Украина не ведет переговоры с США о возможном размещении на своей территории систем противоракетной обороны, а также любых других вооруженных сил, в обмен на предоставление финпомощи, утверждает Арсений Яценюк.
США будут не готовы свернуть программу создания в Европе системы ПРО, несмотря на договоренности по иранской ядерной программе, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.
Батарея наземного базирования с перехватчиками SM-3 IB будет развернута на базе национальных ВВС в румынском Девеселу в рамках второго этапа создания ЕвроПРО. Намерение разместить американские ПРО в Румынии ранее вызвало в Москве негативную реакцию.
Израильские военные перебросили батареи противоракетной обороны на север страны после сообщения СМИ о воздушных бомбардировках Сирии. Израиль официально не комментирует сообщение СМИ о своей причастности к бомбардировке конвоя с оружием.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".