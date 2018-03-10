Дополнительные пуски ракеты "Булава", которые было решено осуществить после сбоя в работе бортовой системы ракеты при проведении госиспытаний атомного подводного крейсера, до конца 2013 года производиться не будут.
Пуски, зафиксированные в Средиземноморье, были испытанием израильских мишеней для систем противоракетной обороны и проводились совместно с США. Протестирована работа элементов системы противоракетной обороны.
Пуски ракет-носителей легкого класса "Рокот" возобновятся в первой половине сентября, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Причины неполадок были в системе управления разгонным блоком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".