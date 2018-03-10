МЭР России пока не будет пересматривать прогноз по ВВП на 2015 год, сделает это в сентябре, когда будет более детально оценено влияние контракта "Газпрома" и СNPС на экономику РФ, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.
Явка на выборах президента Украины к закрытию избирательных участков останется небольшой, что объясняется ненормальной ситуацией в стране, и скорее всего, будет второй тур, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Будущему президенту Украины в случае конфликта с Россией грозит судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает американский эксперт, глава консервативного вашингтонского центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
Присоединение Белграда к санкциям Евросоюза в отношении России будет иметь "очень негативные последствия" для экономики Словении и приведет к снижению ВВП страны на 1,3%, заявил глава словенского МИД Карл Эрьявец.
Минаграрополитики и продовольствия Украины планирует утвердить прогнозный баланс урожая зерновых на 2014 год до 15 мая, после того, как завершится сев основных зерновых культур, сообщил РИА Новости первый замглавы ведомства Иван Бисюк.
МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день - до 1,3 миллиона баррелей в день на фоне роста рисков для нефтяного рынка в связи с ситуацией в Украине, сообщает агентство MarketWatch.
Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по кредитным рейтингам контрагента ВТБ и Газпромбанка , а также их дочерних структур, до негативного со стабильного вслед за аналогичным действием по рейтингу РФ 20 марта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.