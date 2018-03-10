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    Прогнозы

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Здание Газпрома в Москве
    МЭР к сентябрю оценит влияние контракта "Газпрома" и СNPС на ВВП РФ
    10:09 29.05.2014
    9
    МЭР России пока не будет пересматривать прогноз по ВВП на 2015 год, сделает это в сентябре, когда будет более детально оценено влияние контракта "Газпрома" и СNPС на экономику РФ, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.
    Выборы в Украине - 2014 год
    Политологи РФ прогнозируют невысокую явку на выборах в Украине
    15:59 25.05.2014
    22Выборы в Украине - 2014
    Явка на выборах президента Украины к закрытию избирательных участков останется небольшой, что объясняется ненормальной ситуацией в стране, и скорее всего, будет второй тур, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
    С.Лавров, Д.Саймс
    Будущего лидера Украины может ожидать судьба Саакашвили - эксперт
    08:55 22.05.2014
    50Предвыборная гонка в Украине
    Будущему президенту Украины в случае конфликта с Россией грозит судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает американский эксперт, глава консервативного вашингтонского центра национальных интересов Дмитрий Саймс.
    Печать бюллетеней для выборов президента Украины
    Явка на досрочных выборах президента может составить 70% - социологи
    13:23 21.05.2014
    14Предвыборная гонка в Украине
    Последние социологические исследования показывают, что явка на досрочных выборах президента может составить 70%, хотя порог явки и не предусмотрен.
    Работа фондовой биржи
    МЭА связывает рост цен на нефть с напряженностью вокруг Украины
    12:13 15.05.2014
    6
    Апрельский рост цен на нефть произошел среди прочего в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины, следует из майского отчета Международного энергетического агентства.
    График состояния рынка. Архивное фото
    ЕБРР предрекает экономике России стагнацию в 2014 году из-за Украины
    13:24 14.05.2014
    12
    Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз по росту экономики РФ до 0% в этом году с предыдущих ожиданий в 2,5% на фоне украинского кризиса, говорится в релизе банка.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Allianz признал конфликт вокруг Украины ключевым риском для экономики
    12:21 14.05.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Крупнейшая страховая компания Европы Allianz SE считает эскалацию конфликта вокруг Украины ключевым риском для мировой экономики, говорится в пресс-релизе компании.
    Любляна
    Санкции к РФ негативно скажутся на экономике Словении - Эрьявец
    10:30 13.05.2014
    18Санкции в отношении России_2014
    Присоединение Белграда к санкциям Евросоюза в отношении России будет иметь "очень негативные последствия" для экономики Словении и приведет к снижению ВВП страны на 1,3%, заявил глава словенского МИД Карл Эрьявец.
    Греческий флаг
    ОЭСР: экономика Греции начнет расти в 2015 году
    12:06 06.05.2014
    30
    Экономический спад в Греции подходит к концу, в текущем году снижение ВВП составит всего 0,3%, а в следующем - греческая экономика покажет рост на 1,9%.
    Доллары
    МВФ прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне $100 млрд
    12:05 30.04.2014
    9
    Международный валютный фонд прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне 100 миллиардов долларов.
    Уборка пшеницы
    Украина до 15 мая намерена утвердить прогноз по урожаю зерновых
    17:23 23.04.2014
    17
    Минаграрополитики и продовольствия Украины планирует утвердить прогнозный баланс урожая зерновых на 2014 год до 15 мая, после того, как завершится сев основных зерновых культур, сообщил РИА Новости первый замглавы ведомства Иван Бисюк.
    Добыча нефти
    МЭА понизило прогноз спроса на нефть из-за ситуации в Украине
    12:25 11.04.2014
    17
    МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в день - до 1,3 миллиона баррелей в день на фоне роста рисков для нефтяного рынка в связи с ситуацией в Украине, сообщает агентство MarketWatch.
    Самолет авиакомпании Аэрофлот
    "Аэрофлот" рассчитывает на 35-процентный рост пассажиропотока в Крым
    12:33 09.04.2014
    34Присоединение Крыма к РФ
    "Аэрофлот" предстоящим летом планирует перевезти в Крым на 30-35% пассажиров больше, чем годом раньше, сообщил представитель компании Евгений Скоробогатов на совещании.
    Здание МВФ
    МВФ ухудшил прогноз по росту мирового ВВП на 2014-2015 до 3,6% и 3,9%
    16:35 08.04.2014
    16
    МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2014-2015 годах на 0,1 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Нацбанк Белоруссии повысил прогноз по инфляции с 11% до 16-17%
    16:57 07.04.2014
    5
    Национальный банк Белоруссии повысил прогноз по инфляции в 2014 году с 11% до 16-17%, сообщила глава Нацбанка Надежда Ермакова.
    Украинский флаг
    ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 3% в 2015 году
    13:22 04.04.2014
    12Экономика Украины
    Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3% в 2015 году в случае принятия срочных стабилизационных мер в экономике страны.
    Глава Нацбанка Украины Степан Кубив
    Кубив: инфляция в Украине в 2014 г может превысить 15%
    14:15 02.04.2014
    32Экономика Украины
    Глава НБУ Степан Кубив также сообщил, что уровень инфляции будет зависеть от того, насколько быстро Украина сможет получить кредит МВФ.
    Айсберг
    МЧС РФ: таяние льдов в Арктике грозит нефтяникам убытками
    16:31 01.04.2014
    12
    Дальнейшее ослабление вечной мерзлоты в арктических регионах России грозит негативными последствиями для нефтедобывающей инфраструктуры, считают в МЧС РФ.
    Центральный офис ВТБ
    S&P ухудшило прогноз по рейтингам ВТБ, Газпромбанка до негативного
    16:33 26.03.2014
    5
    Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по кредитным рейтингам контрагента ВТБ и Газпромбанка , а также их дочерних структур, до негативного со стабильного вслед за аналогичным действием по рейтингу РФ 20 марта.
    Торговая система. Архивное фото
    ВБ: украинский кризис может стоить России спада экономики на 1,8%
    11:22 26.03.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Всемирный банк на фоне повышения рисков и роста волатильности в связи политической ситуацией в Украине разработал два сценария роста российской экономики на 2014 год.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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