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    Прослушка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сайт WikiLeaks
    WikiLeaks: США прослушивали все телефонные разговоры в Афганистане
    12:25 23.05.2014
    14
    Сотрудники Агентства национальной безопасности (АНБ) США прослушивали практически все международные и внутренние телефонные разговоры в Афганистане, а также вели их запись.
    Флаг Турции
    Глава МИД Турции назвал нападением прослушку тайных совещаний
    20:59 27.03.2014
    30
    Прослушивание государственных заседаний - это откровенный шпионаж и объявление войны против Турции, заявил министр иностранных дел Ахмет Давутоглу.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СМИ: СБУ отрицает причастность к прослушке американских дипломатов
    13:52 08.02.2014
    51Политический кризис в Украине
    Служба безопасности отрицает свою причастность к обнародованию записи телефонного разговора помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и посла США в Киеве Джеффри Пайетта.
    Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США
    АНБ США собирает менее 30% данных о телефонных звонках, пишут СМИ
    20:09 07.02.2014
    13
    АНБ США, которое после разоблачений Эдварда Сноудена обвинили во вторжении в частную жизнь американцев, собирает менее 30% данных обо всех телефонных звонках граждан, но хочет увеличить этот показатель.
    Мужчина говорит по телефону
    Cуд США разрешил спецслужбе отслеживать телефонные звонки американцев
    11:11 04.01.2014
    8
    Суд в США разрешил Агентству национальной безопасности продолжать ежедневно отслеживать все телефонные звонки американцев на фоне судебной тяжбы минюста по вопросу конституционности сбора телефонных данных спецслужбой.
    Вашингтон. Белый дом
    Комиссия по разведке США предложила критерии прослушки лидеров
    08:30 19.12.2013
    5
    Комиссия по вопросам разведки и информационных технологий рекомендует президенту США Бараку Обаме утвердить четкие критерии наблюдения за зарубежными лидерами, говорится в докладе.
    Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США
    Суд в США вынес решение против АНБ по искам о сборе сотовых данных
    22:02 16.12.2013
    24
    Федеральный суд Вашингтона удовлетворил в понедельник иск частных истцов, которые требовали от Агентства национальной безопасности прекратить сбор данных об их сотовых телефонах, следует из материалов суда.
    Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США
    АНБ следило за участниками саммитов G20 и G8 в Канаде, сообщают СМИ
    10:25 28.11.2013
    6
    Скандал вокруг деятельности АНБ начался после того, как экс-сотрудник фирм, сотрудничавших с ЦРУ и АНБ, Сноуден обнародовал детали сверхсекретной программы PRISM, которая позволяла перехватывать трафик с Google и Facebook.
    Австралия не нанесет своими действиями ущерб отношениям с Индонезией
    14:53 26.11.2013
    2
    Премьер-министр Австралии Тони Эбботт пообещал президенту Индонезии Сусило Бамбангу Юдойоно не предпринимать в будущем действий, которые могли бы нанести ущерб отношениям с Индонезией.
    Ангела Меркель
    СМИ ФРГ утверждают, что телефон Меркель прослушивали не только США
    13:49 24.11.2013
    15
    Американские спецслужбы были не единственными, кто прослушивал мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, прослушку также вели Россия, Китай, Северная Корея и Великобритания.
    Спецслужбы Австралии пытались прослушивать президента Индонезии
    11:43 18.11.2013
    2
    Разведывательные службы Австралии предпринимали попытки прослушивать личные телефонные звонки президента Индонезии Сусило Банбанга Юдхойоно.
    Президент США Барак Обама
    Обама заявил, что не выясняет источники всех разведданных
    08:39 08.11.2013
    6
    Президент США Барак Обама заявил, что не выясняет у подчиненных источники всех доложенных ему разведданных, но ушел от прямого ответа на вопрос, знал ли он о прослушке сотового телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.
    Пекин
    Китай требует объяснений от США в связи с сообщениями СМИ о шпионаже
    12:37 31.10.2013
    5
    Министерство иностранных дел Китая требует от США разъяснений в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что американские спецслужбы перехватывают телефонные звонки и данные в странах Азии.
    Папа Римский Франциск
    СМИ: спецслужбы США могли прослушивать телефон Франциска
    16:17 30.10.2013
    1
    Издание не исключает, что прослушка велась и во время подготовки священнослужителей к Конклаву, включая прослушку разговоров кардинала Хорхе Марио Бергольо, ставшего нынешним Папой Римским Франциском.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    В ООН внесут проект резолюции против электронного шпионажа, пишут СМИ
    15:49 30.10.2013
    2
    ФРГ и Бразилия внесут на рассмотрение ООН проект резолюции, направленной против незаконной слежки за электронными коммуникациями. В ФРГ ожидают, что документ поддержат подавляющее большинство из 193 стран-участниц ООН.
    Мужчина говорит по телефону
    СМИ: посольство США в Афинах оснащено центром прослушивания телефонов
    11:19 29.10.2013
    10
    В здании американского посольства в Афинах по проспекту Василиссис Софиас расположен суперсовременный центр прослушивания телефонных разговоров и перехвата сообщений.
    Эдвард Сноуден
    Немецкие следователи могут допросить Сноудена в РФ
    14:49 28.10.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Немецкие следователи, если они примут решение допросить Эдварда Сноудена в связи с возможной прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, могут побеседовать с ним в России, где экс-сотрудник ЦРУ проживает в последние месяцы.
    Мужчина говорит по телефону
    СМИ: США за месяц прослушивали 46 миллионов звонков в Италии
    13:52 28.10.2013
    1
    Издание уточняет, что речь идет о сборе телефонных метаданных - номеров, по которым производились звонки, данных звонивших, продолжительности разговора.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    Пушков: администрация Обамы не могла не знать о прослушке Меркель
    11:56 28.10.2013
    5
    Администрация президента США Барака Обамы не могла не знать о прослушке спецслужбами США телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
    Мужчина говорит по телефону
    СМИ: США перехватили 60 млн телефонных звонков граждан Испании
    09:37 28.10.2013
    4
    Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) за один месяц 2012 года перехватило 60 миллионов телефонных звонков граждан Испании, сообщает в понедельник сайт издания Huffington Post со ссылкой на испанские СМИ.
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