Власти Москвы в 2015 году могут выставить на конкурс под застройку часть территорий промзоны "Южный порт" на юго-востоке столицы, принадлежащую городу, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение ужесточить наказание для национальных вещателей в случае, если во время или после голосования будут обнаружены неточности в подсчете голосов.
Пол Аллан получил не только почетный титул, но и денежный приз в размере 2,5 тысяч фунтов стерлингов. В финале Аллану, работающему учителем, противостоял профессиональный консультант производителей "Скрэббла".
Победительницей одного из наиболее престижных конкурсов красоты "Мисс Мира", который проходил в этом году с участием девушек из 130 стран на индонезийском острове Бали, стала представительница Филиппин Меган Янг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.