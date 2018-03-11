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    Независимость

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
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    Ситуация в Донецке
    Власти "ДНР" отказались проводить выборы президента Украины
    09:32 15.05.2014
    326Спецоперация на востоке Украины
    Власти Донецкой народной республики вновь заявили, что выборы президента Украины в республике проводить никто не будет, потому что теперь это соседнее государство, сообщается на сайте Донецка в четверг.
    Референдум в Донецкой и Луганской областях
    В Луганске начинается митинг, где провозгласят независимость региона
    17:34 12.05.2014
    8Референдум на востоке Украины
    Жители города Луганска собираются на митинг на площади Героев Великой Отечественной войны, на котором ожидается провозглашение независимости от Украины и создание Луганской народной республики.
    Налоговый кодекс Российской Федерации
    ФНС РФ: налоговые органы Крыма не зависят от серверов Киева
    09:23 06.05.2014
    74Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная налоговая служба России завершила локализацию налоговых органов Крыма, обеспечив их полную независимость от данных, которые хранятся на серверах в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Григоренко.
    Богородчанское газовое хранилище
    ЕК обсудит с экспертами и Проданом проблемы энергозависимости ЕС
    19:31 07.04.2014
    20
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер во вторник обсудит зависимость Евросоюза от энергопоставок из-за рубежа с экспертами из ЕС и министром энергетики Украины.
    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
    Регионы стран ЕС, получив независимость, будут снова вступать в союз
    19:19 27.03.2014
    4
    Еврокомиссия уважает волю жителей стран ЕС, которые настаивают на независимости их регионов, но предупреждает, что им придется подавать заявки на вступление в международные организации.
    Работа за компьютером
    Сардиния хочет провести интернет-референдум по отделению от Италии
    11:54 26.03.2014
    9
    Сардиния вслед за итальянским регионом Венето планирует вынести на интернет-референдум вопрос о выходе из состава Италии, сообщает онлайн-издание Nuova Sardegna.
    Владимир Константинов
    Константинов: бюджет Крыма полностью независим от бюджета Украины
    11:11 26.03.2014
    9Референдум в Крыму
    Бюджет Крыма стал полностью независимым от бюджета Украины, заявил спикер государственного совета Крыма Владимир Константинов.
    Молоточек судьи
    КС признал декларацию о независимости Крыма неконституционной
    11:59 21.03.2014
    3Присоединение Крыма к РФ
    Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховного совета Крыма "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя" от 11 марта 2014 года.
    Верховный совет Крыма
    Крым начал процедуру присоединения к РФ, объявив о независимости
    13:26 17.03.2014
    11Референдум в Крыму
    Верховный совет Крыма начал в понедельник оформлять одобренную на референдуме процедуру присоединения к России, приняв постановление о своей независимости от Украины.
    Работа телекомпании
    Медиаэксперты: власть должна быть заинтересована в развитии СМИ в РФ
    13:15 04.03.2014
    7
    Медиаэксперты считают, что власть должна быть заинтересована в развитии независимых СМИ в России, чтобы научить людей мыслить не единообразно.
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    Польша может ускорить работы по снижению зависимости от газа РФ - Туск
    17:57 02.03.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Польша из-за ситуации в Украине может ускорить меры по повышению энергетической независимости и модернизации армии.
    Города мира. Глазго
    Шотландия впервые назвала дату выхода из состава Великобритании
    11:09 24.11.2013
    2
    Шотландия может стать независимым государством 24 марта 2016 года, если ее жители поддержат решение выйти из состава Великобритании на референдуме.
    Косово
    Таиланд признал независимость Косово
    08:32 27.09.2013
    4
    Делегация косовских албанцев находится в эти дни в Нью-Йорке, где проходит 68-я сессия Генассамблеи ООН. По данным Приштины, Таиланд стал 104-м государством-членом ООН, признавшим независимость Косово.
    Армения - Ереван
    Армения отмечает 22-ю годовщину независимости
    12:09 21.09.2013
    8
    Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика.
    Виктор Янукович
    Янукович поздравил Каримова с Днем независимости Узбекистана
    12:37 01.09.2013
    45
    Президент Украины Виктор Янукович пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана - мира, согласия и процветания.
    Парад вышиванок в Киеве, 24 августа 2013 года.
    Парад вышиванок в Киеве на День Независимости 
    13:07 26.08.2013
    148Празднование 22-й годовщины независимости Украины
    "Парад вышиванок" прошел в Киеве в честь Дня Независимости 24 августа 2013 года. Парад стартовал от Художественного Арсенала, участники парада в сопровождении музыкантов двинулись к Майдану Независимости.
    Акция оппозиции на День Независимости Украины
    Акция оппозиции на День Независимости Украины 
    18:56 24.08.2013
    29Празднование 22-й годовщины независимости Украины
    В субботу Украина отмечает 22-ю годовщину провозглашения независимости. Оппозиционные силы отметили этот день торжественным шествием в Киеве.
    Празднование Дня независимости Украины
    МВД: празднование Дня независимости в Киеве проходит без нарушений
    14:51 24.08.2013
    27Празднование 22-й годовщины независимости Украины
    По данным МВД, охрану порядка и безопасность киевлян и гостей столицы во время проведения массовых мероприятий обеспечивают почти 2,5 тысяч столичных правоохранителей.
    Празднование Дня независимости Украины в Киеве
    Первые лица страны на мероприятиях в честь Дня Независимости Украины 
    14:13 24.08.2013
    147Празднование 22-й годовщины независимости Украины
    Украина в субботу отмечает 22-ю годовщину провозглашения независимости, по всей стране проходят торжественные мероприятия и народные гуляния.
    Оппозиция в Донецке отметила День независимости в "арестантской форме"
    13:34 24.08.2013
    2Празднование 22-й годовщины независимости Украины
    Около 150 сторонников оппозиционных партий провели в Донецке шествие и митинг в День независимости, потребовав "остановить маховик политических репрессий" и "закрыть все сфабрикованные дела" против оппозиционеров в стране.
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
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