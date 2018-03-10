Украина ожидает конкретных шагов со стороны России по делу о расследовании инцидента в Азовском море, когда в результате столкновения российского пограничного катера и украинского баркаса погибли украинские рыбаки.
Тела двух погибших россиян обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе. На место происшествия прибыли спасатели и водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения, подняли тела и передали работникам милиции.
Срочно все отдыхающие были эвакуированы с пляжа. Опасную находку огородили, вызвали саперов. Сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения идентифицировали предмет, подготовили и подняли его на поверхность.
Разведывательные самолеты P-3 Orion ВМС США часто пролетают над спорными районами Южно-Китайского моря, на которые претендуют и Филиппины, и Китай, и ведут наблюдение за размещенными там китайскими кораблями.
Украинские военно-морские силы приступили к выполнению задач первой в истории флота страны гидрографической экспедиции. Судно "Переяслав" с группой навигационно-гидрографического обеспечения вышло в море.
Немецкая нефтегазодобыващая компания Wintershall обнаружила нефть в ходе бурения разведочной скважины в датской акватории Северного моря, потенциал месторождения оценивается примерно в 100 миллионов баррелей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".