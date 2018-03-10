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    Подорожание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Работа автозаправочной станции
    Эксперт: бензин подорожает из-за падения гривны, но не стремительно
    15:46 05.02.2014
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    Цена на нефтепродукты в Украине не будет расти стремительно, несмотря на продолжающуюся девальвацию гривны, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
    Мужчина говорит по телефону
    Сотовая связь впервые в российской истории подорожала
    16:27 19.11.2013
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    Средняя цена минуты в третьем квартале этого года увеличилась до 1,045 рубля. До сих пор стоимость минуты только снижалась. Так, в конце 2012 года средняя цена минуты всех видов сотовых услуг составляла 1,02 рубля.
    Поезд
    В Украине со вторника подорожали ж/д билеты
    11:08 16.07.2013
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    Стоимость железнодорожных билетов внутреннего и международного сообщений в Украине со вторника повышается на 10 и 5% соответственно. Следующий этап подорожания билетов ожидается первого октября 2013 года.
    Поезд
    Пассажирские вагоны Донецкой железной дороги изношены на 86%
    14:16 11.07.2013
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    Общий уровень износа парка пассажирских вагонов Донецкой железной дороги составляет 86%. Министерство инфраструктуры Украины приняло решение о поэтапном повышении тарифов на перевозку пассажиров.
    Сотрудники патрульно-постовой службы милиции на вокзале
    Средства от повышения цен на ж/д билеты пойдут на модернизацию поездов
    13:47 11.07.2013
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    Средства от повышения стоимости билетов на пассажирские поезда пойдут на модернизацию подвижного состава украинской железной дороги, износ которого на сегодня составляет почти 90%.
    Сотрудники патрульно-постовой службы милиции на вокзале
    Тарифы на проезд железнодорожным транспортом Украины вырастут поэтапно
    20:25 10.07.2013
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    Министерство инфраструктуры Украины разъясняет, что тарифы на перевозку пассажиров, багажа железнодорожным транспортом во внутреннем и международном сообщениях повышаются поэтапно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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