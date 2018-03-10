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МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день - до 1,3 миллиона баррелей в день на фоне роста рисков для нефтяного рынка в связи с ситуацией в Украине, сообщает агентство MarketWatch.