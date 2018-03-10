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    Море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Подготовка к курортному сезону в Ялте
    Пляжи Крыма проверяют в преддверии лета: в море нашли ржавые штыри
    11:00 29.04.2014
    43Присоединение Крыма к РФ
    Проверку всех крымских пляжей к курортному сезону планируется завершить уже в первых числах мая: на дне моря вблизи побережья уже нашли ржавые штыри и куски арматуры.
    Крым
    Правительство Крыма готово передать "Газпрому" углеводородные участки
    09:46 09.04.2014
    9Присоединение Крыма к РФ
    Правительство Крыма готово передать "Газпрому" углеводородные участки на шельфе Черного и Азовского морей.
    Максим Соколов
    Глава Минтранса РФ: туристов могут доставлять в Крым летом по морю
    14:12 19.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Для доставки туристов в Крым в летний период могут быть задействованы дополнительные возможности, в том числе морской транспорт, сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.
    Судно в Азовском море. Архив
    Двое рыбаков из Мариуполя погибли в Азовском море
    12:49 13.01.2014
    18
    Местные жители утром в понедельник обнаружили тела двух рыбаков, которые вышли в Мариуполе в Азовское море на деревянной лодке в субботу и считались пропавшими без вести.
    Географы обновят карты российской части Черного моря в 2014 г
    17:25 08.10.2013
    10
    Географы обновят карты российской части Черного моря и его прибрежной полосы во время яхтенного фестиваля летом 2014 года, сообщил председатель Ассоциации яхтсменов Черного моря Игорь Петров.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина ждет от РФ конкретных шагов в расследовании ЧП в Азовском море
    16:37 08.10.2013
    13
    Украина ожидает конкретных шагов со стороны России по делу о расследовании инцидента в Азовском море, когда в результате столкновения российского пограничного катера и украинского баркаса погибли украинские рыбаки.
    Крым - Севастополь
    Тела двух погибших россиян обнаружили в акватории Черного моря в Крыму
    14:07 07.10.2013
    16
    Тела двух погибших россиян обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе. На место происшествия прибыли спасатели и водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения, подняли тела и передали работникам милиции.
    Панорама Токио
    Токио выразил протест из-за появления кораблей КНР у спорных островов
    09:06 10.09.2013
    2
    Япония выразила протест Китаю в связи с появлением накануне в Восточно-Китайском море в районе, который она считает своей исключительной экономической зоной, судна китайских ВМС.
    Вид на город Дамаск. Сирия
    Источник в Дамаске: зафиксированные баллистические цели упали в море
    13:08 03.09.2013
    8Вооруженный конфликт в Сирии.
    Баллистические цели, запуски которых Минобороны РФ зафиксировало в Средиземноморье во вторник, упали в море. В последние дни вокруг Сирии обстановка обострилась.
    Море
    Двух белорусок, которых унесло в море на матрасе, спасли в Крыму
    13:47 17.08.2013
    19
    Пострадавших, которые оказались гражданами Белоруссии - женщина и девушка, доставили на берег спасатели резиновой лодкой.
    Мина
    Мину времен ВОВ нашли в море почти у самого пляжа под Феодосией
    10:55 14.08.2013
    19
    Срочно все отдыхающие были эвакуированы с пляжа. Опасную находку огородили, вызвали саперов. Сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения идентифицировали предмет, подготовили и подняли его на поверхность.
    Флаг США
    Самолеты-шпионы США следят за китайскими кораблями в спорных водах
    10:13 01.08.2013
    3
    Разведывательные самолеты P-3 Orion ВМС США часто пролетают над спорными районами Южно-Китайского моря, на которые претендуют и Филиппины, и Китай, и ведут наблюдение за размещенными там китайскими кораблями.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: Найдены тела всех украинских рыбаков, погибших в Азовском море
    11:41 22.07.2013
    12Столкновение украинского баркаса с катером пограничников РФ
    Обнаружено тело четвертого рыбака, погибшего после столкновения украинской лодки и катера российских пограничников в Азовском море. Перед столкновением пограничники преследовали лодку.
    Море
    Россиянин утонул в море в Евпатории
    13:33 20.07.2013
    29
    "Вероятная причина смерти - утопление в морской воде в результате резкого ухудшения состояния здоровья (острая сердечная недостаточность)", - говорится в сообщении.
    Кипр
    В море близ восточного побережья Кипра вылилось сто тонн нефти
    12:31 17.07.2013
    22
    Оккупационные власти, которые не имеют средств остановить экологическую катастрофу, сначала обратились за помощью к кипрским властям, но из-за вето Анкары направили обращение в ООН и Турцию.
    Бомбу XIX века в 200 кг тротила выловили в Балтийском море
    13:21 17.06.2013
    9
    Рыбаки выловили в Балтийском море в Калининградской области бочку с 200 килограммами тротила - как выяснили эксперты, это бомба середины XIX века. Сейчас бочка с тротилом уже вывезена для ликвидации.
    Черноморский флот
    Украинские ВМС проводят гидрографическую экспедицию в Черном море
    11:21 03.06.2013
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    Украинские военно-морские силы приступили к выполнению задач первой в истории флота страны гидрографической экспедиции. Судно "Переяслав" с группой навигационно-гидрографического обеспечения вышло в море.
    В Японском море терпит бедствие судно с россиянами на борту
    11:14 02.04.2013
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    Из Владивостока на помощь морякам вышло спасательное судно "Лазурит". Спасатели также привели в готовность авиацию - самолет Ан-74 и вертолет Ми-8 МЧС России.
    Буровая платформа
    Wintershall обнаружила нефтяное месторождение в Северном море
    18:48 25.03.2013
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    Немецкая нефтегазодобыващая компания Wintershall обнаружила нефть в ходе бурения разведочной скважины в датской акватории Северного моря, потенциал месторождения оценивается примерно в 100 миллионов баррелей.
    Поисково-спасательная группа на быстроходной лодке
    В Японском море обнаружено перевернутое рыболовецкое судно
    15:44 27.01.2013
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    Перевернутое рыболовецкое судно обнаружено в акватории Японского моря, десять членов команды спасены, остается неизвестной судьба 20 человек.
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