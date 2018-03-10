"В данный момент следствием задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении потерпевшей", - сказал начальник главного следственного управления МВД Николай Чинчин.
Виталий Захарченко заявил, что есть круг предполагаемых организаторов беспорядков в Киеве. Правоохранители видят, что в этих действиях принимал активное участие и лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский.
Прокуратура в Варшаве не стала предъявлять обвинения двум из пяти задержанных за беспорядки рядом с российским посольством 11 ноября, сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры Пшемыслав Новак.
Правоохранительные органы открыли уголовное производство в отношении двух подозреваемых в организации межрегиональной преступной группы, которая незаконным путем торговала валютой на валютном рынке "Форекс".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.