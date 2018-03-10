АНБ США, которое после разоблачений Эдварда Сноудена обвинили во вторжении в частную жизнь американцев, собирает менее 30% данных обо всех телефонных звонках граждан, но хочет увеличить этот показатель.
Суд в США разрешил Агентству национальной безопасности продолжать ежедневно отслеживать все телефонные звонки американцев на фоне судебной тяжбы минюста по вопросу конституционности сбора телефонных данных спецслужбой.
Федеральный суд Вашингтона удовлетворил в понедельник иск частных истцов, которые требовали от Агентства национальной безопасности прекратить сбор данных об их сотовых телефонах, следует из материалов суда.
Скандал вокруг деятельности АНБ начался после того, как экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и АНБ, Сноуден обнародовал детали сверхсекретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с Google и Facebook.
Президент США Барак Обама заявил, что не выясняет у подчиненных источники всех доложенных ему разведданных, но ушел от прямого ответа на вопрос, знал ли он о прослушке сотового телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.
ФРГ и Бразилия внесут на рассмотрение ООН проект резолюции, направленной против незаконной слежки за электронными коммуникациями. В ФРГ ожидают, что документ поддержат подавляющее большинство из 193 стран-участниц ООН.
Немецкие следователи, если они примут решение допросить Эдварда Сноудена в связи с возможной прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, могут побеседовать с ним в России, где экс-сотрудник ЦРУ проживает в последние месяцы.
Администрация президента США Барака Обамы не могла не знать о прослушке спецслужбами США телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) за один месяц 2012 года перехватило 60 миллионов телефонных звонков граждан Испании, сообщает в понедельник сайт издания Huffington Post со ссылкой на испанские СМИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".