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    Подозреваемые

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Арест. Архивное фото
    В Киеве задержали двух подозреваемых в убийстве российского бизнесмена
    15:43 05.04.2014
    10
    Сотрудники милиции задержали в Киеве двух мужчин по подозрению в убийстве гражданина России, владевшего сетью кафе Time в Мукачево Закарпатской области.
    Работник ФСБ, архивное фото
    Симметричный ответ: ФСБ задержала радикалов, прошедших инструктаж СБУ
    08:32 04.04.2014
    33Стрельба "Правого сектора"
    Федеральная служба безопасности РФ в четверг сообщила о задержании 25 украинцев по подозрению в подготовке терактов на территории России.
    Ситуация в Киеве
    Список подозреваемых в убийстве протестующих в Киеве будет дополняться
    19:17 26.02.2014
    34Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Список людей, проходящих в Украине подозреваемыми по делу о массовых убийствах протестующих в Киеве, будет дополняться, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на и.о. генпрокурора Олега Махницкого.
    Столкновения протестующих с милицией в центре Киева
    Суд отпустил еще 2 подозреваемых в беспорядках на Грушевского
    19:43 04.02.2014
    14
    Накануне Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест восьми подозреваемым в участии в массовых беспорядках.
    Ситуация в Киеве
    Суд отпустил 8 подозреваемых в беспорядках на Грушевского
    21:06 03.02.2014
    12
    На сегодняшний день из 64 подозреваемых в столкновениях на улице Грушевского 29 находятся под стражей, 34 отпущены под домашний арест, с одной взято личное обязательство.
    Ситуация в Киеве
    Суды просят арестовать 10 подозреваемых в беспорядках в Киеве
    20:49 21.01.2014
    10Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Следователи милиции и прокуратуры просят суды арестовать десятерых подозреваемых в участии в массовых беспорядках в центре Киева.
    Милиция на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября
    Найден новый подозреваемый в превышении власти при разгоне Майдана
    18:02 08.01.2014
    22
    Генпрокуратура Украины объявила о подозрении в превышении полномочий во время разгона митингующих на Майдане Незалежности в Киеве руководителю одного из управлений ГУ МВД в столице.
    Охранный периметр исправительной колонии.
    Четверо фигурантов дела об избиении Чорновол арестованы на 2 месяца
    10:05 28.12.2013
    18Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол
    Среди арестованных - Александр Храмцов - на него был зарегистрирован автомобиль, в котором ехали напавшие на девушку. Также арестован находившийся в розыске Сергей Котенко.
    Подозреваемый
    Задержаны уже пять подозреваемых по делу об избиении Чорновол
    14:20 27.12.2013
    13Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол
    "В данный момент следствием задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении потерпевшей", - сказал начальник главного следственного управления МВД Николай Чинчин.
    Акция сторонников евроинтеграции Украины
    Суд изменил меру пресечения двум участникам столкновений на Банковой
    17:15 11.12.2013
    21Последствия беспорядков в Киеве
    Апелляционный суд Киева в среду изменил меру пресечения двум активистам, которые ранее были арестованы по делу о столкновениях возле администрации президента Украины, произошедших 1 декабря.
    Штурм здания АП
    Захарченко: подозреваемых в беспорядках в Киеве скоро задержат
    16:26 05.12.2013
    4Политический кризис в Украине
    Виталий Захарченко заявил, что есть круг предполагаемых организаторов беспорядков в Киеве. Правоохранители видят, что в этих действиях принимал активное участие и лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский.
    Усиление мер безопасности у здания посольства Польши в Москве
    В Польше сняли подозрения с двух задержанных у посольства России
    08:15 15.11.2013
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    Прокуратура в Варшаве не стала предъявлять обвинения двум из пяти задержанных за беспорядки рядом с российским посольством 11 ноября, сообщил РИА Новости представитель варшавской окружной прокуратуры Пшемыслав Новак.
    Власти Мали задержали не менее 35 подозреваемых в убийстве журналистов
    21:40 05.11.2013
    0
    Сотрудники силовых структур Мали в рамках расследования убийства двух французских журналистов задержали не менее 35 человек, которых проверяют на причастность к преступлению.
    Полиция
    Граждане Украины подозреваются в тройном убийстве в Москве
    10:23 10.08.2013
    11
    По информации источника в правоохранительных органах, убийство на юге Москвы было совершено гражданином Украины из-за долга по оплате жилья.
    Тюрьма
    Мошенники на "Форекс" нанесли бюджету Украины ущерб на $ 8,5 млн
    15:04 01.07.2013
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    Правоохранительные органы открыли уголовное производство в отношении двух подозреваемых в организации межрегиональной преступной группы, которая незаконным путем торговала валютой на валютном рынке "Форекс".
    Лондонский полицейский
    Подозреваемые в убийстве военного в Лондоне освобождены под залог
    14:05 27.05.2013
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    Трое человек, арестованные в Лондоне по делу об убийстве военнослужащего британской армии Ли Ригби, освобождены под залог.
    Задержание
    Задержан один из подозреваемых в убийстве шахтеров в Красноармейске
    12:07 27.05.2013
    19
    Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве трех горняков в гараже автокооператива "Южный". Правоохранительные органы установили личности двух подозреваемых.
    Подозреваемый во взрывах в Бостоне
    РФ не могла предоставить сведения о Царнаевых - они не жили в стране
    14:38 20.04.2013
    7Теракты в Бостоне
    По словам собеседника агентства, "поскольку братья Царнаевы не проживали в России, какой-либо оперативно значимой информации наши спецслужбы своим зарубежным партнерам предоставить не могли".
    Полиция США
    Мать братьев Царнаевых задерживалась в США за кражу - СМИ
    19:43 19.04.2013
    13Теракты в Бостоне
    Мать братьев Царнаевых, подозреваемых в организации взрывов во время Бостонского марафона, в прошлом году была арестована по обвинению в краже одежды на сумму 1,6 тысячи долларов.
    Подозреваемый во взрывах в Бостоне
    МИД Турции пока не может подтвердить турецкое гражданство Царнаевых
    18:09 19.04.2013
    4Теракты в Бостоне
    МИД Турции пока не подтверждает информацию о том, что подозреваемые в организации взрыва в Бостоне прибыли в США с турецкими паспортами.
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