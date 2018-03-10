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    Пуск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Баллистическая ракета КНДР
    СМИ: КНДР может готовиться к новым пускам баллистических ракет
    15:32 01.04.2014
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    Высокопоставленные представители южнокорейских властей не исключают, что КНДР может готовиться к новому пуску баллистических ракет типа "Скад" или "Нодон", сообщает во вторник телеканал KBS.
    Ракета
    Дополнительные пуски "Булавы" в этом году производиться не будут
    09:52 12.11.2013
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    Дополнительные пуски ракеты "Булава", которые было решено осуществить после сбоя в работе бортовой системы ракеты при проведении госиспытаний атомного подводного крейсера, до конца 2013 года производиться не будут.
    Израиль - Иерусалим
    Минобороны Израиля: пуски в Средиземноморье - испытание для систем ПРО
    14:16 03.09.2013
    17Вооруженный конфликт в Сирии.
    Пуски, зафиксированные в Средиземноморье, были испытанием израильских мишеней для систем противоракетной обороны и проводились совместно с США. Протестирована работа элементов системы противоракетной обороны.
    Море
    Пуски в Средиземноморье проводились Израилем совместно с США
    13:51 03.09.2013
    14Вооруженный конфликт в Сирии.
    "Пуски проводились в рамках совместных испытаний с США. Ракеты были запущены из акватории Средиземного моря и успешно отслежены радаром на территории Израиля", - сказал собеседник.
    Пуски ракет "Рокот" возобновятся в сентябре - глава Роскосмоса
    10:23 05.08.2013
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    Пуски ракет-носителей легкого класса "Рокот" возобновятся в первой половине сентября, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Причины неполадок были в системе управления разгонным блоком.
    Кабинет министров Украины
    Правительство проконтролирует качество оборудования для ракет "Зенит"
    19:07 15.03.2013
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    Вице-премьер Украины Юрий Бойко заявил в пятницу, что правительство страны проконтролирует качество и надежность украинского оборудования для ракетоносителей типа "Зенит".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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