Власти Донецкой народной республики вновь заявили, что выборы президента Украины в республике проводить никто не будет, потому что теперь это соседнее государство, сообщается на сайте Донецка в четверг.
Федеральная налоговая служба России завершила локализацию налоговых органов Крыма, обеспечив их полную независимость от данных, которые хранятся на серверах в Киеве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Григоренко.
Делегация косовских албанцев находится в эти дни в Нью-Йорке, где проходит 68-я сессия Генассамблеи ООН. По данным Приштины, Таиланд стал 104-м государством-членом ООН, признавшим независимость Косово.
"Парад вышиванок" прошел в Киеве в честь Дня Независимости 24 августа 2013 года. Парад стартовал от Художественного Арсенала, участники парада в сопровождении музыкантов двинулись к Майдану Независимости.
Около 150 сторонников оппозиционных партий провели в Донецке шествие и митинг в День независимости, потребовав "остановить маховик политических репрессий" и "закрыть все сфабрикованные дела" против оппозиционеров в стране.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?