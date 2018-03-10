Глава Минобороны с супругой, министр общественной безопасности и мэр столицы Лаоса Вьентьяна находились на борту разбившегося в субботу в Лаосе самолета, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству страны.
Легкий одномоторный самолет, вылетевший из штата Техас, потерпел крушение в штате Южная Дакота, четыре человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщает в понедельник сайт местной радиостанции WNAX.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".