 25.02.2014
    59
    "Выдавныцтво Старого Лева" во Львове издаст первую книгу на русском языке за 11 лет своего существования, сообщает на своей странице в соцсети Facebook главный редактор издательства Марьяна Савка.
    Российский флаг
    РФ планирует взаимодействовать с русскоязычными семьями в Украине
    14:35 23.02.2014
    14
    Россия в ближайшие дни выработает конкретные шаги по взаимодействию с украинскими семьями, которые не желают отрываться от русского языка, чтобы дети в этих семьях могли получить образование и говорить на русском.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: отмена "языкового закона" не навредит русскоязычному населению
    14:31 23.02.2014
    25
    Глава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсений Яценюк заявил, что отмена закона «об основах государственной языковой политики" не повлияет на права русскоязычного населения.
    Учебник русского языка 10-11 класса
    СМИ: русские школы в Латвии могут быть ликвидированы к 2018 году
    16:06 21.01.2014
    11
    Перевод общеобразовательных школ только на латышский язык обучения в Латвии планируется с 1 сентября 2018 года, сказано в проекте договора о сотрудничестве партий правящей коалиции.
    Мигранты в Москве, архивное фото
    Мигранты должны будут сдавать экзамен по русскому языку и истории
    21:12 20.12.2013
    20
    Освобождаются от обязательной сдачи экзаменов высококвалифицированные специалисты, недееспособные граждане, лица в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также участники госпрограммы по переселению в РФ соотечественников.
    Акция оппозиции на День Независимости Украины
    Опрос: более 50% украинцев выступают против госстатуса русского языка
    21:05 16.10.2013
    16
    Идею предоставления русскому языку статуса государственного поддерживают 43% респондентов, против такой меры - 51% респондентов. Еще 5% не определились с ответом.
    Обучение мигрантов русскому языку
    Первые центры русского языка будут созданы в странах СНГ
    10:31 24.07.2013
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    Первые центры по обучению и продвижению русского языка и культуры появятся в странах СНГ, европейских странах, а также на Кубе и в Китае, сообщил помощник вице-премьера РФ Ольги Голодец Алексей Левченко.
    Сессия Верховной Рады начала свою работу
    Депутат "УДАРА" предлагает ввести в Раде синхронный перевод
    14:33 07.06.2013
    9
    Депутат оппозиционной партии "УДАР" Эдуард Гурвиц предлагает Верховной Раде одобрить законопроект, предусматривающий синхронный перевод выступлений депутатов в зале парламента с русского на украинский язык.
    Набережная Ялты
    Фестиваль "Великое русское слово" начался в Крыму
    19:52 06.06.2013
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    "Фестивалю, несомненно, принадлежит важная роль в развитии культурно-гуманитарных связей России и Украины...", - говорится в приветствии, которое направил организаторам и участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин.
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