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    Крушение (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Крушение самолета. Архивное фото
    Военнослужащий НАТО погиб при крушении вертолета в Афганистане - СМИ
    08:38 29.05.2014
    45
    Вертолет Международных сил содействия безопасности в Афганистане потерпел крушение на юге страны, погиб военнослужащий НАТО, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей ISAF.
    Самолет. Архивное фото
    СМИ: неисправность могла вызвать крушение самолета под Буэнос-Айресом
    09:25 28.05.2014
    8
    Причиной крушения небольшого самолета, который упал в реку Ла-Плата на границе Аргентины и Уругвая близ аргентинской столицы, могла стать техническая неисправность.
    Индия. Машина скорой помощи
    СМИ: число жертв столкновения поездов в Индии выросло до 40
    15:59 26.05.2014
    12
    По меньшей мере 40 человек погибли, около 100 получили ранения в результате столкновения поездов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Число жертв крушения "Севола" в Южной Корее выросло до 285 человек
    18:11 17.05.2014
    11
    Количество жертв крушения пассажирского парома "Севол" в Южной Корее увеличилось до 285 человек, 19 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Число погибших при крушении парома в Бангладеш выросло до 45 человек
    10:36 17.05.2014
    4
    Жертвами крушения пассажирского парома на реке в центральной части Бангладеш стали 45 человек, сообщает в субботу агентство Франс Пресс.
    Самолет АН-74 Lao Airlines
    Национальное ТВ Лаоса подтвердило факт катастрофы самолета АН-74
    09:46 17.05.2014
    35
    Национальное телевидение Лаоса в дневном выпуске новостей в субботу подтвердило факт катастрофы самолета АН-74 ТК 300 в провинции Сиенгкуанг.
    Самолет
    Источник: министры были в самолете, разбившемся в Лаосе
    09:21 17.05.2014
    9
    Глава Минобороны с супругой, министр общественной безопасности и мэр столицы Лаоса Вьентьяна находились на борту разбившегося в субботу в Лаосе самолета, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству страны.
    Военный транспортный самолет
    Источник: самолет с высокопоставленными военными разбился в Лаосе
    09:16 17.05.2014
    3
    Самолет ВВС Лаоса с высокопоставленными военными на борту потерпел крушение в субботу на севере страны, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны ЛНДР.
    Поисково-спасательная группа на быстроходной лодке
    Число погибших при крушении парома в Бангладеш выросло до 29 человек
    15:12 16.05.2014
    14
    Спасатели извлекли из воды тела 29 погибших при крушении пассажирского парома на реке в центральной части Бангладеш.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Полиция Бангладеш: найти выживших на месте крушения парома шансов нет
    09:49 16.05.2014
    11
    Шансов найти выживших в результате крушения парома в Бангладеш не осталось, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции страны.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    СМИ: паром с несколькими сотнями пассажиров затонул в Бангладеш
    14:50 15.05.2014
    13
    Пассажирский паром, на борту которого находились порядка 300 человек, потерпел в четверг крушение в центральной части Бангладеш.
    Водолаз
    Водолаз погиб в ходе операции на месте крушения "Севола" в Южной Корее
    07:39 06.05.2014
    11
    Водолаз, принимавший участие в поисковой операции на месте крушения затонувшего судна "Севол" в Южной Корее, скончался во вторник после того, как потерял сознание, находясь под водой.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Два грузовых судна столкнулись возле Гонконга, пропали 12 человек
    10:31 05.05.2014
    13
    Два грузовых судна столкнулись возле Гонконга, одно из них затонуло, пропали 12 членов экипажа, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
    Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines рейс MH370 в Индийском океане
    Число жертв на затонувшем в Южной Корее пароме достигло 259
    09:43 05.05.2014
    6
    По меньшей мере 259 человек, по последним данным, стали жертвами крушения судна "Севол" в Южной Корее.
    Операция в больнице
    Вертолет разбился в Польше - три человека тяжело ранены
    19:26 01.05.2014
    18
    Частный вертолет разбился в пятницу в Помороском воеводстве Польшы, на борту находились семь человек, в том числе двое детей.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    Число жертв крушения парома "Севол" в Южной Корее достигло 210 человек
    07:56 30.04.2014
    7
    Число жертв крушения пассажирского парома "Севол" у берегов Южной Кореи возросло до 210 человек. Судьба еще 92 человек остается неизвестной.
    Частный легкомоторный самолет разбился в США, 4 человека погибли - СМИ
    19:55 28.04.2014
    7
    Легкий одномоторный самолет, вылетевший из штата Техас, потерпел крушение в штате Южная Дакота, четыре человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщает в понедельник сайт местной радиостанции WNAX.
    Греция
    Судно с российским экипажем затонуло у берегов Греции во время шторма
    20:21 24.04.2014
    15
    Моряки, спасенные с затонувшего у берегов Греции судна, рассказали, что кораблекрушение произошло во время шторма, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Афинах.
    Крушение поезда
    Число жертв крушения поезда в Конго превысило 60 человек - СМИ
    20:11 23.04.2014
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    Более 60 человек погибли и 80 получили ранения в результате крушения поезда в Демократической республике Конго, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
    Волна, архивное фото
    Число жертв крушения пассажирского судна в Южной Корее выросло до 60
    18:20 20.04.2014
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    Число жертв крушения пассажирского судна "Севол" у побережья Южной Кореи достигло 60. На остров Чиндо прибыли около 5 тысяч добровольцев для содействия в поисково-спасательной операции.
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