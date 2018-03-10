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    Нападения (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Седюк получил три года условно за нападение на Брэда Питта
    Седюк получил три года условно за нападение на Брэда Питта 
    13:40 06.06.2014
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    Суд Лос-Анджелеса приговорил украинского журналиста Виталия Седюка к трем годам условно за нападение на Брэда Питта, совершенное им на премьере картины Малефисента.
    Боевик
    Серия нападений боевиков в Нигерии унесла жизни 35 мирных жителей
    17:53 29.05.2014
    10
    Боевики группировки "Боко Харам" совершили серию нападений на деревни в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив 35 мирных жителей, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
    Брэд Питт
    Украинец ударил по лицу Брэда Питта перед премьерой фильма - СМИ
    09:10 29.05.2014
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    Неизвестный ударил актера Брэда Питта по лицу, когда тот раздавал автографы в Лос-Анджелесе перед премьерой сказки "Малефисента", в которой главную роль исполняет Анджелина Джоли, сообщает в четверг агентство Рейтер.
    Нигерия
    Боевики "Боко Харам" атаковали военную базу в Нигерии - СМИ
    20:39 27.05.2014
    17
    Боевики исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу и расположенные рядом с ней полицейские казармы на северо-востоке Нигерии, убив не менее 24 охранников, сообщает во вторник агентство Рейтер.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Китайское судно потопило вьетнамскую лодку близ Парасельских островов
    07:40 27.05.2014
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    Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыбацкую лодку в спорной зоне Южно-Китайского моря, в результате инцидента никто не пострадал, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Вьетнама.
    Кернес в израильской клинике
    Кернес не может ходить, но считает свое состояние удовлетворительным
    16:35 26.05.2014
    287Покушение на Кернеса
    Мэр Харькова Геннадий Кернес, на которого в апреле было совершено покушение, пока не может ходить, но считает свое состояние удовлетворительным, сообщается на его сайте в понедельник.
    Боевики
    Боевики осуществили нападение на парламент в столице Сомали
    12:30 24.05.2014
    17
    Группа боевиков в субботу совершила нападение на парламент в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
    Ситуация в Украине
    Неизвестные забрали оружие у пограничников в Луганской области
    14:09 23.05.2014
    26Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестные забрали оружие у пограничного отряда в Луганской области, сообщает Погранслужба страны в пятницу.
    Боевик
    Боевики напали на консульство Индии в афганском Герате - СМИ
    09:19 23.05.2014
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    Неизвестные в пятницу напали на консульство Индии в городе Герат на северо-западе Афганистана, передает телерадиокорпорация Би-би-си.
    Главный тренер ФК Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес.
    Бывший главный тренер "МЮ" Мойес подозревается в нападении в баре
    17:43 22.05.2014
    20
    Полиция расследует инцидент с участием бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Дэвида Мойеса, который, возможно, напал на человека в баре в Ланкашире.
    Блокпост Вооруженных сил Украины
    Прокуратура расследует факт нападения на силовиков в Донецкой области
    12:16 22.05.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Прокуратура расследует факт нападения на блокпост силовиков в Волновахском районе Донецкой области, во время которого погибли военнослужащие, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
    Партия Свобода
    В Киеве совершено нападение на кандидата в депутаты от "Свободы" - СМИ
    10:55 22.05.2014
    13Предвыборная гонка в Украине
    Нападение на заместителя председателя всеукраинского объединения "Свободы" по вопросам молодежной политики Руслана Андрийко совершено в Киеве накануне вечером, передает информагентство УНИАН.
    Украинские пограничники
    Пограничники отбили несколько атак на границе в Луганской области
    09:12 22.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    Государственная пограничная служба сообщает, что в ночь на четверг пограничники отбили несколько атак вооруженных групп на украинско-российской границе в Луганской области, среди пограничников есть раненые и контуженные.
    Китайская полиция. Архивное фото
    Семь человек стали жертвами вооруженного нападения в центре КНР
    08:37 21.05.2014
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    Семь человек погибли, один серьезно пострадал при нападении вооруженного ножом мужчины в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает в среду агентство Синьхуа.
    Сторонники Народного ополчения Донбасса
    Неизвестные напали на здание химзавода в Горловке
    06:47 20.05.2014
    27Спецоперация на востоке Украины
    Группа вооруженных людей напала управление завода "Трансаммиак" в Горловке Донецкой области, сообщает местный горсовет.
    Лидер КПУ Петр Симоненко
    Уголовное дело завели по факту нападения на автомобиль Симоненко
    18:30 19.05.2014
    17Возможность запрета Компартии в Украине
    Министерство внутренних дел Украины открыло уголовное производство по факту нападения на автомобиль, в котором перемещался лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
    Столкновения в Триполи, Ливия
    Сторонники мятежного генерала совершили нападение на парламент Ливии
    18:43 18.05.2014
    17
    Вооруженные люди в воскресенье захватили парламент Ливии и совершили набег на офисы парламентариев, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя законодательства Омара Бушаха.
    Боевик
    Боевики напали на лагерь китайских рабочих в Камеруне, есть жертвы
    13:57 17.05.2014
    11
    Как минимум один человек погиб и еще десять пропали без вести в результате вооруженного нападения на лагерь китайских рабочих на северо-востоке Камеруна.
    Петр Симоненко
    Компартия сообщила о нападении на машину Симоненко
    22:29 16.05.2014
    75Возможность запрета Компартии в Украине
    Пресс-служба Компартии Украина заявила, что на автомобиль ее лидера Петра Симоненко напали после теледебатов между кандидатами в президенты на Первом национальном телеканале.
    Боевики
    Десять военнослужащих погибли при нападении боевиков на юге Йемена
    12:57 14.05.2014
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    Десять военнослужащих йеменской армии, в том числе чиновник из руководящего состава минобороны, стали жертвами двух нападений боевиков на юге страны, сообщает в среду агентство Франс Пресс.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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