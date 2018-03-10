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    Наследие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Виды Крыма
    Объекты культурного наследия Крыма взяли под госохрану
    10:47 21.05.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Объекты культурного наследия Крыма приняты под государственную охрану в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующее решение принято в среду на сессии парламента республики.
    Элвис Пресли
    Права на наследие Элвиса Пресли выкуплены нью-йоркской компанией
    21:59 19.11.2013
    38
    Штаб-квартира Authentic Brands Group находится в Нью-Йорке. Компания уже владеет аналогичными правами на наследие ряда знаменитостей, среди которых Мэрилин Монро и Мухаммед Али.
    Николас Мадуро
    Мадуро предложил изучать идеи Чавеса в учебных заведениях Венесуэлы
    08:29 11.10.2013
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    Николас Мадуро предложил изучать идеи его предшественника - скончавшегося Уго Чавеса в учебных заведениях страны. По его словам, наследие команданте представляет собой "самые продвинутые труды ХХI века".
    Эрнесто Че Гевара
    Рукописи Эрнесто Че Гевары стали документальным наследием ЮНЕСКО
    13:08 20.07.2013
    38
    Рукописи всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары включены в реестр документального наследия программы ЮНЕСКО "Память мира", сообщил кубинский координатор программы Хуан Антонио Фернандес.
    Софийский собор
    Софийский собор и Киево-Печерская лавра остались в списке ЮНЕСКО
    12:22 19.06.2013
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    Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своем заседании, которое проходит в Камбодже, принял решение оставить национальный заповедник "София Киевская" и Киево-Печерскую лавру в своем списке объектов.
    Настройщик восточных музыкальных инструментов играет на таре
    Искусство игры на таре внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО
    21:31 05.12.2012
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    Тар - струнный щипковый музыкальный инструмент, распространенный в странах Южного Кавказа, Передней Азии и Ближнего Востока.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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