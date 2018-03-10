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    Посольство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Нидерланды. Амстердам
    Здание посольства Нидерландов в Великобритании выставлено на продажу
    17:24 28.05.2014
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    Королевство Нидерландов намерено продать здание своего посольства в Лондоне, следует из пресс-релиза частной консалтинговой компании Cushman&Wakefield, которая представляет интересы страны при продаже.
    Избирательный участок
    Усиленные меры безопасности приняты у посольства Украины в Москве
    11:02 25.05.2014
    15Выборы президента - 2014
    Усиленные меры безопасности приняты вокруг посольства Украины в Москве, в котором организован избирательный участок по выборам президента, передает корреспондент РИА Новости.
    Флаг Великобритании
    Британское посольство в Киеве готово помочь задержанному журналисту
    17:09 20.05.2014
    6
    Посольство Великобритании в Киеве изучает информацию о задержании украинскими силовиками британского журналиста Грэма Филлипса, который сотрудничает с российским телеканалом RT.
    Столкновения в Одессе
    Участники акции в Бишкеке выступили против фашизма в Украине
    13:25 09.05.2014
    37Спецоперация на востоке Украины
    Участники акции, прошедшей в пятницу у стен посольства Украины в Бишкеке, потребовали провести немедленное и всестороннее расследование убийств мирных граждан на востоке страны, передает корреспондент РИА Новости.
    МИД Украины
    Украина выдворяет военно-морского атташе российского посольства - МИД
    23:00 30.04.2014
    12Отношения Украины и России
    Киев объявил персоной нон-грата военно-морского атташе посольства РФ в Украине в связи "с его деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года", - МИД.
    Полотнище с логотипом телекомпании НТВ
    Белоруссия подключится к поискам пропавшего в Украине журналиста НТВ
    18:37 24.04.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    МИД Белоруссии пытается выяснить судьбу пропавшего в Украине белорусского гражданина, сотрудника телекомпании НТВ Степана Чирича, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
    МИД Украины
    МИД проверит данные инцидента c украинцами у посольства США в Москве
    19:20 22.04.2014
    15Отношения Украины и России
    МИД проверяет информацию о произошедшем в Москве инциденте с двумя украинцами и американским морским пехотинцем при исполнении, сообщили во вторник РИА Новости в департаменте информационной политики внешнеполитического ведомства страны.
    Директор департамента информполитики МИД Украины Евгений Перебийнис
    Перебийнис: Украина сокращает штат своего посольства в РФ
    16:00 27.03.2014
    9Отношения Украины и России
    Украина сократит штат своего посольства в России, консульства это не коснется, сообщил на брифинге в четверг директор департамента информационной политики украинского МИД Евгений Перебийнис.
    Флаг Великобритании
    Британское посольство отрицает закрытие визовых центров в России
    19:12 19.03.2014
    13Санкции в отношении России_2014
    "Просто меняется компания, которая будет обслуживать заявления на визы", - отметил собеседник РИА Новости в британском посольстве.
    СМИ: Сирия назвала закрытие посольства в США незаконным
    15:35 19.03.2014
    3Вооруженный конфликт в Сирии.
    МИД Сирии назвал произвольным и незаконным решение США закрыть посольство страны в Вашингтоне, а также два консульства, передает в среду агентство Франс Пресс.
    Флаг Великобритании
    Британское посольство в Киеве в пятницу будет закрыто
    19:26 20.02.2014
    12Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    МИД Великобритании принял решение в связи с событиями в Киеве не открывать в пятницу посольство в Киеве.
    Ситуация в Киеве
    Латвия временно закрыла консульский отдел посольства в Украине
    16:29 20.02.2014
    12Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    "Посольство Латвии находится вблизи Майдана (эпицентра беспорядков в Киеве - ред.), в связи с этим полноценная работа консульства невозможна", - сказали в МИД.
    Ситуация в Киеве
    Посольство Латвии переведено на особый режим работы из-за беспорядков
    23:10 19.02.2014
    36Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Посольство Латвии на Украине переведено на чрезвычайный режим работы в связи с беспорядками. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник.
    Флаг Великобритании
    Посольство Великобритании в Киеве закрылось из-за беспорядков
    21:36 19.02.2014
    25Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    "В связи с происходящими в Украине событиями посольство Великобритании временно закрыто для посетителей", - говорится в сообщении.
    Флаг Канады
    Посольство Канады в Киеве временно закрыто
    21:01 19.02.2014
    41Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Посольство Канады в Киеве, которое подверглось, по данным МВД, нападению радикалов, в среду было временно закрыто.
    Водометы в центре Киева
    Посольство РФ в Украине рекомендует избегать зон противостояния
    13:10 19.02.2014
    21Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Посольство РФ в Украине настоятельно рекомендует россиянам избегать зон противостояния в Киеве и других городах.
    Флаг Польши
    МИД Польши срочно вызвал зампосла Украины в Варшаве
    19:18 18.02.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Министерство иностранных дел Польши срочно вызвало заместителя посла Украины в Варшаве в связи с событиями в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский.
    Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой. Главный монумент. Архивное фото
    Посольство Украины в Белоруссии осудило CNN за список памятников
    15:21 08.02.2014
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    Посольство Украины в Белоруссии присоединилось к осуждению публикации CNN списка самых уродливых памятников мира, в который был включен монумент "Мужество" в Брестской крепости.
    Флаг Великобритании
    Активисты "Боротьбы" намерены пикетировать посольство Британии в Киеве
    12:19 06.02.2014
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    Активисты левого движения "Боротьба" намерены в четверг пикетировать посольство Великобритании в Киеве в знак протеста против политики стран ЕС, вмешивающихся во внутренние дела Украины.
    Власти Сенегала пока не уведомили о причинах задержания траулера РФ
    15:28 04.01.2014
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    Сенегальские власти пока не уведомили посольство РФ в Дакаре о причинах задержания российского траулера "Олег Найденов", на борту которого может находиться около 60 человек, сообщили РИА Новости в субботу в диппредставительстве.
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