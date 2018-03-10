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    Конкурсы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Киеве прошел финал конкурса юных чтецов Живая классика
    В Киеве прошел финал конкурса юных чтецов "Живая классика" 
    20:00 24.05.2014
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    В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Российско-Украинской гуманитарной гимназии Киева состоялся финальный этап II Всеукраинского конкурса юных чтецов "Живая классика".
    Зенитно-ракетный коплекс
    Украина призвала РФ отменить конкурс "Авиадартс-2014"
    14:17 19.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Украина призывает Россию отменить запланированный на 20-е числа мая конкурс "Авиадартс-2014", говорится в сообщении украинского МИД в понедельник.
    Австрийский певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст)
    Конкурсант из Австрии победил на "Евровидении-2014"
    11:58 11.05.2014
    98
    Австриец Томас Нойвирт, больше известный как Кончита Вурст, стал победителем песенного конкурса "Евровидение-2014", набрав по итогам голосования 290 баллов и оставив своих соперников далеко позади.
    Финал международного конкурса песни Евровидение-2014
    Финал международного конкурса песни "Евровидение-2014" 
    10:51 11.05.2014
    221
    В Копенгагене состоялся финал песенного конкурса "Евровидение-2014". Всего в нем приняло участие 37 стран. Победителем конкурса стала эпатажная представительница Австрии.
    Представитель Армении певец Aram MP3
    Репетиция полуфинала "Евровидения-2014" в Копенгагене 
    10:29 06.05.2014
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    Первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2014" пройдет в Копенгагене во вторник вечером. На главной сцене музыкального события состоялась репетиция.
    Участница от Украины Мария Яремчук
    Торжественный старт "Евровидению-2014" дан в Копенгагене
    09:59 05.05.2014
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    Торжественное открытие песенного конкурса "Евровидение-2014", в котором от Украины участвует Мария Яремчук, состоялось в Копенгагене в воскресенье вечером.
    Госкомтелерадио ищет новых гендиректоров для трех ОГТРК
    14:20 23.04.2014
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    Госкомтелерадио ищет претендентов на должности генеральных директоров Луганской, Николаевской и Сумской областных государственных телерадиокомпаний, сообщает в среду правительственный портал Украины.
    Певица Лара Фабиан и председатель жюри Новая волна Игорь Крутой
    Юрмала не откажется от проведения конкурса "Новая волна" из-за Украины
    16:31 24.03.2014
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    Начало строительства газопровода Южный поток
    Москва может выставить на конкурс под застройку часть "Южного порта"
    09:20 12.03.2014
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    Власти Москвы в 2015 году могут выставить на конкурс под застройку часть территорий промзоны "Южный порт" на юго-востоке столицы, принадлежащую городу, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
    Цветы у стелы на Майдане
    Конкурс на памятник героям Майдана объявили во Львове
    11:26 26.02.2014
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    Конкурс скульпторов на лучший эскиз мемориального комплекса "Небесная сотня" объявлен во Львове. В результате столкновений в Киеве погибли более 80 человек, около 800 пострадали.
    Евровидение, архивное фото
    Организаторы "Евровидения" ужесточат правила голосования для вещателей
    17:32 06.02.2014
    23
    Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение ужесточить наказание для национальных вещателей в случае, если во время или после голосования будут обнаружены неточности в подсчете голосов.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    "Турбоатом" - главный претендент на заказ для Курской АЭС-2 - Азаров
    10:37 18.12.2013
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    Украинский "Турбоатом" является главным претендентом на контракт "Росатома" на поставку оборудования для Курской АЭС-2, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.
    Модель из Венесуэлы заняла первое место в конкурсе "Мисс Земля"
    19:01 07.12.2013
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    В восьмерку лучших, по мнению жюри, вошли участницы из Австрии, Южной Кореи, Мексики, Таиланда, Польши, Филиппин, Венесуэлы и Сербии.
    Полуфинал конкурса Мисс Вселенная – 2013 - украинка Ольга Стороженко
    Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Москве
    12:51 09.11.2013
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    Участницами "Мисс Вселенная - 2013" стали девушки из 86 стран мира. Украину на конкурсе представляет обладательница титула "Мисс Украина - Вселенная - 2013" Ольга Стороженко.
    Британский скрэбблист выиграл чемпионат благодаря слову "бандура"
    10:16 04.11.2013
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    Пол Аллан получил не только почетный титул, но и денежный приз в размере 2,5 тысяч фунтов стерлингов. В финале Аллану, работающему учителем, противостоял профессиональный консультант производителей "Скрэббла".
    Французский актер Ален Делон
    Делон отказался от должности председателя жюри конкурса "Мисс Франция"
    21:23 18.10.2013
    16
    "Ваш комитет решил публично отреагировать на мои высказывания о политике Франции. У вас есть на это право, но это не вы меня отпускаете, а я ухожу", - написал актер в письме комитету.
    Дмитрий Табачник
    Киев предложил Москве совместный конкурс ученых
    18:03 18.10.2013
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    Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник поддерживает идею создания совместного конкурса по техническим и естественным дисциплинам для молодых ученых Украины и России.
    Стивен Тайлер - Аэросмит
    Стивен Тайлер возглавит жюри конкурса "Мисс Вселенная" в Москве
    20:43 16.10.2013
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    Украину на конкурсе представит обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная 2013" Ольга Стороженко.
    Конкурс мастерства "Воин Содружества" может пройти в Украине
    16:55 04.10.2013
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    Ранее сообщалось, что проведение конкурса может быть перенесено с территории России в одну из стран СНГ. Решение об этом будет принято 21 ноября в Москве на заседании Совета министров обороны СНГ.
    Красавица из Филиппин победила на конкурсе "Мисс Мира 2013"
    17:38 28.09.2013
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    Победительницей одного из наиболее престижных конкурсов красоты "Мисс Мира", который проходил в этом году с участием девушек из 130 стран на индонезийском острове Бали, стала представительница Филиппин Меган Янг.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
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