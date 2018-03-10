наверх
10.03.201813:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Противоракетная оборона

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
    Замглавы МИД РФ: Вашингтон ответственен за отсутствие диалога по ПРО
    14:05 03.04.2014
    1Санкции в отношении России_2014
    По словам замминистра иностранных дел РФ Рябкова, в США сейчас ищут пути, как "продемонстрировать России свое неприятие демократического выбора, сделанного населением Крыма".
    Вид на МИД РФ и Кремль
    США не готовы слышать опасения России по ПРО, заявили в МИД РФ
    13:44 03.04.2014
    4Санкции в отношении России_2014
    США в стремлении "отыграться за Крым" не готовы слышать опасения России относительно противоракетной обороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
    Пентагон
    Приостановка Пентагоном консультаций по ПРО для РФ не страшна - мнение
    12:09 03.04.2014
    4
    Заявление Пентагона о приостановке обсуждения с Россией вопросов противоракетной обороны абсолютно "дежурное", эти консультации давно потеряли всякий смысл, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
    Пентагон
    Пентагон приостановил обсуждение ПРО с Россией из-за Украины
    09:20 03.04.2014
    8Санкции в отношении России_2014
    Пентагон приостановил обсуждение вопросов противоракетной обороны с Россией из-за ситуации в Украине, сообщила заместитель помощника министра обороны США Элайн Банн.
    Израильская армия
    Армия Израиля опровергла сообщения о ракетном обстреле курорта Эйлат
    09:20 01.04.2014
    5
    Израильские военные опровергли сообщения о ракетном обстреле курортного города Эйлата и сейчас проверяют, почему там сработала система ПРО "Железный купол".
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Киев не обсуждает с США военное присутствие в обмен на помощь
    16:37 05.03.2014
    4Обострение ситуации в Крыму
    Украина не ведет переговоры с США о возможном размещении на своей территории систем противоракетной обороны, а также любых других вооруженных сил, в обмен на предоставление финпомощи, утверждает Арсений Яценюк.
    Посол Украины в Белоруссии Михаил Ежель. Архивное фото
    Ежель опроверг сообщение о переговорах по ПРО в обмен на финпомощь США
    13:04 05.03.2014
    9Экономика Украины
    Посол Украины в Белоруссии Михаил Ежель отрицает, что Украина ведет переговоры о размещении на своей территории системы ПРО в обмен на финансовую помощь со стороны США.
    Пентагон
    США откроют базу ПРО в Польше в срок, заявил глава Пентагона
    18:13 30.01.2014
    13
    США настроены на размещение элементов ЕвроПРО на территории Польши в соответствии с графиком - в 2018 году.
    Флаг США
    США планируют продолжить с РФ диалог в сфере ПРО - посол
    08:33 25.12.2013
    0
    США продолжают считать противоракетную оборону сферой, где они могли бы сотрудничать с Россией, и планируют продолжать работу в этом направлении, заявил американский посол в Москве Майкл Макфол.
    Флаг США
    США будут не готовы свернуть программу ПРО в Европе – член Совфеда
    15:59 25.11.2013
    0
    США будут не готовы свернуть программу создания в Европе системы ПРО, несмотря на договоренности по иранской ядерной программе, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран СВР Игорь Морозов.
    Государственный секретарь США Джон Керри
    Госсекретарь США: планы Вашингтона по системе ПРО в Европе неизменны
    13:30 05.11.2013
    1
    Дипломатические контакты США с новым руководством Ирана не влияют на планы США по размещению в Европе элементов системы противоракетной обороны (ПРО), сказал госсекретарь США Джон Керри в Варшаве.
    Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
    Израильская ПРО перехватила ракету, летевшую на 100-тысячный город
    10:06 28.10.2013
    3
    Израильские военные в понедельник утром перехватили ракету, выпущенную палестинскими боевиками по 100-тысячному городу Ашкелону на юге страны, сообщили представители армии и полиции.
    Флаг США
    США начнут строить объект ПРО в Румынии в октябре
    10:42 19.10.2013
    3
    Батарея наземного базирования с перехватчиками SM-3 IB будет развернута на базе национальных ВВС в румынском Девеселу в рамках второго этапа создания ЕвроПРО. Намерение разместить американские ПРО в Румынии ранее вызвало в Москве негативную реакцию.
    Зенитно-ракетный комплекс
    ВС США успешно перехватили баллистическую ракету над Тихим океаном
    09:15 19.09.2013
    4
    Тихоокеанское командование флота США провело в среду успешные испытания элементов системы противоракетной обороны (ПРО), сбив баллистическую цель с разделяющейся головной частью.
    Израиль - Иерусалим
    МИД ФРГ: Израиль не предупреждал Берлин о ракетном испытании
    16:57 04.09.2013
    3Вооруженный конфликт в Сирии.
    Германия не знала заранее о намерении Израиля и США провести ракетные испытания в Средиземном море. Германия присоединяться к военной операции в Сирии не собирается.
    Учения ПВО на полигоне
    Израиль испытал свою систему ПРО и нервы остальных стран
    21:35 03.09.2013
    18Вооруженный конфликт в Сирии.
    В Минобороны Израиля сообщили, что зафиксированные пуски были испытанием мишеней для систем ПРО. Они проходили совместно с США.
    Ракета системы ПРО не смогла поразить учебную цель в США
    10:47 06.07.2013
    2
    Учебная цель была выпущена с Маршалловых островов, а ракету-перехватчик запустили с военной базы в Калифорнии. Сбить цель не удалось.
    Оружие
    Размещение элементов ЕвроПРО в Румынии утратило актуальность - эксперт
    17:13 23.05.2013
    27
    Размещение ракет-перехватчиков в Румынии, утратило свою актуальность. Вероятность обеспечения противоракетной безопасности стран-членов НАТО в Европе сейчас является достаточно высокой.
    Возможное создание авиабазы РФ в Белоруссии не имеет отношения к ПРО
    17:15 10.05.2013
    12
    Возможное создание авиабазы РФ в Белоруссии не имеет отношения к противоракетной обороне.
    Ситуация в Сирии
    Израильские военные перебросили батареи ПРО на север
    13:03 05.05.2013
    15
    Израильские военные перебросили батареи противоракетной обороны на север страны после сообщения СМИ о воздушных бомбардировках Сирии. Израиль официально не комментирует сообщение СМИ о своей причастности к бомбардировке конвоя с оружием.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги