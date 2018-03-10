Боевики группировки "Боко Харам" совершили серию нападений на деревни в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив 35 мирных жителей, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Неизвестный ударил актера Брэда Питта по лицу, когда тот раздавал автографы в Лос-Анджелесе перед премьерой сказки "Малефисента", в которой главную роль исполняет Анджелина Джоли, сообщает в четверг агентство Рейтер.
Боевики исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу и расположенные рядом с ней полицейские казармы на северо-востоке Нигерии, убив не менее 24 охранников, сообщает во вторник агентство Рейтер.
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыбацкую лодку в спорной зоне Южно-Китайского моря, в результате инцидента никто не пострадал, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Вьетнама.
Государственная пограничная служба сообщает, что в ночь на четверг пограничники отбили несколько атак вооруженных групп на украинско-российской границе в Луганской области, среди пограничников есть раненые и контуженные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".