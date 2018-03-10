Королевство Нидерландов намерено продать здание своего посольства в Лондоне, следует из пресс-релиза частной консалтинговой компании Cushman&Wakefield, которая представляет интересы страны при продаже.
Участники акции, прошедшей в пятницу у стен посольства Украины в Бишкеке, потребовали провести немедленное и всестороннее расследование убийств мирных граждан на востоке страны, передает корреспондент РИА Новости.
Киев объявил персоной нон-грата военно-морского атташе посольства РФ в Украине в связи "с его деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года", - МИД.
МИД Белоруссии пытается выяснить судьбу пропавшего в Украине белорусского гражданина, сотрудника телекомпании НТВ Степана Чирича, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
МИД проверяет информацию о произошедшем в Москве инциденте с двумя украинцами и американским морским пехотинцем при исполнении, сообщили во вторник РИА Новости в департаменте информационной политики внешнеполитического ведомства страны.
Сенегальские власти пока не уведомили посольство РФ в Дакаре о причинах задержания российского траулера "Олег Найденов", на борту которого может находиться около 60 человек, сообщили РИА Новости в субботу в диппредставительстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.