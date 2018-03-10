наверх
10.03.201818:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Оценка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Наблюдатели в Киеве в понедельник проведут конференцию по выборам
    14:01 24.05.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Члены Международной наблюдательной миссии проведут в понедельник пресс-конференцию, на которой дадут предварительную оценку президентским выборам в Украине, сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.
    Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
    Нарышкин: диалог с общественностью в Украине - предвыборная имитация
    11:46 21.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Спикер ГД РФ Сергей Нарышкин полагает, что диалог в Украине может быть имитацией в преддверии назначенных на 25 мая президентских выборов.
    Референдум в Донецкой и Луганской областях
    Партия регионов не будет давать оценку референдуму на востоке Украины
    12:04 12.05.2014
    6
    Партия регионов не намерена давать оценку референдуму в Донецкой и Луганской областях, говорится в опубликованном в понедельник заявлении партии.
    Председатель СПЧ Михаил Федотов
    СПЧ РФ: события в Мариуполе означают, что ситуация не улучшается
    14:04 10.05.2014
    28Кровь на улицах Мариуполя
    События в Мариуполе, где в результате столкновений в пятницу погибли семь человек, свидетельствуют, что ситуация в Украине не меняется к лучшему, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
    Столкновения в Одессе
    Госсовет Крыма призвал депутатов Одессы дать оценку событиям 2 мая
    09:53 07.05.2014
    18Столкновения в Одессе
    Государственный совет республики Крым призвал депутатов Одесского городского совета не занимать выжидательную позицию, а дать свою принципиальную оценку трагическим событиям, произошедшим в городе 2 мая.
    Здание ООН
    Ситуация в Украине выходит из-под контроля - чиновник ООН
    20:35 28.04.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик выразил в понедельник озабоченность тем, что ситуация в Украине, по его словам, выходит из-под контроля.
    Доллары США
    Киев оценил ущерб от "оккупации" Крыма в $83,7 млрд
    16:30 28.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Власти Украины оценили ущерб от отсоединения Крыма в $83,7 млрд млрд (950 миллиардов гривен), заявил в понедельник и.о. министра юстиции Павел Петренко.
    Бывшие воины ОУН-УПА во Львове
    Украинские националисты были врагами своего народа - эксперты
    16:10 23.04.2014
    53
    Украинский национализм зародился при непосредственной поддержке гитлеровской Германии, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе "Украинские националисты против собственного народа: Вторая мировая война и день сегодняшний".
    Встреча в Женеве. 17 апреля 2014
    Восток Украины о женевских договоренностях: первый шаг за Киевом
    16:21 18.04.2014
    16Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Сторонники референдума о правах юго-востока Украины приветствуют женевские договоренности 17 апреля, однако считают, что первый шаг на пути к деэскалации должен сделать Киев.
    Добыча нефти
    Продан: потеря "Черноморнефтегаза" снижает энергобезопасность Украины
    16:43 03.04.2014
    14Отношения Украины и России
    Потеря Украиной государственного предприятия "Черноморнефтегаз", добывающего нефть и газ на территории Крыма и в акваториях Черного и Азовского морей, существенно уменьшит энергобезопасность страны.
    Дмитрий Медведев
    Медведев: власть в Украине захватили радикалы и боевики
    16:41 21.03.2014
    14Политический кризис в Украине
    Власть в Украине захватили радикалы, боевики и бандиты, это крайне опасно и влечет коллапс государства, написал российский премьер Дмитрий Медведев на своей страничке в Facebook.
    Ангела Меркель
    Меркель: Еврокомиссия к июню должна оценить энергозависимость ЕС
    15:35 21.03.2014
    4
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель добавила, что нестабильность в Украине тревожит европейских импортеров энергоносителей.
    Сергей Нарышкин
    Нарышкин: политическая жизнь нынешней Украины - имитация законности
    08:55 21.03.2014
    10Политический кризис в Украине
    Спикер Госдумы Сергей Нарышкин считает, что легитимные процедуры и законность в политической жизни Украине лишь имитируются.
    Ситуация в Сирии
    СМИ: вооруженный конфликт в Сирии нанес бюджету ущерб в $31 млрд
    15:53 18.03.2014
    2Вооруженный конфликт в Сирии.
    Вооруженный конфликт между правительством и оппозицией Сирии нанес государственному бюджету ущерб в 31 миллиард долларов, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ваиля аль-Хальки.
    Латвия. Рига
    Вице-мэр Риги: санкции ЕС против РФ ударят по простым жителям Латвии
    11:54 18.03.2014
    7Санкции в отношении России_2014
    Санкции ЕС против России могут ударить по простым жителям Латвии, заявил журналистам во вторник вице-мэр Риги Андрис Америкс.
    Жители Берлина
    Германия не признает результаты референдума в Крыму
    13:39 17.03.2014
    4Референдум в Крыму
    Правительство Германии не признает результаты референдума о статусе Крыма, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение автономии в состав России, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
    Жители Берлина
    Минфин ФРГ уверен, что ЕС справится с последствиями кризиса в Украине
    16:21 12.03.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава минфина ФРГ Вольфганг Шойбле считает, что Германия и другие страны ЕС способны справиться с экономическими рисками, которые могут у них возникнуть из-за ситуации в Украине.
    Флаг Справедливой России
    "Справедливая Россия" просит Социнтерн дать оценку событиям в Украине
    14:23 11.03.2014
    36Обострение ситуации в Крыму
    "Справедливая Россия" подготовила меморандум для членов Социнтерна, в котором призывает дать объективную оценку событиям в Украине, публично осудить навязываемую идеологию национализма.
    Виктор Янукович встретился с Штефаном Фюле
    Важна объективная оценка ситуации в Украине, считают Янукович и Фюле
    16:36 12.02.2014
    24Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Виктор Янукович и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле в ходе встречи в среду обсудили важность объективной и беспристрастной оценки внутриполитических процессов в Украине.
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    Туск считает слова Нуланд не относящимися к реальной политике
    14:57 07.02.2014
    21Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Считаю, что это была расслабленная беседа, и никто не ожидал, что его подслушивают. Порой люди позволяют себе выражаться преувеличенно, но это не имеет реальной связи с политикой", – сказал польский премьер Дональд Туск.
    еще 20 материалов
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги