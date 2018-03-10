Объекты культурного наследия Крыма приняты под государственную охрану в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующее решение принято в среду на сессии парламента республики.
Николас Мадуро предложил изучать идеи его предшественника - скончавшегося Уго Чавеса в учебных заведениях страны. По его словам, наследие команданте представляет собой "самые продвинутые труды ХХI века".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".