Государственный совет республики Крым призвал депутатов Одесского городского совета не занимать выжидательную позицию, а дать свою принципиальную оценку трагическим событиям, произошедшим в городе 2 мая.
Украинский национализм зародился при непосредственной поддержке гитлеровской Германии, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе "Украинские националисты против собственного народа: Вторая мировая война и день сегодняшний".
Вооруженный конфликт между правительством и оппозицией Сирии нанес государственному бюджету ущерб в 31 миллиард долларов, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ваиля аль-Хальки.
Правительство Германии не признает результаты референдума о статусе Крыма, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение автономии в состав России, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Виктор Янукович и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле в ходе встречи в среду обсудили важность объективной и беспристрастной оценки внутриполитических процессов в Украине.
"Считаю, что это была расслабленная беседа, и никто не ожидал, что его подслушивают. Порой люди позволяют себе выражаться преувеличенно, но это не имеет реальной связи с политикой", – сказал польский премьер Дональд Туск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.