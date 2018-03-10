Фондовая компания "Куб", которая действовала в интересах фармацевтической фирмы "Дарница", приобрела 29,95% Борщаговского химико-фармацевтического завода в ходе приватизационного аукциона, прошедшего в пятницу.
Украина не спешит выходить из СНГ, так как в организации остаются связи и отношения, полезные для страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью российскому телеканалу РБК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.